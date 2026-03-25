25 Greatest Premier League Players
Mark Doyle

Thierry Henry, Kevin De Bruyne, dan 25 pemain terbaik Liga Premier abad ke-21 sejauh ini - peringkat

GOAL mencoba hal yang mustahil dengan menyusun peringkat para pemain sepak bola terbaik yang pernah berlaga di liga utama Inggris sejak tahun 2000

Pilih 25 pemain terbaik Liga Premier abad ke-21 sejauh ini — sungguh tugas yang tak mudah. Tak ada liga yang lebih populer di dunia ini, dan karenanya tak ada yang lebih banyak diawasi. Atau diperdebatkan. Anda akan kesulitan menemukan penggemar sepak bola di mana pun di dunia ini yang tidak memiliki tim Liga Premier - atau setidaknya menonton pertandingan setiap hari, yang berarti setiap orang memiliki pendapat tentang tim dan pemain terbaik EPL.

Oleh karena itu, tak terhindarkan bahwa daftar berikut ini—yang didasarkan pada kombinasi gelar, bakat, ketahanan, dan dampak—akan memicu banjir kritik. Legenda modern seperti Robert Pires, Nemanja Vidic, Sol Campbell, Gareth Bale, dan Robin van Persie bahkan tidak masuk daftar, demi Tuhan!

Perlu dicatat bahwa prestasi dan penampilan yang terjadi sebelum 1 Januari 2000 tidak dipertimbangkan, yang mengesampingkan masa kejayaan legenda Premier League seperti Ryan Giggs, Alan Shearer, dan Roy Keane, yang seharusnya masuk dalam tim terbaik sepanjang masa—namun pengecualian ini tak akan menyelamatkan kita dari reaksi keras yang paling pedas. Ada terlalu banyak keputusan kontroversial dan argumen kuat yang bisa diajukan untuk memasukkan—atau mengesampingkan—para pemain.

Jadi, apa yang Anda tunggu? Semakin cepat Anda membacanya, semakin cepat Anda bisa mengungkapkan kemarahan Anda di kolom komentar!

    25Apa kabar, Toure?

    Mungkin pemain paling berpengaruh dalam perjalanan Manchester City menuju puncak sepak bola Inggris, Yaya Toure bergabung dari Barcelona pada 2010 dan dengan cepat menjadi pilar utama klub di lini tengah. Pemain asal Pantai Gading ini memiliki segalanya, perpaduan menakutkan antara teknik dan fisik, yang membuatnya hampir mustahil untuk direbut bolanya.

    Toure masuk dalam Tim Terbaik PFA pada akhir dua gelar juara Liga Premier pertama City, pada musim 2011-12 dan 2013-14, dengan mencetak 20 gol pada kemenangan terakhir tersebut. Ketika ia meninggalkan Etihad pada 2018, kapten Vincent Kompany berkata, "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yaya. Jika ada yang pantas disebut legenda di klub ini, itu adalah dia."

    24Cesc Fàbregas

    Cesc Fabregas baru berusia 16 tahun saat ia melakukan debutnya bersama Arsenal. Terlihat jelas bahwa The Gunners telah mendatangkan seorang pemain berbakat yang benar-benar istimewa dari Barcelona, seorang gelandang berkelas namun gigih yang tidak terlihat seperti pemain muda berkat ketenangan dan kualitas penampilannya yang luar biasa. Tak heran jika Arsene Wenger menunjuk Fabregas sebagai kapten klub pada tahun 2008 — saat pemain asal Spanyol itu baru berusia 21 tahun.

    Meskipun Fabregas memulai karier profesionalnya pada musim 'Invincibles' 2003-04, ia tidak mendapatkan medali karena tidak pernah tampil di Liga Premier. Namun, ia memenangkan dua gelar setelah kembali ke Inggris untuk bergabung dengan Chelsea pada tahun 2014, dan terus memukau penonton dengan berbagai umpan luar biasa, yang pada akhirnya membawanya meraih 111 assist di Liga Premier - yang menempatkannya di peringkat ketiga dalam daftar peringkat sepanjang masa.

    23Luis Suarez

    Tak diragukan lagi, ini adalah pilihan yang kontroversial — karena berbagai alasan. Pemain asal Uruguay ini sering membuat orang kesal, tersinggung, dan bahkan kadang-kadang menggigit lawan selama kariernya sebagai pemain. Suarez juga hanya menghabiskan tiga setengah musim di Liga Premier — namun dua kali masuk dalam tim terbaik musim ini, dan bahkan meraih gelar Pemain Terbaik Musim Ini pada musim 2013-14, setelah mencetak rekor 31 gol dalam hanya 33 penampilan.

    Mantan striker Liverpool ini tidak seperti yang pernah dilihat sepak bola Inggris sebelumnya, sebuah kekuatan alam yang menakutkan yang mampu mencetak segala jenis gol dari segala sudut yang mungkin. Ia menyiksa para bek dengan tekanannya yang tiada henti dan membingungkan mereka dengan kemampuannya yang luar biasa untuk menemukan ruang di tempat yang tampaknya tidak ada. "Ini adalah kombinasi yang langka," kata Steven Gerrard kemudian tentang Suarez, "menjadi pesepakbola ajaib yang bersedia menggunakan bakatnya untuk membantu dan menciptakan gol bagi rekan setimnya tanpa pamrih."

    22Ashley Cole

    Ashley Cole selalu menjadi sosok yang kontroversial. Bukan hanya para penggemar Arsenal yang mengkritik proses kepindahannya yang berlarut-larut ke rival sekota mereka, Chelsea, pada tahun 2006. Namun, tak ada yang akan membantah bahwa 'Cashley' adalah pemain luar biasa, dan bisa dibilang bek kiri terbaik di dunia selama sebagian besar kariernya.

    Dia membuktikan dirinya sebagai pemain yang sangat menjanjikan setelah masuk ke skuad utama Arsenal saat masih remaja dan menjadi anggota kunci dari dua tim pemenang gelar. Setelah kepergiannya yang penuh kontroversi, dia kemudian mengangkat trofi Liga Premier untuk ketiga kalinya di Stamford Bridge, sekaligus masuk ke dalam Tim Terbaik PFA untuk keempat kalinya.

    "Dia jelas merupakan bek kiri terbaik yang pernah ada di Liga Premier," kata Arsene Wenger baru-baru ini. "Jika Anda melihat apa yang dia lakukan di level klub, itu menunjukkan konsistensi yang luar biasa - dan itu selalu menjadi ciri pemain hebat."

    21Petr Cech

    Petr Cech pada dasarnya menggantikan Peter Schmeichel sebagai kiper terbaik di Liga Premier dan bisa dibilang telah melampaui prestasi luar biasa sang kiper asal Denmark itu. Memang, dalam hal menjaga gawang tetap tak kebobolan, Cech benar-benar berada di kelas tersendiri.

    Dia mencatatkan 202 clean sheet selama 15 tahun berkarier di Liga Premier - 33 lebih banyak dari pesaing terdekatnya - dan meraih rekor bersama empat trofi Golden Glove, bersama dua klub berbeda (Chelsea dan Arsenal). Sangat tidak mungkin ada kiper nomor satu mana pun yang akan mengalahkan rekornya, yaitu 24 clean sheet dalam satu musim.

    Cech mungkin bermain di belakang barisan pertahanan yang brilian di Inggris, tetapi perlu diingat bahwa kiper hebat Gigi Buffon menganggap juara Liga Premier empat kali ini sebagai kiper serba bisa terbaik di generasinya.

    20Virgil van Dijk

    Saat Virgil van Dijk pensiun nanti, ia sangat mungkin telah membuktikan diri sebagai bek terbaik dalam sejarah Liga Premier karena, di usia 33 tahun, ia masih tampak sebagai bek tengah terbaik di dunia sepak bola.

    Tentu saja, banyak hal akan bergantung pada apakah pemain asal Belanda ini memperpanjang masa tinggalnya di Anfield setelah musim panas nanti, tetapi kita sudah bisa mengatakan bahwa Van Dijk adalah legenda Liverpool, sebuah rekrutan transformatif dari Southampton yang membantu mengubah The Reds menjadi tim terbaik di dunia - dan sekaligus mengakhiri puasa gelar Liga Inggris mereka.

    Dengan pemain internasional Belanda ini kini siap memimpin Liverpool meraih gelar lain, Vincent Kompany meyakini Van Dijk, yang telah empat kali masuk dalam Tim Terbaik PFA dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik pada musim 2018-19, berada di atas tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga pemain sekelas Rio Ferdinand dan John Terry dalam daftar bek tengah terbaik EPL. "Ada Liverpool sebelum Virgil dan ada Liverpool setelahnya... Saya akan memberinya posisi teratas karena alasan itu," kata ikon City tersebut.

    19Erling Haaland

    Erling Haaland baru berada di Inggris kurang dari tiga musim penuh, namun striker Manchester City ini sudah disebut-sebut oleh sebagian orang sebagai pencetak gol terbaik yang pernah ada di Liga Premier. Tidak sulit untuk memahami alasannya. Catatan statistik Haaland sangat sensasional, bahkan bisa dibilang luar biasa.

    Rata-rata golnya hampir satu gol per pertandingan (84 dari 94 pada saat artikel ini ditulis) dan ia telah memenangkan dua Golden Boot. Ia juga telah mencetak hat-trick sebanyak delapan kali, sama seperti yang dicapai Harry Kane sepanjang kariernya di Liga Premier.

    Jika dia tetap di City, dan terhindar dari cedera serius (dia saat ini absen karena masalah pergelangan kaki), pemain asal Norwegia ini akan memecahkan setiap rekor pencetak gol dalam sejarah sepak bola Inggris. "Dia adalah mesin yang luar biasa," kata Pep Guardiola, dan sang manajer City yakin bahwa Haaland akan "bersaing dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam hal jumlah gol".

    18Harry Kane

    'Bintang satu musim' itu ternyata menjadi salah satu pemain paling konsisten dalam sejarah Liga Premier! Harry Kane sama sekali tidak dianggap sebagai sosok yang ditakdirkan untuk meraih kejayaan. Ia sempat dipinjamkan ke Leyton Orient, Millwall, Norwich City, dan Leicester pada masa-masa awalnya di Tottenham, tetapi setelah mencetak 21 gol dalam 34 penampilan selama musim 2014-15, ia tak pernah menoleh ke belakang—dan tak pernah berhenti mencetak gol.

    Saat ia hengkang ke Bayern Munich tahun lalu, Kane berada di peringkat kedua daftar pencetak gol terbanyak Premier League, dengan 208 gol. Ia juga telah meraih tiga trofi Sepatu Emas dan masuk dalam Tim Terbaik PFA sebanyak enam kali.

    Meskipun ia belum pernah meraih trofi Liga Premier (atau trofi apa pun), Kane tak diragukan lagi merupakan salah satu legenda Liga Premier yang kini secara luas dianggap sebagai salah satu penyerang paling lengkap di dunia.

    17John Terry

    John Terry memang memicu pro dan kontra sebagai sosok pribadi, namun sebagai pemain, hampir semua penggemar Liga Premier akan sepakat bahwa ia adalah salah satu legenda terbaik sepanjang masa. Setelah meniti karier dari tim junior Chelsea, bek tengah yang tak kenal kompromi ini menjadi sosok dominan di ruang ganti yang dipenuhi pemain kelas dunia yang didatangkan dengan biaya besar oleh Roman Abramovich.

    Jose Mourinho langsung menunjuk Terry sebagai kapten begitu mengambil alih Stamford Bridge pada 2004 dan keputusan itu langsung terbukti tepat, dengan pemain Inggris ini menginspirasi The Blues meraih gelar juara dua kali berturut-turut. Di akhir kariernya, Terry telah mengangkat trofi Liga Premier lima kali, dan juga menyumbang 41 gol - jumlah terbanyak yang dicetak oleh bek mana pun dalam sejarah kompetisi tersebut. Tak heran, bagi para penggemar Chelsea, ia tetap menjadi 'Kapten, pemimpin, legenda' mereka.

    16Rio Ferdinand

    Sebagai bek tengah Inggris yang tidak biasa, Rio Ferdinand adalah sosok yang sangat tenang saat menguasai bola, seorang bek yang tak pernah kesulitan membawa bola dari lini belakang ke lini tengah. Namun, meski sang juara Liga Premier enam kali ini sering dipasangkan dengan 'stopper' seperti Nemanja Vidic, mantan pemain West Ham ini juga mampu melakukan 'pekerjaan kotor', karena ia kuat baik dalam duel udara maupun tekel.

    Ferdinand juga sangat konsisten. Tepat di setengah dari 12 musimnya di Old Trafford, ia masuk dalam Tim Terbaik Tahun Ini versi PFA. “Ia tanpa ragu adalah bek tengah terbaik yang pernah bermain bersamaku,” ungkap Paul Scholes kemudian. “Aku akan mengatakan bahwa untuk sementara waktu, ia juga merupakan bek tengah terbaik di dunia. Bermain di depannya, ia membuat tugasmu begitu mudah.”

    15Rodri

    Sebelum Rodri muncul, Liga Premier belum pernah melahirkan pemenang Ballon d'Or sejak masa pertama Cristiano Ronaldo di Manchester United. Namun, bintang Manchester City dan timnas Spanyol ini berhasil meraih penghargaan individu bergengsi tersebut pada Oktober lalu, dan meskipun Real Madrid serta Vinicius Junior merasa kesal dengan hasil pemungutan suara tersebut, Rodri adalah pemenang yang paling layak berkat musim gemilang lainnya bersama klub dan negaranya.

    Ia tidak hanya menginspirasi City meraih gelar keempat berturut-turut yang bersejarah, tetapi juga memenangkan Kejuaraan Eropa bersama Spanyol, dan Ballon d'Or adalah penghargaan yang adil dan sudah lama ditunggu-tunggu bagi salah satu gelandang bertahan paling berkelas dan efektif di era modern. Tidak ada pemain yang lebih konsisten atau berpengaruh di dunia sepak bola dalam beberapa tahun terakhir, setelah ia membawa permainan serba bisa-nya ke level yang jauh lebih tinggi sejak direkrut oleh Pep Guardiola pada 2019. Memang, pemenang empat gelar juara ini, yang juga bisa bermain di lini belakang, baru-baru ini menambahkan kemampuan mencetak gol ke dalam permainannya, yang berarti dia sekarang bisa dibilang pemain sepak bola yang lengkap. "Dia mampu melakukan segalanya," kata Guardiola. "Pemain yang luar biasa."

    14Didier Drogba

    Pernahkah Liga Premier menyaksikan penyerang target yang lebih menakutkan? Didier Drogba memiliki semua atribut fisik yang Anda harapkan dari seorang penyerang nomor 9: tinggi badan, kecepatan, dan kekuatan. Pemain asal Pantai Gading ini juga merupakan pesaing yang tangguh dan sangat tidak egois, yang membuatnya menjadi mimpi buruk bagi lawan sekaligus rekan setim yang ideal.

    Carles Puyol secara terbuka mengakui bahwa Drogba adalah lawan terberat yang pernah dia hadapi, sementara mantan rekan setimnya, Frank Lampard, menyoroti bahwa Drogba bermain lebih baik lagi dalam pertandingan besar. "Itu adalah Didier yang berbeda," kata pemain asal Inggris itu. "Dia seperti binatang."

    Drogba meraih dua Golden Boot sambil mencetak 104 gol di Liga Premier selama dua periode di Chelsea, memimpin daftar assist pada musim 2005-06, dan juga memenangkan empat gelar. Singkatnya, seorang striker yang sukses karena seringkali tak terbendung.

    13Vincent Kompany

    Vincent Kompany bergabung dengan Manchester City pada tahun 2008 sebagai gelandang bertahan. Ia hengkang 11 tahun kemudian dengan predikat sebagai salah satu bek tengah terbaik yang pernah ada di Liga Premier. Dengan postur tubuh yang menjulang tinggi, tak mengherankan jika Kompany sangat dominan dalam duel udara, namun pemain Belgia bertubuh besar ini juga merupakan pengatur bola yang fantastis dan pengatur permainan yang ulung bagi rekan-rekannya. Cedera sering menjadi masalah, terutama selama tahun-tahun terakhirnya di Etihad, namun Kompany hampir selalu tampil maksimal saat rekan-rekannya sangat membutuhkannya.

    Memang, mantan kapten City ini mencetak dua gol terpenting dalam sejarah klub: sundulan keras melawan Manchester United pada 2012, dan tendangan jarak jauh yang menakjubkan melawan Leicester City pada 2019, yang secara efektif memastikan gelar juara. Anggota Hall of Fame Liga Premier ini, seperti yang dikatakan Kevin De Bruyne, adalah "Pemain hebat, kepribadian hebat, dan pemimpin hebat."

    12Eden Hazard

    Penurunan performa Eden Hazard yang drastis di Real Madrid sama mengejutkannya dengan kesedihannya, karena ia bisa dibilang merupakan pemain terbaik di Liga Premier selama sebagian besar dari tujuh musimnya bersama Chelsea.

    Dengan pusat gravitasi yang rendah, kontrol bola yang brilian, dan keterampilan menggiring bola yang luar biasa, pemain asal Belgia ini dengan cepat menjadi pahlawan di Stamford Bridge setelah pindah dari Lille pada 2012 dan tak terelakkan lagi dibandingkan dengan Gianfranco Zola yang hebat - bahkan oleh sang legenda Italia itu sendiri.

    Hazard menginspirasi Chelsea meraih dua gelar juara dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Premier League musim 2014-15, serta masuk dalam Tim Terbaik Tahun Ini pada tiga kesempatan lainnya. Apakah ia bisa meraih lebih banyak lagi? Tentu saja, Hazard adalah "pemain yang buruk dalam latihan". Namun, seperti yang pernah dikatakan Gary Neville, menontonnya bermain bagaikan menyaksikan puisi yang bergerak.

    11Sergio Aguero

    Pria yang bertanggung jawab atas gol paling legendaris dalam sejarah Liga Premier, saat Aguero melesakkan bola ke gawang QPR dengan kekuatan dan ketepatan khasnya untuk membawa Manchester City meraih gelar musim 2011-12 dengan cara yang paling dramatis. Itu adalah gelar Liga Premier pertama dari lima gelar yang diraih penyerang asal Argentina ini, yang mencetak total 184 gol, menempatkannya di peringkat kelima dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa.

    Aguero akan menempati peringkat yang lebih tinggi lagi seandainya ia tidak sering terhambat oleh cedera, namun striker bertubuh mungil namun eksplosif yang mirip Romario ini akan selamanya dikenang sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola Inggris. "Statistik Aguero berbicara sendiri," kata Pep Guardiola suatu kali. "Dia adalah legenda, bagian dari sejarah klub." Dan juga Premier League.

    10David Silva

    Selama 10 musim yang penuh keajaiban, sang pengatur serangan yang dijuluki 'Merlin' memukau Liga Premier dengan 'tongkat sihir' berupa kaki kirinya. Silva adalah pemandangan yang memukau di lapangan sepak bola, sosok yang lincah dan sulit ditangkap, bergerak gesit di antara barisan pertahanan, menciptakan kekacauan di mana pun ia berada berkat kemampuan menggiring bola dan umpan-umpan presisinya.

    Roberto Mancini tidak begitu mengerti bagaimana Manchester City bisa berhasil merekrut pemain Spanyol itu, yang menurutnya lebih pantas bermain di Barcelona bersama pemain seperti Andres Iniesta dan Xavi - keduanya sangat mengagumi rekan setim mereka di tim nasional.

    Namun, pada akhirnya, mereka mendirikan patung Silva di Etihad karena era kesuksesan klub yang belum pernah terjadi sebelumnya itu tidak akan terwujud tanpa pemain yang memenangkan empat gelar Liga Premier, tiga kali masuk dalam Tim Terbaik Musim Ini, dan menduduki peringkat ketujuh dalam daftar assist sepanjang masa.

    9Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo mungkin telah menodai warisannya di Manchester United selama masa baktinya yang penuh ketegangan di Old Trafford, namun tak ada yang akan pernah melupakan bagaimana rasanya menyaksikan pemain asal Portugal itu bertransformasi dari pemain yang hanya mengandalkan penampilan menawan menjadi penyerang paling lengkap di dunia selama masa baktinya yang pertama di Inggris. "Ada beberapa pemain yang dijuluki 'George Best baru' selama bertahun-tahun, tapi ini adalah pertama kalinya hal itu menjadi pujian bagi saya," canda pemain asal Irlandia Utara itu pada tahun 2003.

    Ronaldo benar-benar membuktikan dirinya sebagai penerima jersey nomor 7 United yang paling layak. Pemain sayap dengan gerakan kaki yang lincah dan tendangan yang memukau ini dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini selama dua dari tiga gelar juara Liga Premier berturut-turut yang diraih Setan Merah sebelum kepergiannya ke Real Madrid pada 2009 - serta meraih Sepatu Emas dan Sepatu Emas Eropa pada akhir musim 2007-08, setelah mencetak 31 gol hanya dalam 34 pertandingan.

    8Patrick Vieira

    Patrick Vieira adalah sosok gelandang modern yang klasik. Ia bertubuh tinggi namun berbakat secara teknis, seorang atlet yang elegan dan cerdas yang tahu cara merebut bola sekaligus memanfaatkannya dengan efisien. Alhasil, pemain Prancis yang ditakuti ini menjadi jantung dari tim 'Invincibles' asuhan Arsene Wenger, kekuatan tak kenal lelah yang menggerakkan seluruh tim.

    Vieira mencapai tingkat keunggulan yang konsisten yang jarang bisa ditandingi oleh pemain lain - hal ini tergambar dengan sangat baik dari fakta bahwa mantan kapten Arsenal ini masuk dalam Tim Terbaik Liga Premier PFA selama enam musim berturut-turut (dan lima kali pada dekade 2000-an).

    "Dia adalah pemain yang luar biasa bagi kami," kata Wenger kemudian tentang Vieira, yang juga bermain untuk Manchester City di akhir kariernya. "Di Arsenal, kami akan selamanya berterima kasih atas kontribusi Patrick. Dia istimewa."

    7Frank Lampard

    Lucu kalau dipikirkan sekarang, tapi para penggemar Chelsea sempat sangat skeptis ketika klub tersebut mendatangkan Frank Lampard dari West Ham pada tahun 2001. Namun, ia dengan cepat berhasil menjadi ikon di Stamford Bridge, serta salah satu pemain yang paling ditakuti dan dihormati di dunia sepak bola. Lampard bahkan finis di posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2005 di bawah Ronaldinho, setelah mencetak 13 gol dalam kemenangan gelar liga utama Inggris pertama Chelsea sejak 1955, sekaligus memuncaki daftar pemberi assist.

    Lampard mencetak 16 gol saat The Blues mempertahankan gelar mereka pada tahun berikutnya dan, secara total, ia mencetak angka dua digit dalam 10 musim Liga Premier berturut-turut - yang menjadi bukti tidak hanya kemampuan penyelesaiannya yang apik, tetapi juga konsistensinya yang luar biasa. Sebagai pemain yang telah mencetak 100 gol dan 100 assist, Lampard memang pantas dianggap sebagai salah satu gelandang paling lengkap yang pernah dihasilkan Inggris.

    6Steven Gerrard

    Dicintai oleh para penggemar Liverpool namun dibenci oleh para rivalnya, Steven Gerrard tetap menjadi sosok yang sangat kontroversial dalam sejarah Liga Premier. Memang, ada yang berpendapat bahwa ia bahkan tidak pantas masuk dalam daftar ini karena ia tak pernah berhasil mengangkat trofi, dengan insiden terpelesetnya yang terkenal saat melawan Chelsea pada 2014 yang berperan penting dalam kegagalan The Reds asuhan Brendan Rodgers merebut gelar juara.

    Namun, Gerrard memang pantas masuk dalam gelombang pertama anggota Hall of Fame Liga Premier karena ia masuk dalam tim terbaik musim ini versi PFA sebanyak delapan kali, sebuah rekor yang belum terpecahkan hingga kini. 'Roy of the Rovers' dalam kehidupan nyata dari Liverpool ini adalah gelandang serba bisa yang berulang kali tampil gemilang - dan seringkali saat dikelilingi oleh rekan setim yang jauh lebih lemah. Memang, bahkan Paul Scholes yang hebat pun telah mengakui bahwa ia tidak akan mampu membawa klub dengan cara yang sama seperti yang dilakukan rekan senegaranya itu selama bertahun-tahun di Anfield.

    5Mohamed Salah

    "Raja Mesir" Liverpool ini awalnya tidak dianggap sebagai pemain yang sangat produktif saat ia bergabung dengan Anfield dari Roma pada 2017, namun ia langsung memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim di Liga Premier dengan mencetak 32 gol hanya dalam 36 pertandingan. Tiga gelar Sepatu Emas lainnya menyusul, dan ia bisa dibilang menjadi ikon dari periode paling sukses The Reds di abad ke-21.

    Setelah menjadi motor di balik gelar juara Liverpool musim 2024-25, tak ada lagi keraguan bahwa Salah memang merupakan sayap terbaik yang pernah ada di Premier League. Seperti yang pernah dikatakan Klopp, "Ketika dia duduk di studio sebagai analis beberapa tahun lagi, semua orang akan tahu seberapa hebatnya dia. Bagi kami, hal itu sudah jelas. Dia adalah legenda sepanjang masa."

    4Kevin De Bruyne

    Manchester City memang bukan tim paling populer di Liga Premier, tetapi Anda pasti akan kesulitan menemukan orang yang tidak menikmati menonton aksi Kevin De Bruyne. Pemain Belgia berkelas ini sangat memukau saat dalam kondisi prima dan sedang on fire; seorang pesepakbola yang sangat elegan dan mampu melepaskan umpan-umpan yang bahkan tak terlihat oleh pemain lain—hal ini membantu menjelaskan mengapa ia telah tiga kali memenangkan penghargaan Playmaker of the Year Liga Premier.

    Ia mungkin telah meraih lebih banyak lagi jika tidak sering terhambat oleh cedera, namun riwayat karier De Bruyne sama mengesankannya dengan perpaduan intensitas dan inovasi yang tak terbendung. Ia telah mengoleksi enam gelar Premier League dan lima kali masuk dalam Tim Terbaik Tahun Ini. De Bruyne, sederhananya, adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah menghiasi sepak bola Inggris dan "Bapak Para Gelandang Serang", seperti yang pernah dikatakan Joe Cole. Kehilangannya akan sangat dirindukan ketika ia meninggalkan Etihad pada akhir musim 2024-25 - dan bukan hanya oleh para penggemar City.

    3Wayne Rooney

    Ketika Wayne Rooney yang saat itu berusia 16 tahun mengakhiri rekor 30 pertandingan tak terkalahkan Arsenal dengan tendangan menakjubkan untuk Everton di Goodison Park pada 19 Oktober 2002, Arsene Wenger menyebut penyerang yang sudah matang itu sebagai "bakat Inggris terbesar" yang pernah ia lihat selama menjabat sebagai manajer The Gunners. Sir Alex Ferguson pun tak kalah terpesona dan merekrut pemain jalanan asal Liverpool itu ke Manchester United hanya dua tahun kemudian dengan biaya £25 juta - yang terbukti sebagai pembelian yang sangat menguntungkan. Rooney meraih 16 trofi di Old Trafford, termasuk lima gelar liga Inggris, dan kemudian menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa United (208 gol).

    Ketika membicarakan Rooney, selalu ada perasaan yang mengganggu bahwa ia bisa saja meraih lebih banyak lagi jika ia lebih menjaga dirinya, tetapi kita tetap berbicara tentang penyerang serba bisa yang benar-benar luar biasa, yang menempati peringkat kedua untuk gol dan keempat untuk assist dalam daftar pencetak gol dan pemberi assist sepanjang masa di Liga Premier.

    2Paul Scholes

    Paul Scholes telah memenangkan 11 gelar Liga Premier (dan delapan di antaranya sejak tahun 2000), jadi kita sedang membicarakan salah satu pemain paling sukses dalam sejarah sepak bola Inggris. Namun, yang mungkin lebih mengesankan daripada koleksi trofinya adalah penghargaan yang diberikan kepadanya oleh rekan-rekannya. Thierry Henry menyebut Scholes sebagai pemain terbaik di Liga Premier, Zinedine Zidane mengatakan dia adalah lawan terberatnya, sementara Xavi menyebutnya sebagai "panutan".

    Scholes mampu melihat dan melakukan setiap umpan yang mungkin, sementara ia juga memiliki tendangan yang sangat keras, yang memungkinkannya mencetak 107 gol di Liga Premier - banyak di antaranya yang spektakuler. Tentu saja, keterampilan Scholes tidak pernah dimanfaatkan dengan baik di level internasional oleh Inggris, tetapi Sir Alex Ferguson tahu persis bagaimana cara memaksimalkan kemampuan 'The Ginger Prince', yang bahkan ia bujuk untuk kembali dari masa pensiunnya demi memenangkan satu gelar lagi pada tahun 2013. "Dia adalah pemain yang benar-benar sempurna," kata pria asal Skotlandia itu dengan antusias.

    1Thierry Henry

    Menyusun sisa daftar ini mungkin sangat sulit, tetapi tidak pernah ada keraguan mengenai siapa yang akan menduduki peringkat pertama. Henry bukan hanya pemain terbaik Liga Premier abad ini; ia adalah pesepakbola terbaik yang pernah ada.

    Seorang penuntas peluang yang mematikan, diberkahi dengan kecepatan luar biasa yang sama efektifnya dengan keanggunannya, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Arsenal ini mampu menghancurkan tim lawan sendirian. "Itu memalukan bagi para bek: dia hanya mencetak gol kapan pun dia mau," kata mantan manajer The Gunners, Arsene Wenger, yang mengubah rekan senegaranya itu dari seorang sayap menjadi penyerang.

    Henry berada di puncak performa terbaiknya selama musim bersejarah 2003-04, ketika dia mencetak 30 gol untuk 'The Invincibles', dan penyerang Prancis ini tetap menjadi satu-satunya pemain yang pernah mencatat 20 gol dan 20 assist dalam satu musim yang sama - bukti sempurna akan keunggulannya di segala aspek.