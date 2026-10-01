Getty Images Sport
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Thierry Henry melontarkan peringatan tegas kepada Bradley Barcola saat rekrutan Liverpool senilai £123 juta itu kesulitan beradaptasi di Anfield
Awal yang lambat di Merseyside
Barcola menukar Paris dengan Merseyside pada musim panas ini dalam kesepakatan besar senilai £123 juta, yang mencakup potensi tambahan £17 juta. Namun, pemain berusia 24 tahun itu gagal mencetak gol atau memberi dampak signifikan dalam lima penampilan pertamanya di Inggris.
Liverpool secara keseluruhan menjalani awal musim yang agak tersendat. Di bawah pelatih anyar Iraola, Liverpool tetap tak terkalahkan dalam lima pertandingan pertama mereka di Premier League, tetapi sudah tiga kali bermain imbang.
- Getty Images Sport
Henry menyoroti hambatan adaptasi
Mantan striker Arsenal Henry meyakini Barcola membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Ia menyoroti transisi sang winger dari sistem terstruktur milik Luis Enrique di Paris Saint-Germain ke lingkungan yang jauh lebih intens di Premier League.
"Tidak selalu mudah ketika Anda terbiasa dengan sistem tertentu dan cara bermain tertentu, ketika semua orang tahu apa yang terjadi setiap saat," kata Henry kepada Betway. "Dia baru saja tiba di Liverpool, dia tidak berbicara bahasa Inggris, dan ini adalah gaya bermain yang berbeda dengan intensitas yang berbeda di liga. Anda bisa melihat bahwa semua orang yang masuk ke sistem Luis Enrique bersinar, [Khvicha] Kvaratskhelia, [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, Barcola."
Mengacu pada kepindahannya sendiri ke Inggris, Henry menambahkan: "Saya harus menghadapinya dengan cara yang sama, lalu perubahan kecil itu terjadi dan saya menjadi lebih nyaman. Anda mulai berbicara bahasa Inggris, bisa bercanda di ruang ganti, Anda sedikit tidak terlalu malu dan orang-orang mulai tahu seperti apa diri Anda.
"Ini bukan tempat yang mudah untuk memulai, dan dia tidak meminta label harganya, tetapi itu melekat padanya. Kita semua tahu bahwa dalam situasi satu lawan satu, dia mematikan, dan dia punya kecepatan. Satu-satunya hal yang perlu dia tingkatkan adalah penyelesaiannya, tetapi itu normal. Jika Anda melihat penyelesaian akhir saya saat berusia 19 atau 20 tahun dibandingkan dengan akhir karier saya, itu sangat berbeda. Saya menjadi jauh lebih yakin dengan permainan saya."
Henry menegaskan bahwa latar belakang Barcola dan biaya transfernya yang besar berarti kesabaran tidak akan banyak ada. "Dengan menjuarai Liga Champions secara beruntun, bermain untuk Prancis, dengan label harga dan kualitas yang dia miliki, orang-orang tidak akan menunggu dia menjadi pemain yang benar-benar matang, jadi dia harus menunjukkan performa," peringat pria Prancis itu. "Akan ada tingkat ekspektasi tertentu, dan terkadang dia masih agak mentah dalam penyelesaian akhirnya, tetapi dia menciptakan sangat banyak peluang."
Jacquet bersinar bersama Van Dijk
Sebaliknya, bek berusia 21 tahun Jeremy Jacquet tampil menonjol di samping Virgil van Dijk sejak datang dari Rennes. Henry mengungkapkan bahwa ia sudah lama memantau perkembangan bek tengah tersebut: "Levelnya selalu sangat tinggi. Ketika saya menjadi pelatih tim U-21 [Prancis], saya ingin memanggilnya, saat itu usianya baru 16 atau 17 tahun, tetapi dia tidak datang karena harus mengikuti ujian. Seberapa pun fokusnya pada sepak bola, dia juga fokus untuk mendapatkan gelarnya.
"Dia sangat matang secara mental, dan keluarganya tahu apa yang perlu dia lakukan serta bagaimana dia bisa sukses. Orang-orang memberi tahu saya bahwa dia selalu dipandang sebagai 'orangnya', tetapi tidak selalu berjalan seperti itu. Sudah sering saya melihat pemain yang merupakan 'orangnya' pada usia itu ternyata tidak menjadi sosok tersebut, sementara kadang justru bisa sebaliknya."
Henry menambahkan bahwa bermain bersama partner elite telah mempercepat adaptasinya. "Anda bisa melihat bahwa dia sudah memahami apa yang perlu dia lakukan, terutama dalam aspek fisik permainan," katanya. "Itu juga membantu jika Anda bermain di samping Virgil. Tetapi apakah saya terkejut dengan caranya menghadapi level ekspektasi itu? Tidak, tidak juga, karena dia selalu berada dalam situasi seperti itu di sistem pembinaan usia muda di Prancis."
- Getty Images Sport
Tugas internasional menanti di bawah Zidane
Baik Barcola maupun Jacquet saat ini sudah terintegrasi ke dalam skuad baru Prancis racikan Zinedine Zidane. Duo Liverpool itu menjadi starter dalam kemenangan 1-0 atas Belgia pada Senin.
Mereka kini akan berusaha kembali tampil mengesankan di panggung internasional saat Prancis bersiap menghadapi Italia pada Jumat, sebelum laga ulang cepat melawan Belgia pada Senin depan.
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