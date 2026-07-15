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Thierry Henry memberikan pandangannya mengenai alasan mengapa Prancis terus kalah dari Spanyol, sementara penyerang legendaris itu mengakui bahwa La Roja 'jauh lebih unggul' daripada Kylian Mbappé dan kawan-kawan
Dominasi Spanyol merugikan Prancis
Henry menyaksikan Spanyol memastikan kemenangan 2-0 atas Prancis dalam semifinal Piala Dunia pada hari Selasa. Saat tampil sebagai komentator untuk Fox Sports, Henry sangat terkesan dengan penampilan tim Spanyol.
Ia mengatakan: "Tim Spanyol menguasai bola dan mereka menunjukkan mengapa mereka adalah juara Eropa. Mereka jauh lebih unggul. Tim terbaiklah yang menang. Jika Anda tidak terlibat sejak awal, situasinya akan sulit. Spanyol adalah tim terburuk untuk dihadapi saat tertinggal 1-0. Hal itu sulit diterima. Prancis harus menganalisis apa yang terjadi dan bangkit lebih kuat untuk kembali dengan tujuan mengalahkan musuh bebuyutan baru mereka."
Filosofi sepak bola yang konsisten
Henry menyoroti dominasi yang konsisten dari sepak bola Spanyol di berbagai kategori selama beberapa tahun terakhir. Ia mencatat bahwa kesuksesan mereka bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari identitas taktis yang jelas dan tetap konsisten di semua tingkatan.
Henry menjelaskan: "Sepak bola wanita, turnamen pemuda, Olimpiade... Saya kalah di final melawan mereka [sebagai pelatih tim U-23 di Olimpiade 2024]. Berulang kali, mereka selalu ada di sana. Mereka memiliki identitas, sebuah filosofi: mereka semua bermain dengan cara yang sama, apa pun levelnya. Pelatihnya memahami sistem tersebut dengan sempurna, Anda bisa melihatnya. Ini adalah tim yang diisi oleh para bintang. Saat Spanyol menguasai bola, mereka tidak akan mengembalikannya kepada Anda; terserah Anda untuk merebutnya. Saya ingin memuji sistem tersebut dan apa yang telah mereka terapkan."
Mempercayai sistem yang sudah mapan
Henry menyoroti bahwa gol kedua Spanyol tercipta berkat serangkaian penguasaan bola yang panjang, yang menunjukkan DNA sepak bola mereka yang sudah mengakar kuat. Ia menekankan bahwa setiap pemain tahu persis apa yang harus dilakukan, terlepas dari tingkat pengalaman mereka.
Henry menambahkan: "Saya mengalaminya sebagai pemain saat melawan mereka, sebagai pelatih saat melawan mereka, tetapi juga saat saya bermain bersama Barcelona. Anda harus memahami bahwa bola terus bergerak, semua orang harus tetap di posisinya, percaya pada rekan setim, dan membiarkan bola mengalir. Mereka selalu membuka ruang untuk menarik perhatian lawan. Anda mengoper bola saat melawan Prancis seolah-olah mereka tidak ada di sana. Baik Baena maupun Nico Williams yang bermain, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan sejak usia sembilan tahun. Baik ini penampilan pertama maupun ketiga mereka, mereka mengetahuinya karena mereka bermain dengan gaya yang sama."
- Getty Images
Deschamps mundur saat Spanyol menanti lawan di final
Prancis kini akan memasuki era baru setelah kepergian Didier Deschamps, yang masa jabatannya selama 14 tahun—sebuah rekor bersejarah—dihiasi oleh kemenangan mereka di Piala Dunia 2018. Sementara itu, Spanyol akan melangkah ke final dengan penuh keyakinan. La Roja kini bersiap menghadapi pemenang dari laga yang sangat dinantikan antara Inggris dan Argentina, sambil berupaya memperkuat status mereka sebagai kekuatan utama dalam dunia sepak bola.
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