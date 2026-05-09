AFP
Thierry Henry memuji Eden Hazard sebagai 'pemain yang berada di kelas tersendiri', namun Kevin De Bruyne 'memiliki pandangan berbeda' saat mantan bintang Arsenal itu memuji para legenda Liga Premier
Keajaiban Hazard
Henry tak pernah malu-malu menunjukkan kekagumannya pada Hazard, pemain yang terkenal mampu membuat barisan pertahanan Liga Premier ketar-ketir selama masa kejayaannya yang dipenuhi trofi bersama Chelsea. Pria asal Prancis itu bekerja sama erat dengan Hazard selama menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Belgia, dan menyaksikan langsung bakat alami yang memungkinkan sang pemain sayap menentukan hasil pertandingan sendirian.
“Eden adalah Eden. Dia berada di kelas tersendiri,” kata Thierry Henry kepada L'Avenir, mengakui bakat alami sang pemain sayap dan kecemerlangan unik yang secara konsisten ia tunjukkan selama masa kejayaannya di Chelsea di Liga Premier.
Hubungan yang lebih erat dengan De Bruyne
Namun, saat membicarakan mantan gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne, nada bicara Henry berubah menjadi rasa hormat intelektual yang mendalam. Pria asal Prancis itu mengakui bahwa ia sering melihat bayangan dirinya sendiri dalam intensitas dan cara pandang sang gelandang. Setelah jeda sejenak, Henry menjelaskan: "Tapi Kevin De Bruyne... Dia berbeda. Dia memandang segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya sering menemukan diri saya dalam dirinya. Karena dia memiliki cara memandang sesuatu, memandang hidup, berbicara, dan memahami hal-hal tertentu."
Komentar Henry memberikan wawasan tentang temperamen De Bruyne, yang perfeksionismenya di lapangan terkadang disalahartikan sebagai rasa frustrasi oleh para penggemar dan kritikus. Bagi Henry, semangat itu hanyalah hasil sampingan dari otak sepak bola elit yang beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi daripada orang-orang di sekitarnya.
Bintang Arsenal "The Invincibles" itu meyakini bahwa eksekusi teknis De Bruyne didorong oleh pemahaman uniknya terhadap permainan. Ia mencatat bahwa kemampuan gelandang tersebut dalam menghasilkan umpan-umpan yang membuat penonton tercengang berasal dari cara pandangnya yang berbeda terhadap sepak bola. “Seringkali, orang bertanya-tanya: ‘Mengapa dia marah?’ Itu hanya karena Kevin memang berbeda,” kata Henry.
Bagi Henry, temperamen inilah yang menjadikan gelandang asal Belgia itu salah satu playmaker terhebat dalam sejarah sepak bola. “Itulah sebabnya, sesekali, ia akan memberikan umpan yang membuat Anda bertanya-tanya, ‘apa yang ia lihat?’ Ia adalah pemain yang luar biasa,” tambah pria asal Prancis itu.
Sementara Hazard pensiun setelah masa-masa yang diwarnai cedera bersama Real Madrid, De Bruyne masih tampil di level tertinggi. Gelandang serang yang meninggalkan City musim panas lalu setelah masa-masa yang sangat sukses dan dipenuhi gelar bersama Napoli ini telah tampil dalam 19 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak lima gol dan memberikan tiga assist.