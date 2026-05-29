Thierry Henry memuji "bakat alaminya": FC Bayern München tampaknya mengincar striker seharga 80 juta euro sebagai alternatif untuk Anthony Gordon

Biaya transfernya akan sangat besar jika Kroupi benar-benar direkrut. Menurut kabar yang beredar, Bournemouth membayangkan harga sekitar 80 juta euro untuk pemain serang yang memiliki kemampuan teknis mumpuni dan akurasi penyelesaian akhir yang baik ini. Kroupi masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2030 bersama tim yang menempati peringkat keenam pada musim Liga Premier lalu.

Selain itu, Bayern kemungkinan akan menghadapi persaingan ketat dalam upaya merekrut pemain timnas Prancis U-21 ini. Awal Mei lalu, dilaporkan adanya minat dari FC Barcelona, dan Kroupi juga dikabarkan menjadi incaran klub-klub raksasa Inggris seperti Manchester City atau Arsenal.

Setidaknya, pemain Prancis ini memiliki pengagum terkenal dalam diri legenda Arsenal, Thierry Henry: "Saya tidak terkejut dengan perkembangannya," kata Henry kepada Sky Sports tentang rekan senegaranya itu dan menjelaskan bahwa sebagai mantan pelatih timnas U-21 Prancis beberapa tahun lalu, ia sudah ingin memanggil Kroupi saat usianya baru 16 tahun: "Itu tidak benar-benar berhasil, karena dia bahkan belum pernah bermain untuk tim U-17, U-18, atau U-19," jelas Henry sambil bersemangat: "Tapi ketika saya melihat seorang pemain dengan bakat mentah dan tekad seperti ini, usia tidak menjadi masalah bagi saya."