Berkat golnya yang memukau, penyerang timnas Jerman ini kini menjadi pemain Jerman pertama dalam sejarah Liga Champions modern yang mencetak gol di dua final. Pada tahun 2021, ia telah mencetak gol penentu kemenangan untuk Chelsea FC di Porto saat melawan Manchester City (1-0).
Thierry Henry pasti memiliki kemampuan meramal! Kai Havertz mencatatkan sejarah di Liga Champions saat melawan PSG
Franz "Bulle" Roth dan Gerd Müller juga pernah melakukannya untuk FC Bayern dalam perebutan trofi Henkelpott; namun, saat itu kompetisi tersebut masih bernama Piala Eropa dan hanya dimainkan dalam sistem gugur.
Selain itu, Havertz adalah pemain ketiga yang berhasil mencetak gol di final Liga Champions untuk klub yang berbeda. Sebelumnya, hanya Cristiano Ronaldo (untuk Manchester United dan Real Madrid) serta Mario Mandzukic (untuk Bayern München dan Juventus) yang mampu melakukan hal ini."Saat kecil, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan mencetak gol di final dan memenangkan pertandingan. Saya akan selalu bangga akan hal itu. Saya hanya berusaha membawa perasaan ini, dan berharap hal itu akan terjadi lagi," kata Havertz kepada Guardian sebelumnya.
Thierry Henry tentang Kai Havertz: "Dia memiliki bakat untuk mencetak gol-gol penting"
Dalam laga melawan juara bertahan PSG pada Sabtu malam, Havertz mencetak gol bersejarahnya pada menit keenam. Setelah menerima umpan dari Piero Hincapie, ia menerobos dari sisi kiri, tidak mendapat tekanan berarti dari lawan Willian Pacho bahkan di dalam kotak penalti, dan melepaskan tendangan dari sudut sempit yang melesat tepat di bawah mistar gawang. Kiper Paris, Matvey Safonov, tak berdaya. Bagi Arsenal, yang jelas-jelas masuk sebagai underdog dalam duel melawan Paris yang baru saja mengalahkan Bayern, ini berarti awal yang sempurna.
Tak lama sebelum pertandingan, legenda Arsenal Thierry Henry memuji Havertz dan dengan tepat mengatakan kepada Bild: "Dia memiliki bakat untuk mencetak gol-gol penting." Mantan kapten The Gunners itu melanjutkan pujiannya: "Dia terus-menerus memberikan tekanan, memahami permainan dengan sangat baik berkat kecerdasan sepak bolanya yang tinggi. Dia menggunakan otaknya. Hal ini membuatnya bisa ditempatkan di berbagai posisi. Semoga Havertz bisa bebas dari cedera untuk sementara waktu."
Havertz baru saja melewati musim yang sulit, di mana ia beberapa kali terhambat oleh masalah cedera. Namun, ia semakin menemukan performa terbaiknya menjelang akhir musim dan mencetak beberapa gol penting dalam perjalanan menuju gelar juara Liga Premier dan final Liga Champions.
Dalam 25 pertandingan resmi, ia mencetak delapan gol, ditambah lima assist untuk klub London tersebut.
Kai Havertz telah dipastikan akan bermain sebagai penyerang di tim nasional Jerman
Di kubu tim nasional Jerman pun, keberhasilan Havertz tampaknya disambut dengan gembira. Justru karena partisipasinya di final Liga Champions, mantan pemain Leverkusen ini absen dari pemusatan latihan di Herzogenaurach untuk Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko. Havertz juga akan melewatkan pertandingan uji coba kedua terakhir pada Minggu malam melawan Finlandia.
Namun, pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann telah menyatakan bahwa Havertz sudah dipastikan akan bermain sebagai penyerang dalam formasi 4-2-3-1.
Pemain baru termahal dalam sejarah Liga Premier
Pemain Posisi Klub sebelumnya Klub baru Tahun Biaya transfer Aleksander Isak Penyerang Newcastle United FC Liverpool 2025 145 juta euro Florian Wirtz Gelandang Bayer Leverkusen FC Liverpool 2025 125 juta euro Enzo Fernandez Gelandang Benfica FC Chelsea 2023 121 juta euro Jack Grealish Penyerang Aston Villa Manchester City 2021 117,5 juta euro Declan Rice Gelandang West Ham United FC Arsenal 2024 116,6 juta euro Moises Caicedo Gelandang Brighton & Hove Albion FC Chelsea 2023 116 juta euro Romelu Lukaku Penyerang Inter Milan FC Chelsea 2021 113 juta euro Paul Pogba Gelandang Juventus Manchester United 2016 105 juta euro Kai Havertz Penyerang Bayer Leverkusen FC Chelsea 2020 100 juta euro Hugo Ekitike Serangan Eintracht Frankfurt FC Liverpool 2025 95 juta euro