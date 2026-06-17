Thierry Henry mengabaikan Kylian Mbappé saat menyebut 'pemain terpenting' Prancis setelah kemenangan di Piala Dunia melawan Senegal

Pertandingan berlangsung sangat seimbang setelah awal yang lamban, di mana Prancis hanya mampu melepaskan satu tembakan di babak pertama—jumlah terendah dalam pertandingan fase grup Piala Dunia sejak Opta mulai menganalisis kompetisi ini (1966)—hingga penyesuaian taktis memungkinkan gelandang serang Bayern Munich itu untuk lebih berpengaruh di babak kedua. Henry menyoroti kerja pertahanan dan kecerdasan posisi yang ditunjukkan Olise, yang secara efektif menghentikan kemampuan Senegal untuk melakukan transisi dari wilayah pertahanan mereka sendiri.

Henry menjelaskan: “Saya suka cara dia bermain dan menurut saya permainan berubah di babak kedua saat dia bermain di posisi nomor 10. Saya tahu hal itu menciptakan gol di sisi kanan [untuk Kylian Mbappé]. Namun, saat dia bermain di tengah, yang dilakukannya adalah menghentikan permainan Senegal. Dia selalu menghalangi gelandang lawan untuk mendapatkan bola. Dia melihat segalanya. Dia memiliki dampak pada pertandingan yang tidak bisa saya jelaskan kepada Anda. Jika Anda membuat satu kesalahan dengan tidak menyadari apa yang akan dia lakukan, dia akan menghukum Anda dengan sebuah umpan. Dampak yang dia berikan di babak kedua membuat tim ini berjalan lancar."