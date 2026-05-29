Seperti dilaporkan oleh Absolut Bayern, pemain yang dimaksud adalah Junior Kroupi dari klub Liga Premier AFC Bournemouth. Para pencari bakat dari klub juara Bundesliga tersebut dilaporkan sedang mengamati pemain berusia 19 tahun itu dengan cermat.
Diterjemahkan oleh
Thierry Henry memuji "bakat alaminya": FC Bayern München tampaknya mengincar striker seharga 80 juta euro sebagai alternatif untuk Anthony Gordon
Biaya transfernya akan sangat besar jika Kroupi benar-benar direkrut. Menurut kabar yang beredar, Bournemouth membayangkan harga sekitar 80 juta euro untuk pemain serang yang memiliki kemampuan teknis mumpuni dan akurasi penyelesaian akhir yang baik ini. Kroupi masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2030 bersama tim yang menempati peringkat keenam pada musim Liga Premier lalu.
Selain itu, Bayern kemungkinan akan menghadapi persaingan ketat dalam upaya merekrut pemain timnas Prancis U-21 ini. Awal Mei lalu, dilaporkan adanya minat dari FC Barcelona, dan Kroupi juga dikabarkan menjadi incaran klub-klub raksasa Inggris seperti Manchester City atau Arsenal.
Setidaknya, pemain Prancis ini memiliki pengagum terkenal dalam diri legenda Arsenal, Thierry Henry: "Saya tidak terkejut dengan perkembangannya," kata Henry kepada Sky Sports tentang rekan senegaranya itu dan menjelaskan bahwa sebagai mantan pelatih timnas U-21 Prancis beberapa tahun lalu, ia sudah ingin memanggil Kroupi saat usianya baru 16 tahun: "Itu tidak benar-benar berhasil, karena dia bahkan belum pernah bermain untuk tim U-17, U-18, atau U-19," jelas Henry sambil bersemangat: "Tapi ketika saya melihat seorang pemain dengan bakat mentah dan tekad seperti ini, usia tidak menjadi masalah bagi saya."
- Getty Images Sport
FC Bayern: Junior Kroupi dapat ditempatkan di berbagai posisi di lini serang
Kroupi berasal dari akademi klub Ligue 1 Prancis, FC Lorient. Di sana, ia sudah melakukan debut bersama tim senior di Ligue 1 saat berusia 16 tahun, dan Bournemouth membayar biaya transfer sebesar 13 juta euro pada Februari 2025. Namun, Kroupi tetap dipinjamkan ke Lorient hingga akhir musim 2024/25 dan membawa klub asalnya kembali ke kasta tertinggi Prancis dengan mencetak 22 gol dalam 30 pertandingan.
Kroupi berhasil beradaptasi dengan baik di Premier League bersama Bournemouth setelah beberapa minggu masa adaptasi, terutama di fase akhir musim lalu ia sering tampil gemilang. Secara keseluruhan, pemain muda ini mencetak 13 gol dalam 33 penampilan di Premier League. Bagi Bayern, yang pada musim panas ini idealnya ingin mendatangkan pemain yang bisa mengisi beberapa posisi di lini serang, Kroupi juga menarik karena fleksibilitasnya. Ia bisa bermain sebagai penyerang tengah, tetapi juga sedikit mundur sebagai gelandang serang atau beroperasi di sayap.
Sebagai pemain incaran Bayern untuk peran tersebut, terutama sebagai pesaing bagi Luis Diaz di sayap kiri sekaligus cadangan bagi Harry Kane di posisi penyerang tengah, Anthony Gordon sempat menjadi kandidat utama. Namun, pemain asal Inggris dari Newcastle United ini kini akan pindah ke FC Barcelona.
Selain Gordon, Yan Diomande juga menjadi sorotan utama di Bayern dalam beberapa pekan terakhir. Namun, pemain serang berbakat dari RB Leipzig ini diperkirakan akan berharga lebih dari 100 juta euro dan tampaknya lebih tertarik untuk pindah ke FC Liverpool. Paris Saint-Germain juga dilaporkan memiliki minat besar terhadap Diomande.
Jadwal pertandingan FC Bayern München selanjutnya
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
25 Juli
Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Pertandingan persahabatan
4 Agustus
Jeju SK FC - FC Bayern
Pertandingan persahabatan
7 Agustus
FC Bayern - Aston Villa
Pertandingan persahabatan
15 Agustus
FC Bayern - RB Leipzig
Pertandingan persahabatan
22 Agustus
Borussia Dortmund - FC Bayern
DFL Super Cup