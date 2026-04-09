Thierry Henry berusaha menyembunyikan diri saat Jamie Carragher dan Peter Schmeichel berselisih pendapat mengenai penampilan buruk Liverpool melawan PSG dalam siaran langsung TV
Ketegangan di studio CBS
Liverpool menelan kekalahan telak dari PSG di Parc des Princes, sehingga raksasa Liga Premier itu kini harus menghadapi tantangan berat di leg kedua. Ketegangan memuncak di studio CBS saat Carragher memberikan penilaian pedas terhadap penampilan mantan klubnya. Ia tidak segan-segan menyarankan bahwa perubahan taktik yang dilakukan manajer Arne Slot membuat tim tampak jauh tertinggal dibandingkan lawan asal Prancis mereka. Kritik tajam ini memicu perdebatan sengit di udara antara Carragher dan sesama pakar sepak bola Schmeichel, menciptakan suasana yang begitu tegang hingga Henry terlihat berusaha bersembunyi dari saling serang tersebut.
Schmeichel membela ketangguhan The Reds
Carragher sangat kritis terhadap keputusan untuk meninggalkan formasi empat bek tradisional, dengan menyatakan: "Manajer mencoba sesuatu, tapi secara taktis dia benar-benar keliru dalam cara melakukannya. Mudah bagi saya untuk mengatakan itu setelah kejadian, itulah yang kami lakukan, kami adalah pakar, kami berbicara setelah pertandingan. Dia melakukannya dengan formasi lima bek yang salah total, mereka sebenarnya lebih terbuka dengan formasi lima bek daripada empat bek, karena mereka bermain man-to-man di seluruh lapangan, dan ketiga bek tengah harus menutupi seluruh lebar lapangan."
Schmeichel membalas saat siaran langsung TV, mengatakan kepada Carragher: "Kamu tahu, duduk di sini Jamie, aku pikir kamu mungkin lebih terlibat secara emosional dalam hal ini jadi aku mengerti posisimu. Duduk di sini di stadion, sepertinya mereka tidak terlalu kesulitan saat PSG menguasai bola di depan kotak penalti mereka. Aku setuju dengan beberapa analisis yang kamu lakukan soal dua gol itu, tapi menurutku justru banyaknya pemain di lini belakang itu membantu mereka. PSG memang tangguh, mereka juga bermain sepak bola dengan baik, lho."
Henry bersembunyi saat terjadi perselisihan di studio
Saat ketegangan antara kedua mantan pemain profesional itu terus memuncak, legenda Arsenal Henry memutuskan bahwa langkah terbaik adalah menghilang sama sekali. Ia tertangkap kamera sedang berjongkok di balik layar studio besar untuk menghindari baku hantam dalam perdebatan tersebut. Carragher, yang tak mau mundur, terus berteriak: "Kamu adalah salah satu kiper terhebat sepanjang masa. Liverpool tidak bermain kompak malam ini, Peter. Peter, jujur saja, biarkan saja. Peter, peluang-peluangnya! Mereka terbuka lebar! Mereka ada di mana-mana! Mereka tidak kompak. Mereka justru sebaliknya. Oh Peter, tolonglah."
Setelah suasana mereda dan Carragher mencoba mengalihkan pembicaraan kembali ke kehebatan individu para pemain PSG, Henry dengan malu-malu muncul kembali dari tempat persembunyiannya. Pemain asal Prancis itu membawa suasana yang lebih santai ke dalam siaran tersebut, sambil bercanda kepada kru produksi, "Bolehkah saya kembali?" saat ia kembali ke kursinya setelah percakapan yang tidak nyaman itu akhirnya mereda.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Slot kini harus membangkitkan semangat para pemain Liverpool menjelang laga Liga Premier melawan Fulham akhir pekan ini, sebelum fokus beralih ke leg kedua pertandingan Liga Champions melawan PSG. The Reds kini benar-benar terancam mengakhiri musim tanpa trofi, dan tekanan terhadap Slot semakin meningkat seiring berlalunya setiap pertandingan.