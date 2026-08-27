Penyerang Prancis itu, yang datang dari Villarreal pada musim panas 2025, bertekad untuk memantapkan dirinya sebagai tumpuan lini depan yang produktif setelah mencetak delapan gol dalam 41 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Berbicara kepada Sky Sports tentang target pribadinya, Barry berkata: "Saya bilang musim ini harus menjadi milik saya. Saya berusaha keras musim panas ini untuk itu, jadi saya sangat senang mencetak hat-trick pertama saya bersama Everton. Saya bekerja keras untuk itu, saya sangat senang, rekan-rekan setim saya juga banyak membantu saya."