Thierry Henry berikutnya? Legenda Prancis itu ‘sangat ingin’ mengikuti jejak rekan setimnya yang pernah menjuarai Piala Dunia, Didier Deschamps dan Zinedine Zidane, untuk menjadi pelatih tim nasional

Ia melakukannya pada Olimpiade 2024 di Paris, membawa tuan rumah melaju ke laga final melawan Spanyol. Di sana, mereka harus menelan kekecewaan di babak perpanjangan waktu, sehingga medali perak—bukan medali emas—lah yang digantungkan di leher Michael Olise dan rekan-rekannya.

Henry juga sempat menghabiskan waktu singkat di bangku cadangan klub lamanya, Monaco, kembali ke MLS bersama Montreal Impact, dan bekerja bersama Roberto Martinez di jajaran staf tim nasional Belgia.

Pria berusia 48 tahun ini untuk saat ini masih membuka berbagai kemungkinan, setelah kembali ke dunia komentator, dan tampaknya tidak terburu-buru untuk kembali ke pinggir lapangan. Namun, tawaran yang menarik akan selalu dipertimbangkan.

Mengambil alih kendali timnas Prancis tentu sangat menarik, mengingat beberapa rekan sesama pemenang Piala Dunia 1998 telah diberi kesempatan untuk menempuh jalur tersebut. Deschamps akan mengakhiri masa jabatannya yang berlangsung selama 14 tahun, yang berhasil membawa gelar juara dunia pada 2018 dan kejayaan di UEFA Nations League.

Pemenang Ballon d’Or, Zidane, akan menggantikannya — dalam peran pertamanya di luar Real Madrid — dan diharapkan akan meraih lebih banyak trofi saat bekerja dengan skuad bertabur bintang yang mencakup pemain-pemain seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele.