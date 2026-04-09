Thierry Henry berusaha menyembunyikan diri saat Jamie Carragher dan Peter Schmeichel berselisih pendapat mengenai penampilan buruk Liverpool melawan PSG dalam siaran langsung TV

Carragher sangat kritis terhadap keputusan untuk meninggalkan formasi empat bek tradisional, dengan menyatakan: "Manajer mencoba sesuatu, tapi secara taktis dia benar-benar keliru dalam cara melakukannya. Mudah bagi saya untuk mengatakan itu setelah kejadian, itulah yang kami lakukan, kami adalah pakar, kami berbicara setelah pertandingan. Dia melakukannya dengan formasi lima bek yang salah total, mereka sebenarnya lebih terbuka dengan formasi lima bek daripada empat bek, karena mereka bermain man-to-man di seluruh lapangan, dan ketiga bek tengah harus menutupi seluruh lebar lapangan."

Schmeichel membalas saat siaran langsung TV, mengatakan kepada Carragher: "Kamu tahu, duduk di sini Jamie, aku pikir kamu mungkin lebih terlibat secara emosional dalam hal ini jadi aku mengerti posisimu. Duduk di sini di stadion, sepertinya mereka tidak terlalu kesulitan saat PSG menguasai bola di depan kotak penalti mereka. Aku setuju dengan beberapa analisis yang kamu lakukan soal dua gol itu, tapi menurutku justru banyaknya pemain di lini belakang itu membantu mereka. PSG memang tangguh, mereka juga bermain sepak bola dengan baik, lho."