Thierry Henry eksklusif: Kylian Mbappe sering memberi kaviar kepada orang-orang - sekarang dia dihancurkan

Thierry Henry membela penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe, dengan menegaskan bahwa rekan senegaranya itu telah mendapat kritik yang tidak adil sepanjang kariernya karena standar tinggi yang diharapkan darinya. Mbappe naik daun bersama AS Monaco sebelum pindah ke Paris Saint-Germain dengan transfer senilai ratusan juta euro dan memenangkan Piala Dunia bersama Prancis sebagai pemain inti saat masih remaja. Hingga saat ini, Mbappe telah mencetak 365 gol dalam 460 penampilan klub, sementara ia juga mencetak 55 gol dalam 94 penampilan untuk Prancis, hanya kalah dari Olivier Giroud dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Les Bleus. Meskipun meraih banyak prestasi, Mbappe belum pernah memenangkan Liga Champions sebagai pemain, dan meskipun dijagokan untuk meraih banyak penghargaan Ballon d'Or di era setelah duopoli Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, ia belum pernah memenangkan Golden Ball untuk dirinya sendiri.

    Berbicara secara eksklusif kepada GOAL, bekerja sama dengan Lay's, Henry menyatakan bahwa Mbappe telah dinilai secara tidak adil sepanjang kariernya karena standar tinggi yang ditetapkan orang padanya sejak ia masih muda.

    Henry mengatakan: "Bagi saya, saya bahkan tidak memikirkan Ballon d'Or, itu datang dengan apa yang Anda lakukan. Saya hanya berpikir, ini adalah pemain yang memulai dengan… dia hanya bermain di dua Piala Dunia dan mencapai dua final. Dia mencetak gol di dua final, dia menang satu, kalah satu. Tidak banyak orang yang bisa mengatakan itu. Tidak banyak orang yang melakukannya.

    "Tapi sayangnya bagi Kylian, kamu berada dalam situasi di mana kamu memberi kaviar kepada orang-orang sepanjang waktu, dan hanya satu hari dalam setahun kamu tidak melakukannya, wah, kamu akan dihajar habis-habisan. Itu gila, tapi begitulah adanya. Itu level di mana dia berada.

    "Kadang-kadang dia dinilai berdasarkan apa yang tidak dia lakukan atau apa yang belum dia lakukan. Dan orang-orang cenderung mengabaikan apa yang sudah dia lakukan, yang membuatku berpikir, 'OK, aku mengerti, aku tidak mengatakan dia mendapat dispensasi, tapi bisakah kita adil kadang-kadang?' Ada begitu banyak ekspektasi pada pria ini sejak dia berusia 16 tahun, dan dia hampir selalu memenuhi ekspektasi itu. Dengan cara dia berperilaku, dan lihat statistiknya, jika kamu melihat trofi-trofi, jika kamu melihat angka-angkanya, itu tidak buruk.

    "Tapi, seperti yang saya katakan, suatu hari kamu tidak membawa kaviar untuk tuan rumahmu, mereka akan mengeluh. Itulah kenyataannya, dan sebagai pemain seperti dia, saya pikir dia harus menerima itu. Itu menunjukkan bahwa kamu adalah pemain yang luar biasa, karena jika tidak, mereka tidak akan membicarakanmu. Tapi yang saya tahu, pria ini hanya bermain di dua Piala Dunia, dan mencapai dua final. Maksud saya, jika dia pergi ke yang ketiga, itu bukan lagi sejarah Prancis di sini, kamu sedang membicarakan sejarah Piala Dunia."

    Harapan Mbappe di Piala Dunia bersama Prancis

    Mbappe memiliki kesempatan untuk menyamai rekor Cafu yang bermain di tiga final Piala Dunia, namun tim Prancis yang dia mainkan saat ini sangat berbeda dengan tim yang dia bawa meraih gelar juara pada 2018. Henry yakin kedalaman skuad Les Bleus akan membantu mereka, meski dia enggan menyebutkan siapa yang akan dia pilih sebagai starter.

    "Yah, itu akan menjadi tugas Didier Deschamps, secara adil!" jawabnya saat ditanya siapa yang ingin dia lihat bermain. "Kita beruntung di Prancis memiliki banyak pilihan, tapi tidak hanya di lini depan. Kamu pikir di lini tengah, kamu pikir di lini belakang, kiper, apa pun itu, kita telah diberkati dalam hal itu.

    "Saya tidak tahu bagaimana kita akan bermain. Orang-orang akan membicarakan Mbappe. Saat ini ada pemain seperti [Hugo] Ekitike yang mulai mencuat. Enam bulan lalu, tidak ada yang akan mengatakan Ekitike mungkin akan pergi atau akan pergi ke Piala Dunia. Itu terserah Deschamps. Dan sekarang orang-orang seperti, 'Oh my God, Prancis lagi.' Jadi, seperti yang saya katakan, saya tidak suka terlalu banyak membahas siapa yang harus pergi, siapa yang tidak boleh pergi, atau apa yang akan terjadi.

    "Saya tahu kita punya [pilihan], kamu tidak bisa bersembunyi di balik itu. Kita punya pilihan. Kita punya skuad yang bagus, tapi skuad hanya bisa terdiri dari sejumlah pemain. Anda harus meninggalkan beberapa pemain bagus di belakang. Itulah kualitas Prancis. Yang saya inginkan, jujur saja, adalah agar kita bisa tampil baik dan bermain di final lagi, serta memastikan kita bisa memenangkannya. Tapi itu hanya harapan, itu hanya keinginan. Saya menginginkannya untuk mantan rekan setim saya dan untuk negara saya. Itu pasti."

    Henry yakin bahwa Prancis akan menghadapi persaingan yang ketat jika ingin menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya, dengan Inggris asuhan Thomas Tuchel menjadi salah satu kandidat yang berpotensi melaju hingga final di Amerika Utara. Prancis asuhan Mbappe mengeliminasi The Three Lions di babak perempat final dalam perjalanan mereka menuju final 2022.

    "Lihat, kamu tidak boleh terlalu percaya diri. Satu-satunya hal yang memberi kamu sedikit optimisme adalah kita telah mencapai dua final terakhir. Dan jika kamu melihat lebih jauh, dalam tujuh Piala Dunia terakhir, kita telah mencapai empat final," lanjut Henry. "Jadi, ya, tapi bagaimana kamu tidak memikirkan Inggris sekarang? Bagaimana kamu tidak memikirkan orang-orang yang selalu menempatkan Jerman di samping, atau berpikir bahwa Brasil mungkin akan bangkit kembali, kan? Maksudku, Italia masih harus lolos, tapi bagaimana bisa tidak memikirkannya? Portugal atau Argentina sebagai juara dunia, kan? Jadi, aku orang Prancis, aku selalu berharap kita bisa memiliki Piala Dunia yang bagus, tapi ini akan sulit. Selalu sulit. Sangat sulit untuk diprediksi.

    "Sejak Tuchel mengambil alih tim, sepertinya Harry Kane yang kita lihat di Euro berbeda. Mungkin dia sudah kelelahan karena banyak pertandingan di Euro. Saya pernah mengalami itu, saya selalu bilang ke orang-orang, kamu tidak mempersiapkan diri untuk turnamen, kamu memainkannya. Karena beberapa pemain kadang-kadang datang dalam kondisi kelelahan karena musim yang panjang yang mereka mainkan.

    "Tapi lihatlah, kamu harus memberi tim itu, dan juga [Gareth] Southgate, banyak pujian atas apa yang dia bangun, karena sekarang bukan lagi soal pelatih. Kita semua tahu itu Tuchel, dan saya penggemar besar Tuchel, tapi saya hanya mengatakan bahwa, dua final, semifinal sebelumnya, perempat final melawan Prancis. Kamu sudah di sana atau sekitarnya, jadi sekarang kamu perlu menemukan cara untuk melewati garis itu, yang, seperti yang kamu tahu, di Inggris, orang-orang telah menunggu banyak pemain dan tim untuk melewati garis itu sejak 1966. Itu bukan hal yang mudah untuk dilewati. Jika kamu melihat sejarah tim-tim yang tidak memenangkannya, pemain-pemain hebat yang tidak memenangkannya, itu tidak terjadi begitu saja. Jika Anda melihat tim-tim yang telah memenangkannya, tidak banyak tim yang telah memenangkannya. Jika Anda melihat nama-nama mereka, lebih sering daripada tidak, nama-nama itu sama. Spanyol baru-baru ini menambahkan nama mereka ke sana, tetapi jika Anda melihat nama-nama tim yang memenangkannya, seringkali Anda kembali ke nama yang sama, jadi Anda tahu itu bukan hal yang mudah.

    "Saya tinggal di London, saya tinggal di Inggris. Saya bersama Bukayo [Saka] beberapa hari yang lalu, dan saya harus mengatakan, saya mendoakan yang terbaik untuknya, tentu saja bukan melawan Prancis karena itu sudah jelas, itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi saya hanya berpikir tim itu sangat dekat untuk melakukannya.

    "Tapi ada Portugal dan banyak tim lain juga. Jika Anda mengerti maksud saya. Terkadang berada di sana, memiliki Piala Dunia dan melakukannya, Anda membutuhkan sedikit keberuntungan. Anda membutuhkan semua pemain dalam kondisi prima. Anda tidak boleh kehilangan pemain di sepanjang jalan. Anda butuh waktu, seorang pemain yang akan berada di depan Anda dan gagal mencetak gol mudah. Ada begitu banyak hal yang bisa kita bicarakan yang harus bersatu agar Anda bisa menang. Jadi, seperti yang saya katakan, itu semua yang bisa saya harapkan untuk beberapa pemain, karena itu akan luar biasa bagi kalian, tapi saya juga berpikir hal yang sama untuk negara saya, tapi saya yakin mereka memiliki kemampuan untuk memenangkannya. Jelas, mereka termasuk favorit karena suatu alasan, dan jika melihat catatan Inggris baru-baru ini di turnamen, mereka ada di sana atau sekitarnya. Sekarang ini tentang melintasi garis."

    Henry, 'Penggemar Terbaik Pertandingan' Lay's dan grup obrolan WhatsApp khusus.

    Henry berbicara kepada GOAL bekerja sama dengan Lay's, menatap ke depan menuju Piala Dunia. Setelah sebelumnya terlibat dalam kampanye Lay's lainnya, seperti inisiatif 'No Lay's, No Game' yang sukses tahun lalu, pria Prancis yang misterius ini kembali bersama Lionel Messi, Sir David Beckham, Alexia Putellas, dan Steve Carell, dengan kesempatan bagi para penggemar untuk mengakses grup obrolan WhatsApp eksklusif mereka. Mereka juga mengumumkan program 'Fan of the Match', di mana 104 penggemar beruntung - satu untuk setiap pertandingan di turnamen - akan mendapatkan akses eksklusif ke pinggir lapangan, tiket pertandingan premium, pengakuan di layar jumbotron selama jeda pertandingan, dan trofi Lay's Fan of the Match mereka sendiri.

    "Kami semakin dekat dengan penggemar lagi," kata Henry dengan senyum. "[Di tahun-tahun sebelumnya] kami yang pergi ke, atau saya, katakanlah, pergi mengetuk pintu orang-orang, ke stadion [untuk 'No Lay's, No Game']. Jadi tahun ini dengan grup WhatsApp dan Fan of the Match, [penggemar bisa] mendapatkan trofi, tiket premium, dan datang setelah pertandingan. Itu akan luar biasa. Saat saya masih muda, saya berharap memiliki kesempatan untuk berada dalam situasi seperti ini sebagai penggemar. Saya pikir itu benar-benar mimpi."

    Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari Henry di obrolan WhatsApp ini? "Well, saya tidak bisa menceritakan semuanya! Saya tidak mau spoiler. Pasti, kalian akan melihat saya tersenyum sinis, itu pasti," akunya.

    "Hal yang [penting] adalah bisa mengaksesnya, menurut saya itulah keindahannya. Saya tidak bisa masuk ke detail, karena jika tidak, itu tidak akan menjadi kejutan bagi semua orang di sana, tapi hal terpenting adalah merasa terhubung dengan semua orang, dan memiliki 'banter'. Anda akan melihat bahwa ini akan menjadi hal yang lucu lagi.

    "Saya [sangat antusias], saya jujur dengan Anda. Anda tahu, ini adalah yang keempat kalinya [dengan Lay's]. Dan setelah yang pertama, ketika saya diberitahu bahwa saya harus pergi ke rumah orang dan mengetuk pintu, saya berpikir, benarkah? Dan kemudian, tahu apa? Reaksi orang-orang yang membuka pintu, tidak menyangka itu saya, mencoba menceritakan kisah-kisah untuk membuat saya tinggal jika mereka tidak punya Lay's. Seperti, ada seorang pria yang datang dengan kentang sekali dan dia berkata, 'bisakah saya memasak untuk Anda?', seperti, apa yang kamu bicarakan? Tanpa Lay's, tidak ada permainan! Saya tidak bisa tinggal.

    "Tapi reaksi mereka dan interaksinya, itu brilian. Karena aku terus bilang di zamanku [sebagai pemain], dulu sebelum aku datang ke Arsenal, para pemain pergi minum di pub bersama fans, lalu itu dihentikan, jadi generasiku tidak punya itu. Sekarang, pemain ngobrol dengan fans di Instagram, langsung merespons fans. Jadi, aku melewatkan itu. Jadi, bagiku, menyenangkan menambahkan koneksi kecil itu, pergi ke rumah orang-orang, dan seperti yang akan kamu lihat, aku bercanda dengan penggemar, yang keren."

    Lay's memberikan akses kepada penggemar ke grup chat WhatsApp legendaris di mana bintang-bintang seperti Alexia Putellas, Lionel Messi, David Beckham, Steve Carell, dan Thierry Henry sedang merencanakan pesta nonton FIFA World Cup 2026™ yang epik. Klik di sini untuk detail lebih lanjut.

