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Thierry Henry memperingatkan Inggris menjelang laga 'berbahaya' melawan Meksiko dan menekankan bahwa 'Sir Harry Kane' tidak selalu bisa menjadi penyelamat mereka di Piala Dunia
Henry mengeluarkan peringatan terkait Azteca
Inggris memastikan tempat mereka di babak 16 besar setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Republik Demokratik Kongo, namun Henry sama sekali tidak terkesan dengan penampilan tersebut. Mantan juara Piala Dunia ini meyakini bahwa kondisi lembap dan ketinggian di Mexico City akan menjadi ancaman yang jauh lebih besar daripada apa pun yang telah dihadapi pasukan Tuchel sejauh ini.
Berbicara di Fox Sports, Henry mendesak Inggris untuk memperbaiki awal pertandingan yang lambat sebelum mereka memasuki "sarang singa" Stadion Azteca. "Kalian tentu tidak ingin membahasnya terlalu dini, tapi kalian harus mengatasi situasi ini," kata Henry. "Jika mereka memulai pertandingan di Azteca dengan cara yang sama seperti hari ini [melawan Republik Demokratik Kongo], ditambah harus beradaptasi dengan ketinggian, kita tidak tahu bagaimana cuacanya nanti. Bermain di dalam stadion tertutup dengan iklim terkendali adalah satu hal, namun bermain di luar ruangan pada ketinggian seperti itu adalah hal yang sama sekali berbeda.”
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Faktor Kane
Meskipun Kane sedang dalam performa luar biasa—mencetak dua gol gemilang di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan comeback—Henry menegaskan bahwa striker Bayern Munich itu tidak bisa diharapkan untuk selalu menyelamatkan tim setiap saat. Pria asal Prancis itu mengakui bahwa ia kagum dengan kemampuan sang kapten, namun mencatat adanya tren yang mengkhawatirkan terkait ketergantungan skuad padanya.
Henry menyatakan: "Kita semua tahu bahwa pemain ini, Sir Harry [Kane], bisa berada dalam situasi di mana ia mampu membongkar pertahanan tim mana pun kapan saja, tetapi Anda tidak bisa memulai pertandingan seperti itu dan Anda tidak akan selalu memiliki jeda yang memberi Anda sedikit peluang, karena Ekuador setelah jeda itu berada dalam kesulitan. Maksud saya, Harry Kane… setiap kali dia yang menyelamatkan mereka."
Benteng pertahanan Meksiko
Tantangan yang dihadapi Inggris semakin berat berkat rekor pertahanan luar biasa yang ditunjukkan Meksiko di turnamen ini. El Tri berhasil melaju ke babak 16 besar tanpa kebobolan satu gol pun, setelah mengalahkan Afrika Selatan, Korea Selatan, Republik Ceko, dan Ekuador. Selain itu, tuan rumah bersama ini belum pernah kalah dalam pertandingan Piala Dunia di Stadion Azteca, sementara comeback Inggris melawan Republik Demokratik Kongo menandai kali kedua dalam sejarah di mana mereka berhasil memenangkan pertandingan Piala Dunia setelah kebobolan gol pertama.
Henry mempertanyakan apakah Inggris memiliki variasi taktis yang cukup untuk menembus pertahanan yang begitu kokoh jika mereka tertinggal lebih dulu. "Meksiko yang kita lihat kemarin dan cara mereka bermain [melawan Ekuador], saya tidak tahu apakah Anda bisa membalikkan keadaan melawan tim yang masih belum kebobolan gol," ia memperingatkan. Tekanan atmosfer di Stadion Azteca, yang terletak sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut, hanya akan menambah beban fisik Inggris saat mereka berusaha mencapai babak perempat final.
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Dibutuhkan momen kepahlawanan
Terlepas dari berbagai peringatan, Inggris tetap yakin akan kemampuan kapten mereka untuk menemukan jalan keluar. Kane sendiri menyoroti ketangguhan mental yang diperlukan untuk bertahan di babak gugur ini. "Kami membahas tentang momen-momen kepahlawanan. Itu bisa terjadi pada siapa saja di tim, entah itu saya, sebuah penyelamatan, blok dari para bek, siapa pun itu," katanya. "Kami memiliki momen-momen kepahlawanan dan bagi saya, momen itu terjadi hari ini. Anda harus tetap sabar dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. Beberapa pertandingan terakhir berjalan serupa dan jelas ketika Anda sampai di babak sistem gugur, tekanannya lebih tinggi, risikonya juga lebih tinggi." Jika Inggris ingin mencapai perempat final, mereka harus memastikan bahwa momen-momen heroik tersebut tidak hanya terbatas pada kapten andalan mereka.