Thierry Henry menjelaskan mengapa 'orang-orang tidak memahami' Michael Olise sambil melontarkan pujian kepada bintang Bayern Munich yang 'pemalu' itu

Menanggapi ulasan mendalam ini di CBS Sports, Henry menguraikan ciri-ciri khusus yang menjadikan Olise sebagai penyerang modern yang sangat mematikan. Meskipun banyak yang berfokus pada bakat teknis dan kemampuannya dalam memberikan umpan silang, mantan kapten Arsenal itu menegaskan bahwa senjata terkuat pemain asal Prancis itu adalah kemampuan pemikirannya di lapangan.

"Michael tidak seperti pemain lain. Dia mungkin terlihat pemalu saat diberi mikrofon, tapi dia memiliki pola pikir yang unik, pandangan hidup tertentu, dan visi permainan yang sejalan," kata legenda Arsenal, Henry. "Saat dia menguasai bola, dia melihat hal-hal yang jarang dilihat orang lain. Dia memandang permainan secara berbeda; dia lebih banyak melihatnya dengan otak daripada mata. Dia berusaha membayangkan apa yang mungkin terjadi begitu bola meninggalkan kiper. Anda harus mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya.

"Kita semua tahu dia bisa menggiring bola. Dia punya cara pandangnya sendiri terhadap permainan dan kehidupan. Itulah mengapa terkadang, di luar lapangan, orang-orang tidak memahaminya. Tapi dia orang yang menyenangkan, orang yang hebat. Dia tidak banyak bicara di luar lapangan, tapi saat dia menguasai bola, dia berbicara dengan sangat baik melalui permainannya."