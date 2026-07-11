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Thierry Henry menyoroti kekuatan 'paling mengesankan' Prancis saat striker legendaris itu memeluk Kylian Mbappé dalam kunjungan mendadak ke ruang ganti
Henry mengunjungi skuad Prancis
Penyerang legendaris Prancis, Henry, mengunjungi ruang ganti Les Bleus setelah kemenangan meyakinkan timnas Prancis atas Maroko di Boston Stadium. Kehadiran pemenang Piala Dunia 1998 itu disambut hangat oleh para pemain seperti Ousmane Dembele, Malo Gusto, dan Lucas Hernandez, sementara sang ikon juga saling berpelukan hangat dengan kapten tim, Mbappe.
Henry, yang kini bekerja sebagai komentator untuk stasiun televisi Amerika, mengaku benar-benar terkesan dengan performa yang ditunjukkan oleh pasukan Didier Deschamps.
- Getty Images Sport
Legenda memuji kinerja lini pertahanan
Begitu memasuki ruang ganti dengan setelan jas yang pas di badan, Henry langsung menghampiri skuad Prancis untuk menyampaikan ucapan selamatnya. Dalam wawancara dengan media resmi tim nasional Prancis, pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang sejarah Les Bleus ini memberikan analisis mendetail mengenai penampilan luar biasa tim tersebut, terutama menyoroti kerja keras mereka saat tidak menguasai bola sebagai landasan kesuksesan mereka.
Henry mengungkapkan kekagumannya secara langsung kepada Mbappé dan seluruh anggota skuad: “Jujur saja, teman-teman, kami bahkan sudah tidak tahu harus berkata apa lagi.” Ia kemudian menambahkan analisis taktisnya mengenai kehebatan tim tersebut: “Saat menguasai bola: luar biasa seperti biasa. Namun bagi saya, yang paling mengesankan adalah kemampuan tim untuk merebut kembali bola.
"Apa yang dilakukan tim saat tidak menguasai bola sungguh luar biasa. Kita sudah tahu betul apa yang bisa dilakukan tim ini saat menguasai bola, tapi kemampuan untuk mempertahankan bola di wilayah lawan, terus menekan, dan mencekik lawan... Bravo 'DD', bravo untuk tim, dan juga untuk para penggemar.
"Saya tampil di TV, dan melihat antusiasme itu sungguh luar biasa. Semoga hal ini terus berlanjut. Hal ini benar-benar menghangatkan hati, terutama melihat tim seperti ini. Tapi hei, kami baru sampai di babak semifinal. Ini indah, jangan salah paham! Namun, ketika saya mengatakan 'kami baru sampai di babak semifinal,' itu karena kami ingin melaju hingga akhir."
Pertemuan Kembali dengan Bintang Olimpiade
Kunjungan yang penuh emosi ini juga menjadi ajang reuni bagi Henry dan gelandang Manu Kone, yang merupakan salah satu pemain kuncinya selama perburuan medali perak di Olimpiade Paris 2024. Selain berbincang akrab dengan Kone dan menerima kaos Michael Olise, Henry—yang didampingi oleh mantan striker timnas Andre-Pierre Gignac—terus memotivasi para pemain agar tidak berpuas diri sebelum berhasil membawa pulang trofi paling bergengsi ke Paris.
Ia menyempatkan diri untuk memberikan pujian khusus kepada Kone: “Hari ini, saya melihat sosok Manu yang sesungguhnya.”
- AFP
Tantangan semifinal menanti
Prancis kini harus mengalihkan fokusnya ke persiapan menghadapi laga semifinal krusial melawan Spanyol pada hari Selasa. Pasukan Deschamps saat ini sedang berada dalam momentum yang mengesankan, namun ketajaman serangan dan disiplin transisi pertahanan yang disoroti oleh Henry akan menjadi kunci utama dalam pertandingan ini.
Harapan publik yang sangat besar serta ambisi besar untuk mencapai final akan menjadi motivasi sekaligus tekanan bagi kapten Mbappé dan rekan-rekan setimnya dalam beberapa hari ke depan.
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