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Thierno Barry kirim pesan 'musim ini harus jadi milik saya' setelah hat-trick perdananya untuk Everton dalam kemenangan telak 4-0 di Carabao Cup
Everton yang dominan membantai Preston
Everton melaju mulus ke putaran ketiga Carabao Cup dengan penampilan impresif di Deepdale. Barry membuka skor pada menit ke-25, menambah gol kedua sebelum menit ke-60, dan memastikan hat-trick perdananya saat laga menyisakan 20 menit. Rekrutan musim panas Brennan Johnson kemudian melengkapi kemenangan telak 4-0 itu hanya dua menit berselang, sekaligus mencetak gol pertamanya untuk klub.
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Barry membidik musim terobosan
Penyerang Prancis itu, yang datang dari Villarreal pada musim panas 2025, bertekad untuk memantapkan dirinya sebagai tumpuan lini depan yang produktif setelah mencetak delapan gol dalam 41 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Berbicara kepada Sky Sports tentang target pribadinya, Barry berkata: "Saya bilang musim ini harus menjadi milik saya. Saya berusaha keras musim panas ini untuk itu, jadi saya sangat senang mencetak hat-trick pertama saya bersama Everton. Saya bekerja keras untuk itu, saya sangat senang, rekan-rekan setim saya juga banyak membantu saya."
Moyes menantang penyerang muda
Trigol itu membuat Barry menjadi pemain Everton pertama yang mencetak hat-trick sejak Dominic Calvert-Lewin melakukannya saat melawan West Ham pada September 2020. Menilai perkembangan sang striker, Moyes menambahkan: "Saya bilang kepadanya dia harus tampil jauh lebih baik daripada sebelumnya, itu saja. Kami ingin pencetak gol, kami ingin penyerang tengah mencetak gol dan dia sudah punya beberapa gol.
- Focus Images
Wolves menanti dalam duel piala
Everton kini bersiap menjamu tim Championship Wolverhampton Wanderers di Goodison Park pada putaran ketiga Carabao Cup. Performa tajam Barry, yang juga mencetak gol dalam kemenangan atas Crystal Palace pada akhir pekan, menjadi dorongan tepat waktu bagi Moyes jelang jadwal domestik yang padat. Menjaga ketajaman tersebut di sepertiga akhir lapangan akan sangat penting saat Everton berupaya naik di klasemen liga sebelum jeda internasional.
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