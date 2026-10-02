AFP
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Thierry Henry menyebut Zinedine Zidane 'setara dengan Tuhan' saat ikon Prancis itu menikmati awal karier manajerial yang tanpa cela
Ikon Prancis mewujudkan impian berada di bangku pelatih
Henry memuji start sempurna Zidane setelah sang pelatih meraih poin maksimal dari dua pertandingan pertamanya sebagai pelatih Prancis. Mengambil alih timnas Prancis telah lama menjadi ambisi yang dengan sabar ia nantikan setelah meninggalkan kursi pelatih di Santiago Bernabeu: "Saya mengatakan kepada diri saya sendiri bahwa satu-satunya hal yang ingin saya lakukan setelah Real Madrid adalah ini."
Juru taktik berusia 54 tahun itu langsung memberi dampak dengan kemenangan tandang 1-0 atas Turki pada Jumat, 25 September, menjadi pelatih Prancis pertama yang menang pada laga debutnya sejak Aime Jacquet pada 1994, sebelum memastikan skor identik tiga hari kemudian di Belgia.
- Panoramic by PsnewZ
Perbandingan dengan dewa mendefinisikan kebesaran seorang manajer
Mengamati aura dan pengaruh langsung dari mantan rekan setimnya yang menjuarai Piala Dunia 1998 itu, Henry menyoroti status luar biasa manajer yang baru ditunjuk tersebut di dunia sepak bola. Berbicara dalam program 'Rothen s'enflamme' milik RMC, mantan penyerang Arsenal itu mengatakan: "Kedatangan Zizou luar biasa. Rasanya seperti memiliki seseorang yang, dalam urusan sepak bola, setara dengan Tuhan. Saya mengatakan ini tanpa bermaksud menyinggung orang-orang beriman, tetapi bagi kami, dalam sepak bola, dia setara dengan Tuhan."
Mantan rekan setim mendesak konsistensi tanpa kompromi
Henry juga mencatat secara langsung bagaimana kehadiran sang legenda di ruang ganti telah menginspirasi generasi berikutnya dari talenta Prancis: "Memilikinya bersama tim nasional Prancis dan melihat apa yang bisa ia bawa kepada generasi ini... Kami sudah melihat para pemain berbicara dan mengekspresikan diri mereka tentang dirinya. Kami melihat mata mereka berbinar... Itu sangat wajar karena, bagaimanapun juga, dia adalah Zizou!"
Namun, saat merefleksikan ekspektasi publik tanpa henti yang pernah dibebankan kepada Didier Deschamps, Henry menegaskan bahwa kesuksesan berkelanjutan tetap sangat penting: "Tetapi kami tetap membutuhkan hasil; dia sudah meraih beberapa, dan dia harus mempertahankannya. Jadi, seperti yang saya katakan tentang Deschamps, semoga beruntung!"
- ZUMA Press Wire
Stade de France menjadi tuan rumah laga-laga besar
Sebuah duel klasik Eropa menanti Prancis saat mereka bersiap menjamu Italia di Stade de France pada Jumat malam. Jadwal pertandingan datang begitu padat bagi pemuncak grup, yang kemudian akan menyambut Belgia di Saint-Denis pada matchday keempat Senin depan. Dua laga beruntun di kandang memberi Zidane kesempatan ideal untuk memperpanjang rentetan kemenangannya dan mengukuhkan posisinya di puncak Nations League.
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