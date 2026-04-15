Thierry Henry membandingkan Lamine Yamal dengan Cristiano Ronaldo setelah penampilan 'tanpa rasa takut' sang bintang muda Barcelona di Liga Champions melawan Atlético Madrid

Saat bertugas sebagai komentator untuk CBS, Henry terkesan dengan kemampuan remaja itu untuk mewujudkan retorika ambisiusnya sebelum pertandingan menjadi penampilan kelas atas di lapangan. Legenda Arsenal dan Barcelona itu mencatat bahwa kombinasi antara kepercayaan diri yang ditunjukkan secara verbal dan kemampuan teknis seperti itu merupakan sifat langka yang biasanya hanya dimiliki oleh ikon-ikon terbesar dalam dunia sepak bola.

Merefleksikan dampak sang nomor 10 dan pendekatan psikologisnya yang unik, Henry berkata: “Inilah yang biasa dilakukan Cristiano Ronaldo muda: ia bisa berbicara dengan berani dalam wawancara dan membuktikannya di lapangan. Yamal mengatakan ia akan membawa Barcelona sendirian, dan baru dua menit pertandingan berjalan, ia sudah mencetak gol. Namun yang lebih mengesankan saya adalah keberaniannya. Di usianya yang masih sangat muda, ia bermain dengan kepercayaan diri, kreativitas, dan kedewasaan yang melampaui usianya. Ia tidak bersembunyi, ia menuntut bola, dan ia menciptakan peluang saat dibutuhkan. Itulah ciri khas seorang pemain istimewa.”