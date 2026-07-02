Thierry Henry memperingatkan Inggris menjelang laga 'berbahaya' melawan Meksiko dan menekankan bahwa 'Sir Harry Kane' tidak selalu bisa menjadi penyelamat mereka di Piala Dunia

Inggris memastikan tempat mereka di babak 16 besar setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Republik Demokratik Kongo, namun Henry sama sekali tidak terkesan dengan penampilan tersebut. Mantan juara Piala Dunia ini meyakini bahwa kondisi lembap dan ketinggian di Mexico City akan menjadi ancaman yang jauh lebih besar daripada apa pun yang telah dihadapi pasukan Tuchel sejauh ini.

Berbicara di Fox Sports, Henry mendesak Inggris untuk memperbaiki awal pertandingan yang lambat sebelum mereka memasuki "sarang singa" Stadion Azteca. "Kalian tentu tidak ingin membahasnya terlalu dini, tapi kalian harus mengatasi situasi ini," kata Henry. "Jika mereka memulai pertandingan di Azteca dengan cara yang sama seperti hari ini [melawan Republik Demokratik Kongo], ditambah harus beradaptasi dengan ketinggian, kita tidak tahu bagaimana cuacanya nanti. Bermain di dalam stadion tertutup dengan iklim terkendali adalah satu hal, namun bermain di luar ruangan pada ketinggian seperti itu adalah hal yang sama sekali berbeda.”



