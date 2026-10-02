Henry memuji start sempurna Zidane setelah sang pelatih meraih poin maksimal dari dua pertandingan pertamanya sebagai pelatih Prancis. Mengambil alih timnas Prancis telah lama menjadi ambisi yang dengan sabar ia nantikan setelah meninggalkan kursi pelatih di Santiago Bernabeu: "Saya mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa satu-satunya hal yang ingin saya lakukan setelah Real Madrid adalah ini."

Juru taktik berusia 54 tahun itu langsung memberi dampak dengan kemenangan tandang 1-0 atas Turki pada Jumat, 25 September, menjadi pelatih Prancis pertama yang menang pada laga debutnya sejak Aime Jacquet pada 1994, sebelum memastikan skor identik tiga hari kemudian di Belgia.