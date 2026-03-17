Thierry Henry mengklaim Bruno Fernandes 'menghancurkan' rekan setimnya di Man Utd dalam kemenangan atas Aston Villa & memberi julukan baru bagi gelandang asal Portugal itu

Dua assist Fernandes saat melawan Villa membuat jumlah assistnya musim ini menjadi 16, sebuah rekor klub baru untuk satu musim Liga Premier. Kini ia sedang mengejar rekor sepanjang masa sebanyak 20 assist dalam satu musim, sebuah prestasi yang saat ini dipegang bersama oleh Henry dan Kevin De Bruyne.

Henry memuji pemain internasional Portugal itu dan memberinya julukan baru, dengan mengatakan: "Jika kamu bisa mengendalikan kecepatan otakmu, kamu akan lebih cepat daripada siapa pun di lapangan, dan inilah yang dimiliki pria ini dalam jumlah yang melimpah.

"Saya sudah pernah bilang sebelumnya, dia tidak sekadar bermain sepak bola, dia memikirkan sepak bola. Dia melakukannya dengan sangat baik lagi akhir pekan lalu. Di babak kedua, dia seperti anak sekolah yang lebih baik dari semua orang, dia hanya menguasai bola dan mengopernya ke depan setiap kali bisa. Julukan saya untuknya sekarang adalah Braino Fernandes karena pria ini berpikir di lapangan dan saya menyukainya."