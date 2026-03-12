Thibaut Courtois mengungkapkan bahwa ia mengirim pesan pribadi kepada Antonin Kinsky setelah penampilan buruk kiper Tottenham dalam Liga Champions

Pemain internasional Belgia itu menyarankan bahwa faktor eksternal mungkin berkontribusi pada kesalahan-kesalahan besar yang menyebabkan Spurs tertinggal 3-0 setelah 15 menit dalam kekalahan 5-2 tersebut. Courtois menunjuk kondisi lapangan di Madrid sebagai penyebab potensial dari kesalahan-kesalahan yang mengganggu barisan belakang Spurs sepanjang babak pertama.

“Pada akhirnya, saya pikir lapangan tersebut menimbulkan lebih banyak masalah, tidak hanya bagi Tottenham atau Atletico, tetapi juga bagi banyak tim yang bermain di sana,” tambah Courtois. Dia juga mempertanyakan keputusan Igor Tudor untuk mengganti Kinsky terlalu dini, menyarankan hal itu merampas kesempatan pemain untuk membuktikan diri. “Mungkin dia akan terus bermain dan melakukan beberapa penyelamatan hebat, tapi, ya, mereka membuat keputusan itu dan itulah yang terjadi.”

