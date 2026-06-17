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Thierry Henry mengabaikan Kylian Mbappé saat menyebut 'pemain terpenting' Prancis setelah kemenangan di Piala Dunia melawan Senegal
Olise menjadi bintang utama dalam kemenangan Senegal
Mbappe mungkin telah menjadi sorotan utama berkat dua golnya dalam kemenangan Prancis 3-1 atas Senegal, yang secara resmi menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Les Bleus dengan 58 gol, namun Henry meyakini bahwa katalisator sesungguhnya di balik kesuksesan tim ini terletak di tempat lain. Mantan ikon Arsenal itu menunjuk Olise sebagai pemain yang benar-benar membuat tim Prancis ini tampil di performa puncaknya.
Saat berbicara sebagai analis untuk FOX Sports, Henry memuji cara Olise mengatur tempo permainan. Gelandang tersebut menyelesaikan pertandingan dengan 76 sentuhan bola dan menciptakan empat peluang, termasuk assist penting untuk gol pembuka Mbappe. Henry mencatat bahwa seluruh dinamika pertandingan berubah begitu Olise pindah ke posisi yang lebih sentral pada babak kedua.
- AFP
Henry membedakan antara MVP dan MIP
Terlepas dari prestasi Mbappé yang memecahkan rekor—dengan dua golnya pada Selasa yang membuat total golnya di Piala Dunia menjadi 14, sehingga ia hanya tertinggal dua gol untuk menyamai pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen ini, yaitu Lionel Messi, yang menyamai rekor tersebut berkat hat-trick-nya setelah kemenangan Prancis, dan Miroslav Klose—Henry berhati-hati dalam membedakan antara kehebatan individu dan peran taktis. Dia tetap menjadi pengagum berat kapten Prancis itu, tetapi menyarankan bahwa integritas struktural tim kini sangat bergantung pada kehadiran Olise di sepertiga akhir lapangan.
Henry berkata: “[Mbappé] akan selalu menjadi MVP kami. Michael Olise mulai menjadi MIP kami, pemain paling penting. Kylian menjawab tantangan itu dan saya sangat yakin. Saya bilang saya akan mendukungnya untuk menjawab tantangan itu dan dia melakukannya. Dia akan selalu menjadi MVP kami. Michael Olise mulai menjadi MIP kami, pemain paling penting.”
Perubahan taktik yang membuat Senegal kewalahan
Pertandingan berlangsung sangat seimbang setelah awal yang lamban, di mana Prancis hanya mampu melepaskan satu tembakan di babak pertama—jumlah terendah dalam pertandingan fase grup Piala Dunia sejak Opta mulai menganalisis kompetisi ini (1966)—hingga penyesuaian taktis memungkinkan gelandang serang Bayern Munich itu untuk lebih berpengaruh di babak kedua. Henry menyoroti kerja pertahanan dan kecerdasan posisi yang ditunjukkan Olise, yang secara efektif menghentikan kemampuan Senegal untuk melakukan transisi dari wilayah pertahanan mereka sendiri.
Henry menjelaskan: “Saya suka cara dia bermain dan menurut saya permainan berubah di babak kedua saat dia bermain di posisi nomor 10. Saya tahu hal itu menciptakan gol di sisi kanan [untuk Kylian Mbappé]. Namun, saat dia bermain di tengah, yang dilakukannya adalah menghentikan permainan Senegal. Dia selalu menghalangi gelandang lawan untuk mendapatkan bola. Dia melihat segalanya. Dia memiliki dampak pada pertandingan yang tidak bisa saya jelaskan kepada Anda. Jika Anda membuat satu kesalahan dengan tidak menyadari apa yang akan dia lakukan, dia akan menghukum Anda dengan sebuah umpan. Dampak yang dia berikan di babak kedua membuat tim ini berjalan lancar."
- AFP
Menemukan potongan yang hilang dalam teka-teki Prancis
Selama bertahun-tahun, Prancis telah mencari penerus alami bagi para arsitek kreatif di masa lalu. Henry yakin bahwa dalam diri Olise—yang mencatatkan 28 assist dalam pertandingan klub dan internasional musim ini menurut Opta, lebih banyak daripada pemain mana pun di lima liga utama Eropa—mereka akhirnya menemukan profil pemain yang memungkinkan lini serang bertabur bintang itu bersinar dengan menghubungkan berbagai fase permainan secara mulus.
Henry menyimpulkan: "Dalam hal koneksi yang kami butuhkan dari lini tengah pertahanan hingga ke dirinya… itulah sosok yang telah lama kami rindukan di Prancis. Nomor 10 kecil itu, saya pikir itulah posisinya." Dengan semakin dekatnya babak gugur, kemitraan antara "Pemain Paling Berharga" dan "Pemain Paling Penting" tampaknya akan menjadi fondasi bagi upaya Prancis meraih trofi.