Thierry Henry menyampaikan "ucapan terima kasih khusus" kepada skuad Arsenal asuhan Mikel Arteta atas keberhasilan mengakhiri penantian gelar Liga Premier selama 22 tahun
Generasi baru para juara
Penantian panjang Arsenal akhirnya berakhir. Setelah Manchester City bermain imbang di kandang Bournemouth pada Selasa malam, tim asuhan Arteta secara matematis dipastikan menjadi juara Liga Premier, yang memicu perayaan meriah di seluruh London Utara. Untuk pertama kalinya sejak kampanye legendaris 'Invincibles' pada musim 2003-04, trofi tersebut kembali ke Arsenal. Henry, pencetak gol terbanyak klub dan simbol era keemasan di bawah Arsene Wenger, membagikan kegembiraannya di media sosial. Bagi Henry, kemenangan ini sangat berarti secara pribadi, karena memungkinkan anak-anaknya menyaksikan kesuksesan klub secara langsung untuk pertama kalinya dalam hidup mereka.
Ucapan penghormatan yang penuh emosi dari Henry
Dalam postingannya kepada lima juta pengikutnya di Instagram, Henry tak lupa memberikan apresiasi kepada para pemain yang telah berjuang keras untuk mengembalikan klub ke puncak sepak bola Inggris. Ia menyinggung transisi dari markas bersejarah klub ke stadion mereka saat ini, sekaligus menyoroti betapa panjangnya perjalanan kembali ke puncak yang harus dilalui para pendukung setia Arsenal. Pesannya sangat menyentuh hati para penggemar yang telah menanggung lebih dari dua dekade kegagalan tipis dan proyek-proyek pembenahan sebelum Arteta akhirnya menemukan formula kemenangan.
“Dari tribun Highbury ke Emirates - Arsenal Nation, akhirnya kita bisa merayakannya,” tulis Henry. “Terima kasih khusus untuk generasi ini - akhirnya anak-anak saya bisa melihat kami memenangkan liga ❤️🤍 #goonerforlife.”
Wenger ikut merayakan
Bukan hanya para pemain masa lalu yang merayakannya; arsitek kesuksesan Arsenal di masa lalu pun turut angkat bicara. Arsène Wenger, pria yang membawa Arsenal meraih kejayaan pada tahun 1998, 2002, dan 2004, tampil dalam sebuah video perayaan yang mengharukan yang dirilis oleh klub. Pengaruh Wenger masih sangat terasa di Emirates, dan dukungannya terhadap proyek Arteta menjadi simbol penyerahan tongkat estafet.
“Kalian berhasil,” kata mantan manajer Arsenal itu dalam pesannya kepada skuad saat ini. “Juara terus melangkah saat yang lain berhenti. Ini saatnya kalian. Sekarang, lanjutkan dan nikmati setiap momen.”
Final Liga Champions sudah di depan mata
Setelah beban 22 tahun akhirnya terangkat dari pundak mereka, The Gunners akan bertolak ke Puskas Arena dengan semangat yang membara dan status sebagai juara Inggris yang telah dipulihkan. Arsenal dijadwalkan menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions di Budapest pada 30 Mei, dengan peluang untuk meraih gelar ganda yang bersejarah. Trofi Liga Premier akan diserahkan kepada tim tersebut setelah laga terakhir mereka melawan Crystal Palace di Selhurst Park pada Minggu ini.