Setelah pernah bekerja bersama figur-figur ikonis itu, Stack, berbicara secara eksklusif kepada GOAL saat great football betting odds memasang harga untuk kampanye Premier League 2026-27, mengatakan ketika diminta mengombinasikan dua generasi: "Sebenarnya saya pernah melakukan ini sebelumnya, hanya saja dengan dua anak laki-laki saya karena mereka mempertanyakan Invincibles. Mereka menganggap kami benar-benar sampah karena mereka tidak pernah benar-benar melihat kami secara langsung. Mereka tidak benar-benar bisa memahami siapa Thierry Henry dan Dennis Bergkamp, serta seperti apa mereka saat menjadi duet lini depan.

"Lihat, permainan sudah benar-benar berubah. Satu hal yang tidak berubah adalah kemenangan dan Arsenal, dalam hal tim itu, memiliki mentalitas untuk tidak kalah. Jadi, secara keseluruhan, saya sebenarnya merasa ada argumen besar untuk mengatakan bahwa sepakbola justru mundur.

"Saat Arsenal, dengan Invincibles, Anda bermain melawan tim-tim seperti Chelsea dan United, misalnya, dan bisa dibilang juga Liverpool. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya kepada Anda, akan terlalu banyak, tetapi ketika Anda berbicara tentang apa yang ada di Premier League pada saat itu dengan kualitas pemain seperti Lampard, Terry, Ferdinand, Drogba, Vidic, daftarnya tidak ada habisnya. Dan saya memang berpikir saat itu jauh lebih sulit untuk melakukannya dibanding sekarang, menurut pendapat saya.

"Saya tidak ingin membandingkan pemain per pemain, tetapi saya pikir hasilnya akan 50-50, saya benar-benar berpikir begitu. Saya pikir ada pemain-pemain tertentu di tim Invincibles itu yang tidak bisa Anda keluarkan, seperti Thierry, Dennis, Vieira, Sol Campbell, misalnya, Ashley Cole. Itu sudah lima nama langsung, lalu Anda mulai memasukkan Robert Pires ke sana. Saya pikir Anda akan menempatkan Pires di kiri ketimbang yang kami miliki saat ini. Saya pikir ada argumen untuk Gilberto Silva dan orang-orang seperti dia. Dia, misalnya, memenangi Piala Dunia.

"Andai saja kami bisa memadukan keduanya. Saya rasa kami akan punya tim yang luar biasa, saya katakan itu kepada Anda. Tetapi kelompok pemain Arsenal yang baru ini ditangani dengan cara yang berbeda. Permainan sudah berubah, tetapi mereka menemukan cara untuk memenangi pertandingan. Mereka sekarang menemukan cara untuk memenangi trofi, yang jelas merupakan hal yang sangat positif."