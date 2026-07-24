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Thierry Henry berikutnya? Legenda Prancis itu ‘sangat ingin’ mengikuti jejak rekan setimnya yang pernah menjuarai Piala Dunia, Didier Deschamps dan Zinedine Zidane, untuk menjadi pelatih tim nasional
Henry menjadi pelatih tim nasional Prancis pada Olimpiade 2024 di Paris
Ia melakukannya pada Olimpiade 2024 di Paris, membawa tuan rumah melaju ke laga final melawan Spanyol. Di sana, mereka harus menelan kekecewaan di babak perpanjangan waktu, sehingga medali perak—bukan medali emas—lah yang digantungkan di leher Michael Olise dan rekan-rekannya.
Henry juga sempat menghabiskan waktu singkat di bangku cadangan klub lamanya, Monaco, kembali ke MLS bersama Montreal Impact, dan bekerja bersama Roberto Martinez di jajaran staf tim nasional Belgia.
Pria berusia 48 tahun ini untuk saat ini masih membuka berbagai kemungkinan, setelah kembali ke dunia komentator, dan tampaknya tidak terburu-buru untuk kembali ke pinggir lapangan. Namun, tawaran yang menarik akan selalu dipertimbangkan.
Mengambil alih kendali timnas Prancis tentu sangat menarik, mengingat beberapa rekan sesama pemenang Piala Dunia 1998 telah diberi kesempatan untuk menempuh jalur tersebut. Deschamps akan mengakhiri masa jabatannya yang berlangsung selama 14 tahun, yang berhasil membawa gelar juara dunia pada 2018 dan kejayaan di UEFA Nations League.
Pemenang Ballon d’Or, Zidane, akan menggantikannya — dalam peran pertamanya di luar Real Madrid — dan diharapkan akan meraih lebih banyak trofi saat bekerja dengan skuad bertabur bintang yang mencakup pemain-pemain seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele.
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Apakah Henry akan menjadi manajer tim nasional Prancis di masa depan?
Apabila suatu saat Zidane memutuskan untuk pensiun, apakah Henry mampu melanjutkan tradisi kesuksesan angkatan ’98? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Aliadiere—yang juga pernah menjadi bagian dari skuad “Invincibles” Arsenal yang menjuarai Liga Premier—pemain asal Prancis tersebut—dalam wawancara bersama ToonieBet—mengatakan kepadaGOAL: “Mengapa tidak? Saya yakin Thierry akan sangat senang mendapatkan posisi itu.
“Kita sudah melihat betapa patriotiknya dia dan betapa besar cintanya pada Prancis. Kita juga melihat penampilannya selama Olimpiade 2024. Dia menjalani turnamen yang luar biasa di sana. Saya yakin hal itu akan selalu ada di benaknya dan dia pasti akan senang mendapat kesempatan itu suatu saat nanti.
“Tapi menurut saya, Zidane di Prancis itu sesuatu yang berbeda dan kini kita sudah menyentuh level para dewa. Zidane akan selalu menjadi Zidane. Jadi saya berharap dan sungguh-sungguh mendoakan agar dia sukses dan semuanya berjalan lancar.
“Karena meskipun Deschamps tidak memenangkan Piala Dunia ini, dia tetap selalu lolos ke semifinal, ke final, dan menang pada 2018. Jadi, Anda pasti berpikir ini masih akan menjadi tantangan bagi Zidane untuk melampaui batas itu.
“Karena langkah selanjutnya bagi Zidane sekarang adalah dia harus meraih gelar. Dia tidak bisa sekadar lolos ke semifinal atau perempat final. Dan kita tahu betapa sulitnya memenangkannya. Hanya satu tim yang bisa. Dan kita juga tahu hal ini terjadi pada Inggris. Mereka belakangan ini sering tampil di turnamen di mana mereka begitu dekat, tapi belum berhasil. Jadi, kita mulai kehilangan kesabaran. Semoga Zidane bisa melakukannya.”
Zidane berupaya melanjutkan kesuksesan yang diraih oleh Deschamps
Ketika ditanya apakah Prancis akan tetap menjadi penantang gelar Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia mengingat mereka memiliki generasi emas pemain yang tampaknya masih bisa berlaga bersama dalam beberapa turnamen lagi, Aliadiere menambahkan: “Ya, 100%. Saya rasa begitu.
“Menurut saya, meskipun banyak orang mungkin mengatakan bahwa Didier Deschamps hanya pernah menjuarai satu Piala Dunia, itu jelas lebih banyak daripada kebanyakan pelatih lainnya. Tapi coba pikirkan apa yang telah dia lakukan dalam memimpin tim dengan skuad yang begitu hebat dan talenta-talenta luar biasa.
“Zidane akan mengambil alih dan sebenarnya dia tidak perlu melakukan banyak hal. Segalanya sudah siap agar dia bisa sukses. Jadi ya, saya pikir Anda benar. Saya pikir kekuatan, usia, serta para pemain yang saat ini absen itu akan kembali ke tim.
“Bayangkan pemain seperti [Rayan] Cherki yang sebelumnya tidak banyak mendapat menit bermain, dia akan bertahan selama dua tahun, empat tahun. Bayangkan juga [Hugo] Ekitike yang sebelumnya cedera. Dengan nama-nama dan talenta yang kita miliki, saya pikir Zidane sekarang hanya perlu menambahkan sentuhan ajaibnya dan membuatnya berjalan dengan baik.”
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Jadwal pertandingan Prancis: Nations League akan menjadi ajang berikutnya setelah kekecewaan di Piala Dunia
Prancis gagal menepati janji mereka di Piala Dunia 2026, dengan kekecewaan baru yang harus mereka alami di tangan musuh lama mereka, Spanyol. Kekalahan di semifinal melawan La Roja — yang kemudian berhasil meraih gelar juara — disusul oleh kekalahan dramatis dari Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga yang seru dan menghasilkan 10 gol.
Les Bleus, yang penunjukan Zidane sebagai pelatihnya akan segera dikonfirmasi, akan kembali beraksi di ajang kompetitif saat membuka kampanye Liga Bangsa-Bangsa berikutnya pada bulan September. Mereka akan menghadapi Turkiye, Belgia, dan Italia di Grup A1.
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