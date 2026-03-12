Thierry Henry eksklusif: Kylian Mbappe sering memberi kaviar kepada orang-orang - sekarang dia dihancurkan

Berbicara secara eksklusif kepada GOAL, bekerja sama dengan Lay's, Henry menyatakan bahwa Mbappe telah dinilai secara tidak adil sepanjang kariernya karena standar tinggi yang ditetapkan orang padanya sejak ia masih muda.
Henry mengatakan: "Bagi saya, saya bahkan tidak memikirkan Ballon d'Or, itu datang dengan apa yang Anda lakukan. Saya hanya berpikir, ini adalah pemain yang memulai dengan… dia hanya bermain di dua Piala Dunia dan mencapai dua final. Dia mencetak gol di dua final, dia menang satu, kalah satu. Tidak banyak orang yang bisa mengatakan itu. Tidak banyak orang yang melakukannya.
"Tapi sayangnya bagi Kylian, kamu berada dalam situasi di mana kamu memberi kaviar kepada orang-orang sepanjang waktu, dan hanya satu hari dalam setahun kamu tidak melakukannya, wah, kamu akan dihajar habis-habisan. Itu gila, tapi begitulah adanya. Itu level di mana dia berada.
"Kadang-kadang dia dinilai berdasarkan apa yang tidak dia lakukan atau apa yang belum dia lakukan. Dan orang-orang cenderung mengabaikan apa yang sudah dia lakukan, yang membuatku berpikir, 'OK, aku mengerti, aku tidak mengatakan dia mendapat dispensasi, tapi bisakah kita adil kadang-kadang?' Ada begitu banyak ekspektasi pada pria ini sejak dia berusia 16 tahun, dan dia hampir selalu memenuhi ekspektasi itu. Dengan cara dia berperilaku, dan lihat statistiknya, jika kamu melihat trofi-trofi, jika kamu melihat angka-angkanya, itu tidak buruk.
"Tapi, seperti yang saya katakan, suatu hari kamu tidak membawa kaviar untuk tuan rumahmu, mereka akan mengeluh. Itulah kenyataannya, dan sebagai pemain seperti dia, saya pikir dia harus menerima itu. Itu menunjukkan bahwa kamu adalah pemain yang luar biasa, karena jika tidak, mereka tidak akan membicarakanmu. Tapi yang saya tahu, pria ini hanya bermain di dua Piala Dunia, dan mencapai dua final. Maksud saya, jika dia pergi ke yang ketiga, itu bukan lagi sejarah Prancis di sini, kamu sedang membicarakan sejarah Piala Dunia."