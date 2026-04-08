Thierry Henry menjelaskan mengapa 'orang-orang tidak memahami' Michael Olise sambil melontarkan pujian kepada bintang Bayern Munich yang 'pemalu' itu
Kelas Master di Bernabeu
Selama penampilan gemilang itu, mantan pemain Crystal Palace tersebut tanpa henti mengacaukan barisan pertahanan Real Madrid, terutama saat memberikan umpan yang berujung pada gol Harry Kane dalam kemenangan menegangkan 2-1. Kemampuannya dalam memanfaatkan ruang dan mengirim umpan silang akurat dengan kedua kakinya membuat tuan rumah kewalahan sepanjang pertandingan.
Dampaknya di Jerman tidak dapat disangkal, membenarkan investasi besar yang dilakukan klub Bavaria tersebut. Pemain sayap ini telah berkontribusi pada 88 gol dalam hanya 96 penampilan selama dua musim bersama Bayern Munich. Di tim yang dipenuhi bintang-bintang ternama, Olise berhasil mengukir peran sebagai pengatur serangan utama, sering kali bertindak sebagai katalisator bagi skema taktis Vincent Kompany dalam pertandingan-pertandingan Eropa yang penuh tekanan.
Pendekatan yang mengutamakan pemikiran dalam permainan
Menanggapi ulasan mendalam ini di CBS Sports, Henry menguraikan ciri-ciri khusus yang menjadikan Olise sebagai penyerang modern yang sangat mematikan. Meskipun banyak yang berfokus pada bakat teknis dan kemampuannya dalam memberikan umpan silang, mantan kapten Arsenal itu menegaskan bahwa senjata terkuat pemain asal Prancis itu adalah kemampuan pemikirannya di lapangan.
"Michael tidak seperti pemain lain. Dia mungkin terlihat pemalu saat diberi mikrofon, tapi dia memiliki pola pikir yang unik, pandangan hidup tertentu, dan visi permainan yang sejalan," kata legenda Arsenal, Henry. "Saat dia menguasai bola, dia melihat hal-hal yang jarang dilihat orang lain. Dia memandang permainan secara berbeda; dia lebih banyak melihatnya dengan otak daripada mata. Dia berusaha membayangkan apa yang mungkin terjadi begitu bola meninggalkan kiper. Anda harus mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya.
"Kita semua tahu dia bisa menggiring bola. Dia punya cara pandangnya sendiri terhadap permainan dan kehidupan. Itulah mengapa terkadang, di luar lapangan, orang-orang tidak memahaminya. Tapi dia orang yang menyenangkan, orang yang hebat. Dia tidak banyak bicara di luar lapangan, tapi saat dia menguasai bola, dia berbicara dengan sangat baik melalui permainannya."
Menepis spekulasi transfer
Tentu saja, penampilan gemilang seperti itu telah memicu spekulasi tentang ketertarikan dari klub-klub besar Eropa lainnya. Namun, petinggi Bayern dengan cepat membantah segala spekulasi mengenai kepindahannya ke Liga Premier atau La Liga. Klub tetap bersikukuh bahwa Olise merupakan pilar utama dalam proyek masa depan mereka. Dengan sisa kontrak beberapa tahun lagi dan tidak adanya keinginan yang jelas untuk hengkang, Bayern berada dalam posisi yang kuat untuk menangkis segala desas-desus dari luar.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Saat Bayern bersiap untuk leg kedua di Munich, sorotan pasti akan tetap tertuju pada pemain sayap asal Prancis itu. Los Blancos akan menghadapi tantangan berat untuk menghentikannya membawa raksasa Jerman itu ke semifinal Liga Champions. Namun, Olise dan Bayern akan lebih dulu fokus pada laga Bundesliga tandang melawan St Pauli pada Sabtu nanti.