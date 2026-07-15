Thierry Henry memberikan pandangannya mengenai alasan mengapa Prancis terus kalah dari Spanyol, sementara penyerang legendaris itu mengakui bahwa La Roja 'jauh lebih unggul' daripada Kylian Mbappé dan kawan-kawan

Henry menyoroti bahwa gol kedua Spanyol tercipta berkat serangkaian penguasaan bola yang panjang, yang menunjukkan DNA sepak bola mereka yang sudah mengakar kuat. Ia menekankan bahwa setiap pemain tahu persis apa yang harus dilakukan, terlepas dari tingkat pengalaman mereka.

Henry menambahkan: "Saya mengalaminya sebagai pemain saat melawan mereka, sebagai pelatih saat melawan mereka, tetapi juga saat saya bermain bersama Barcelona. Anda harus memahami bahwa bola terus bergerak, semua orang harus tetap di posisinya, percaya pada rekan setim, dan membiarkan bola mengalir. Mereka selalu membuka ruang untuk menarik perhatian lawan. Anda mengoper bola saat melawan Prancis seolah-olah mereka tidak ada di sana. Baik Baena maupun Nico Williams yang bermain, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan sejak usia sembilan tahun. Baik ini penampilan pertama maupun ketiga mereka, mereka mengetahuinya karena mereka bermain dengan gaya yang sama."