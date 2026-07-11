Thierry Henry menyoroti kekuatan 'paling mengesankan' Prancis saat striker legendaris itu memeluk Kylian Mbappé dalam kunjungan mendadak ke ruang ganti

Begitu memasuki ruang ganti dengan setelan jas yang pas di badan, Henry langsung menghampiri skuad Prancis untuk menyampaikan ucapan selamatnya. Dalam wawancara dengan media resmi tim nasional Prancis, pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang sejarah Les Bleus ini memberikan analisis mendetail mengenai penampilan luar biasa tim tersebut, terutama menyoroti kerja keras mereka saat tidak menguasai bola sebagai landasan kesuksesan mereka.

Henry mengungkapkan kekagumannya secara langsung kepada Mbappé dan seluruh anggota skuad: “Jujur saja, teman-teman, kami bahkan sudah tidak tahu harus berkata apa lagi.” Ia kemudian menambahkan analisis taktisnya mengenai kehebatan tim tersebut: “Saat menguasai bola: luar biasa seperti biasa. Namun bagi saya, yang paling mengesankan adalah kemampuan tim untuk merebut kembali bola.

"Apa yang dilakukan tim saat tidak menguasai bola sungguh luar biasa. Kita sudah tahu betul apa yang bisa dilakukan tim ini saat menguasai bola, tapi kemampuan untuk mempertahankan bola di wilayah lawan, terus menekan, dan mencekik lawan... Bravo 'DD', bravo untuk tim, dan juga untuk para penggemar.

"Saya tampil di TV, dan melihat antusiasme itu sungguh luar biasa. Semoga hal ini terus berlanjut. Hal ini benar-benar menghangatkan hati, terutama melihat tim seperti ini. Tapi hei, kami baru sampai di babak semifinal. Ini indah, jangan salah paham! Namun, ketika saya mengatakan 'kami baru sampai di babak semifinal,' itu karena kami ingin melaju hingga akhir."