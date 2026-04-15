Thierry Henry membandingkan Lamine Yamal dengan Cristiano Ronaldo setelah penampilan 'tanpa rasa takut' sang bintang muda Barcelona di Liga Champions melawan Atlético Madrid
Remaja itu memimpin perlawanan yang gigih
Barcelona harus menghadapi ketertinggalan dua gol yang cukup berat menjelang leg kedua babak perempat final, namun Yamal langsung membangkitkan harapan dengan mencetak gol hanya empat menit setelah pertandingan dimulai. Ferran Torres tak lama kemudian menyamakan kedudukan secara agregat, namun tim asuhan Hansi Flick akhirnya harus tersingkir akibat gol Ademola Lookman dan kartu merah yang diterima Eric Garcia di menit-menit akhir. Kekalahan ini memastikan tersingkirnya tim asal Catalan dengan agregat 3-2, meskipun penampilan tak kenal lelah Yamal nyaris memicu salah satu comeback paling berkesan dalam sejarah kompetisi ini.
Henry memuji keberanian ala Ronaldo
Saat bertugas sebagai komentator untuk CBS, Henry terkesan dengan kemampuan remaja itu untuk mewujudkan retorika ambisiusnya sebelum pertandingan menjadi penampilan kelas atas di lapangan. Legenda Arsenal dan Barcelona itu mencatat bahwa kombinasi antara kepercayaan diri yang ditunjukkan secara verbal dan kemampuan teknis seperti itu merupakan sifat langka yang biasanya hanya dimiliki oleh ikon-ikon terbesar dalam dunia sepak bola.
Merefleksikan dampak sang nomor 10 dan pendekatan psikologisnya yang unik, Henry berkata: “Inilah yang biasa dilakukan Cristiano Ronaldo muda: ia bisa berbicara dengan berani dalam wawancara dan membuktikannya di lapangan. Yamal mengatakan ia akan membawa Barcelona sendirian, dan baru dua menit pertandingan berjalan, ia sudah mencetak gol. Namun yang lebih mengesankan saya adalah keberaniannya. Di usianya yang masih sangat muda, ia bermain dengan kepercayaan diri, kreativitas, dan kedewasaan yang melampaui usianya. Ia tidak bersembunyi, ia menuntut bola, dan ia menciptakan peluang saat dibutuhkan. Itulah ciri khas seorang pemain istimewa.”
Musim yang memecahkan rekor bagi sang bintang muda
Gol Yamal di Madrid merupakan kontribusi langsung ke-40-nya dalam mencetak gol musim ini, sebuah rekor pribadi yang menegaskan statusnya sebagai pilar utama skuad muda Barcelona. Meskipun tim gagal menjaga gawang tetap bersih untuk pertandingan Liga Champions ke-15 berturut-turut, penyerang bintang mereka terus mencapai prestasi baru di panggung Eropa.
Membandingkan perjalanan karier Yamal dengan para legenda lainnya, Henry menambahkan: "Jika dia terus seperti ini, bekerja keras dan tetap fokus, dia memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Lionel Messi memiliki bakat luar biasa, tetapi kepercayaan diri yang berani seperti yang dimiliki Yamal ini unik dan menarik untuk disaksikan."
Masalah hak atas tanah kini menjadi prioritas
Dengan gelar juara Eropa yang sudah tak mungkin diraih, fokus Barcelona kini sepenuhnya beralih ke upaya merebut gelar La Liga untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Dengan keunggulan sembilan poin di puncak klasemen dan tujuh pertandingan tersisa, tim asuhan Flick akan melanjutkan perburuan gelar mereka saat menjamu Celta Vigo di Spotify Camp Nou pada Rabu depan, di mana Yamal diharapkan kembali memimpin serangan dari lini depan saat Blaugrana semakin mendekati trofi tersebut.