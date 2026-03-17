Thierry Henry mengklaim Bruno Fernandes 'menghancurkan' rekan setimnya di Man Utd dalam kemenangan atas Aston Villa & memberi julukan baru bagi gelandang asal Portugal itu
Julukan baru untuk kapten
Henry telah memberi julukan baru kepada kapten Man Utd itu setelah penampilannya yang memukau melawan Villa. Dalam acara Monday Night Football di Sky Sports, ikon Liga Premier itu menjuluki sang playmaker sebagai "Braino Fernandes," sambil menjelaskan bahwa pengaruhnya di lapangan lebih berasal dari kecerdasan taktisnya daripada sekadar kemampuan fisik.
Pujian tinggi untuk bintang andalan United
Dua assist Fernandes saat melawan Villa membuat jumlah assistnya musim ini menjadi 16, sebuah rekor klub baru untuk satu musim Liga Premier. Kini ia sedang mengejar rekor sepanjang masa sebanyak 20 assist dalam satu musim, sebuah prestasi yang saat ini dipegang bersama oleh Henry dan Kevin De Bruyne.
Henry memuji pemain internasional Portugal itu dan memberinya julukan baru, dengan mengatakan: "Jika kamu bisa mengendalikan kecepatan otakmu, kamu akan lebih cepat daripada siapa pun di lapangan, dan inilah yang dimiliki pria ini dalam jumlah yang melimpah.
"Saya sudah pernah bilang sebelumnya, dia tidak sekadar bermain sepak bola, dia memikirkan sepak bola. Dia melakukannya dengan sangat baik lagi akhir pekan lalu. Di babak kedua, dia seperti anak sekolah yang lebih baik dari semua orang, dia hanya menguasai bola dan mengopernya ke depan setiap kali bisa. Julukan saya untuknya sekarang adalah Braino Fernandes karena pria ini berpikir di lapangan dan saya menyukainya."
Insiden Amad
Fernandes juga terlihat dengan marah menegur pemain sayap muda Amad Diallo di akhir pertandingan. Henry menyoroti insiden tersebut sebagai tanda kepemimpinan sejati, sambil mencatat bahwa Fernandes tetap menuntut rekan-rekannya meskipun timnya sudah unggul jauh.
"Dia ingin bola [dari Amad Diallo], dia ingin bola," tambah Henry. "Dia mendapatkan bola setelah itu, tapi dia sudah terlambat pada saat itu. Dia ingin bola dari Amad Diallo, bukan Manuel Ugarte, dan saya ingin menunjukkan hal itu karena skor saat itu 3-1 dengan hanya beberapa menit tersisa.
"Dia mengkritik Amad Diallo setidaknya selama tujuh detik! Itulah dia, dia akan berdebat dengan ayahnya atau siapa pun, tapi dia tetap menemukan cara. Bahkan saat menang, dia seperti itu; dia menuntut keunggulan dari dirinya sendiri dan rekan-rekannya. Bagi saya, itulah pemimpin sejati. Lihat dia, dia masih mengkritik Amad! Dia tidak menyukainya."
Perebutan tiga besar Liga Premier
Kemenangan atas Villa membuat Man Utd tetap berada di posisi ketiga klasemen dengan 54 poin dari 30 pertandingan, unggul tiga poin dari Villa yang berada di peringkat keempat. Setan Merah kini tertinggal tujuh poin dari rival sekotanya, Man City, yang menduduki peringkat kedua dengan delapan pertandingan tersisa. Selanjutnya, United akan bertandang ke Bournemouth pada hari Jumat, yang merupakan pertandingan terakhir mereka sebelum jeda internasional.
