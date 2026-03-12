Thierry Henry eksklusif: Kylian Mbappe sering memberi kaviar kepada orang-orang - sekarang dia dihancurkan

Henry yakin bahwa Prancis akan menghadapi persaingan yang ketat jika ingin menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya, dengan Inggris asuhan Thomas Tuchel menjadi salah satu kandidat yang berpotensi melaju hingga final di Amerika Utara. Prancis asuhan Mbappe mengeliminasi The Three Lions di babak perempat final dalam perjalanan mereka menuju final 2022.

"Lihat, kamu tidak boleh terlalu percaya diri. Satu-satunya hal yang memberi kamu sedikit optimisme adalah kita telah mencapai dua final terakhir. Dan jika kamu melihat lebih jauh, dalam tujuh Piala Dunia terakhir, kita telah mencapai empat final," lanjut Henry. "Jadi, ya, tapi bagaimana kamu tidak memikirkan Inggris sekarang? Bagaimana kamu tidak memikirkan orang-orang yang selalu menempatkan Jerman di samping, atau berpikir bahwa Brasil mungkin akan bangkit kembali, kan? Maksudku, Italia masih harus lolos, tapi bagaimana bisa tidak memikirkannya? Portugal atau Argentina sebagai juara dunia, kan? Jadi, aku orang Prancis, aku selalu berharap kita bisa memiliki Piala Dunia yang bagus, tapi ini akan sulit. Selalu sulit. Sangat sulit untuk diprediksi.

"Sejak Tuchel mengambil alih tim, sepertinya Harry Kane yang kita lihat di Euro berbeda. Mungkin dia sudah kelelahan karena banyak pertandingan di Euro. Saya pernah mengalami itu, saya selalu bilang ke orang-orang, kamu tidak mempersiapkan diri untuk turnamen, kamu memainkannya. Karena beberapa pemain kadang-kadang datang dalam kondisi kelelahan karena musim yang panjang yang mereka mainkan.

"Tapi lihatlah, kamu harus memberi tim itu, dan juga [Gareth] Southgate, banyak pujian atas apa yang dia bangun, karena sekarang bukan lagi soal pelatih. Kita semua tahu itu Tuchel, dan saya penggemar besar Tuchel, tapi saya hanya mengatakan bahwa, dua final, semifinal sebelumnya, perempat final melawan Prancis. Kamu sudah di sana atau sekitarnya, jadi sekarang kamu perlu menemukan cara untuk melewati garis itu, yang, seperti yang kamu tahu, di Inggris, orang-orang telah menunggu banyak pemain dan tim untuk melewati garis itu sejak 1966. Itu bukan hal yang mudah untuk dilewati. Jika kamu melihat sejarah tim-tim yang tidak memenangkannya, pemain-pemain hebat yang tidak memenangkannya, itu tidak terjadi begitu saja. Jika Anda melihat tim-tim yang telah memenangkannya, tidak banyak tim yang telah memenangkannya. Jika Anda melihat nama-nama mereka, lebih sering daripada tidak, nama-nama itu sama. Spanyol baru-baru ini menambahkan nama mereka ke sana, tetapi jika Anda melihat nama-nama tim yang memenangkannya, seringkali Anda kembali ke nama yang sama, jadi Anda tahu itu bukan hal yang mudah.

"Saya tinggal di London, saya tinggal di Inggris. Saya bersama Bukayo [Saka] beberapa hari yang lalu, dan saya harus mengatakan, saya mendoakan yang terbaik untuknya, tentu saja bukan melawan Prancis karena itu sudah jelas, itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi saya hanya berpikir tim itu sangat dekat untuk melakukannya.

"Tapi ada Portugal dan banyak tim lain juga. Jika Anda mengerti maksud saya. Terkadang berada di sana, memiliki Piala Dunia dan melakukannya, Anda membutuhkan sedikit keberuntungan. Anda membutuhkan semua pemain dalam kondisi prima. Anda tidak boleh kehilangan pemain di sepanjang jalan. Anda butuh waktu, seorang pemain yang akan berada di depan Anda dan gagal mencetak gol mudah. Ada begitu banyak hal yang bisa kita bicarakan yang harus bersatu agar Anda bisa menang. Jadi, seperti yang saya katakan, itu semua yang bisa saya harapkan untuk beberapa pemain, karena itu akan luar biasa bagi kalian, tapi saya juga berpikir hal yang sama untuk negara saya, tapi saya yakin mereka memiliki kemampuan untuk memenangkannya. Jelas, mereka termasuk favorit karena suatu alasan, dan jika melihat catatan Inggris baru-baru ini di turnamen, mereka ada di sana atau sekitarnya. Sekarang ini tentang melintasi garis."