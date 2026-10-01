Mantan striker Arsenal Henry meyakini Barcola membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Ia menyoroti transisi sang winger dari sistem terstruktur milik Luis Enrique di Paris Saint-Germain ke lingkungan yang jauh lebih intens di Premier League.

"Tidak selalu mudah ketika Anda terbiasa dengan sistem tertentu dan cara bermain tertentu, ketika semua orang tahu apa yang terjadi setiap saat," kata Henry kepada Betway. "Dia baru saja tiba di Liverpool, dia tidak berbicara bahasa Inggris, dan ini adalah gaya bermain yang berbeda dengan intensitas yang berbeda di liga. Anda bisa melihat bahwa semua orang yang masuk ke sistem Luis Enrique bersinar, [Khvicha] Kvaratskhelia, [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, Barcola."

Mengacu pada kepindahannya sendiri ke Inggris, Henry menambahkan: "Saya harus menghadapinya dengan cara yang sama, lalu perubahan kecil itu terjadi dan saya menjadi lebih nyaman. Anda mulai berbicara bahasa Inggris, bisa bercanda di ruang ganti, Anda sedikit tidak terlalu malu dan orang-orang mulai tahu seperti apa diri Anda.

"Ini bukan tempat yang mudah untuk memulai, dan dia tidak meminta label harganya, tetapi itu melekat padanya. Kita semua tahu bahwa dalam situasi satu lawan satu, dia mematikan, dan dia punya kecepatan. Satu-satunya hal yang perlu dia tingkatkan adalah penyelesaiannya, tetapi itu normal. Jika Anda melihat penyelesaian akhir saya saat berusia 19 atau 20 tahun dibandingkan dengan akhir karier saya, itu sangat berbeda. Saya menjadi jauh lebih yakin dengan permainan saya."

Henry menegaskan bahwa latar belakang Barcola dan biaya transfernya yang besar berarti kesabaran tidak akan banyak ada. "Dengan menjuarai Liga Champions secara beruntun, bermain untuk Prancis, dengan label harga dan kualitas yang dia miliki, orang-orang tidak akan menunggu dia menjadi pemain yang benar-benar matang, jadi dia harus menunjukkan performa," peringat pria Prancis itu. "Akan ada tingkat ekspektasi tertentu, dan terkadang dia masih agak mentah dalam penyelesaian akhirnya, tetapi dia menciptakan sangat banyak peluang."