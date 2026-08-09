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Thierry Henry, Declan Rice, Dennis Bergkamp & Bukayo Saka: Anggota mana dari skuad juara Premier League Arsenal tahun 2026 yang akan masuk ke tim Invincibles?
Berapa poin yang dikumpulkan Arsenal yang tak terkalahkan, 'Invincibles'?
Pada puncak kejayaan mereka di awal 2000-an, Arsenal mengukir dominasi domestik dengan cara yang mencatatkan sejarah. Tidak satu pun kekalahan diderita sepanjang 38 pertandingan Premier League, dengan 26 kemenangan dan 12 hasil imbang membuat raksasa London utara itu mengumpulkan 90 poin.
Tidak ada seorang pun sebelum atau sesudahnya yang mampu menyamai pencapaian tersebut di kasta tertinggi sepakbola Inggris. Catatan penting dalam buku rekor itu akan sulit dihapus, dengan sosok seperti Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Jurgen Klopp, dan Pep Guardiola pun gagal melakukannya.
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Henry, Bergkamp, dan Vieira adalah sosok-sosok ikonik bagi Arsenal
Arsenal kembali ke posisi puncak musim lalu, setelah tiga kali berturut-turut finis sebagai runner-up, dengan Mikel Arteta berupaya membangun sebuah dinasti di Stadion Emirates untuk menyaingi yang sebelumnya dibangun di Highbury.
Ia memiliki banyak talenta yang tersedia, termasuk para juara Piala Dunia David Raya dan Mikel Merino, superstar Inggris Declan Rice dan Bukayo Saka, bersama duo bek tengah tangguh William Saliba dan Gabriel Magalhaes.
Apakah ada dari mereka yang akan masuk ke XI gabungan jika tim ‘Invincibles’ milik Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieria, Ashley Cole, Sol Campball, dan Robert Pires ikut diperhitungkan?
Apakah Rice & Saka akan masuk ke tim 'Invincibles' Arsenal yang bertabur bintang?
Setelah pernah bekerja bersama figur-figur ikonis itu, Stack, berbicara secara eksklusif kepada GOAL saat great football betting odds memasang harga untuk kampanye Premier League 2026-27, mengatakan ketika diminta mengombinasikan dua generasi: "Sebenarnya saya pernah melakukan ini sebelumnya, hanya saja dengan dua anak laki-laki saya karena mereka mempertanyakan Invincibles. Mereka menganggap kami benar-benar sampah karena mereka tidak pernah benar-benar melihat kami secara langsung. Mereka tidak benar-benar bisa memahami siapa Thierry Henry dan Dennis Bergkamp, serta seperti apa mereka saat menjadi duet lini depan.
"Lihat, permainan sudah benar-benar berubah. Satu hal yang tidak berubah adalah kemenangan dan Arsenal, dalam hal tim itu, memiliki mentalitas untuk tidak kalah. Jadi, secara keseluruhan, saya sebenarnya merasa ada argumen besar untuk mengatakan bahwa sepakbola justru mundur.
"Saat Arsenal, dengan Invincibles, Anda bermain melawan tim-tim seperti Chelsea dan United, misalnya, dan bisa dibilang juga Liverpool. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya kepada Anda, akan terlalu banyak, tetapi ketika Anda berbicara tentang apa yang ada di Premier League pada saat itu dengan kualitas pemain seperti Lampard, Terry, Ferdinand, Drogba, Vidic, daftarnya tidak ada habisnya. Dan saya memang berpikir saat itu jauh lebih sulit untuk melakukannya dibanding sekarang, menurut pendapat saya.
"Saya tidak ingin membandingkan pemain per pemain, tetapi saya pikir hasilnya akan 50-50, saya benar-benar berpikir begitu. Saya pikir ada pemain-pemain tertentu di tim Invincibles itu yang tidak bisa Anda keluarkan, seperti Thierry, Dennis, Vieira, Sol Campbell, misalnya, Ashley Cole. Itu sudah lima nama langsung, lalu Anda mulai memasukkan Robert Pires ke sana. Saya pikir Anda akan menempatkan Pires di kiri ketimbang yang kami miliki saat ini. Saya pikir ada argumen untuk Gilberto Silva dan orang-orang seperti dia. Dia, misalnya, memenangi Piala Dunia.
"Andai saja kami bisa memadukan keduanya. Saya rasa kami akan punya tim yang luar biasa, saya katakan itu kepada Anda. Tetapi kelompok pemain Arsenal yang baru ini ditangani dengan cara yang berbeda. Permainan sudah berubah, tetapi mereka menemukan cara untuk memenangi pertandingan. Mereka sekarang menemukan cara untuk memenangi trofi, yang jelas merupakan hal yang sangat positif."
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Arsenal 2026-27: upaya mempertahankan gelar Premier League & memburu trofi Liga Champions
David Raya, Jurrien Timber, Saliba atau Gabriel, Rice, dan Saka termasuk di antara mereka yang mendorong untuk masuk ke tim ‘Invincibles’. Tantangan yang kini mereka hadapi adalah menjadi pemenang banyak gelar, sambil menorehkan sejarah mereka sendiri dalam urusan trofi.
Setelah menelan kekalahan lagi di final pada 2026, Arsenal masih menanti gelar Liga Champions pertama. Upaya akan dilakukan untuk menebus kegagalan itu pada kampanye mendatang, yang dijadwalkan dimulai pada 21 Agustus setelah menghadapi Manchester City di Community Shield, saat menjamu tim promosi Coventry.
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