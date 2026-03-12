Getty/GOAL
Thibaut Courtois mengungkapkan bahwa ia mengirim pesan pribadi kepada Antonin Kinsky setelah penampilan buruk kiper Tottenham dalam Liga Champions
Courtois menghubungi Kinsky
Courtois, yang terkenal bermain untuk Atletico sebagai pemain pinjaman sebelum kembali ke Chelsea dan akhirnya bergabung dengan Real Madrid, merasa empati terhadap situasi yang dialami pemain muda tersebut. “Saya mengirim pesan kepadanya di Instagram karena situasinya memang sulit,” ungkap pemain Real Madrid itu setelah timnya meraih kemenangan telak 3-0 atas Manchester City. “Pada akhirnya, hal itu tidak terjadi pada saya sebanyak yang dialaminya, tapi setelah pertandingan melawan Ajax di kandang, saya juga mendapat banyak kritikan. Secara mental, sulit untuk terus maju, Anda membutuhkan dukungan tim, merasa baik lagi dalam latihan, dan bermain dengan baik.”
Masalah lapangan di Metropolitano
Pemain internasional Belgia itu menyarankan bahwa faktor eksternal mungkin berkontribusi pada kesalahan-kesalahan besar yang menyebabkan Spurs tertinggal 3-0 setelah 15 menit dalam kekalahan 5-2 tersebut. Courtois menunjuk kondisi lapangan di Madrid sebagai penyebab potensial dari kesalahan-kesalahan yang mengganggu barisan belakang Spurs sepanjang babak pertama.
“Pada akhirnya, saya pikir lapangan tersebut menimbulkan lebih banyak masalah, tidak hanya bagi Tottenham atau Atletico, tetapi juga bagi banyak tim yang bermain di sana,” tambah Courtois. Dia juga mempertanyakan keputusan Igor Tudor untuk mengganti Kinsky terlalu dini, menyarankan hal itu merampas kesempatan pemain untuk membuktikan diri. “Mungkin dia akan terus bermain dan melakukan beberapa penyelamatan hebat, tapi, ya, mereka membuat keputusan itu dan itulah yang terjadi.”
Serikat kiper mengadakan aksi unjuk rasa.
Courtois bukanlah satu-satunya kiper elit yang secara terbuka mendukung Kinsky. Mantan pemain Manchester United, David de Gea, juga menggunakan media sosial untuk menyatakan dukungannya, menyadari betapa terisolasi posisi tersebut bisa terasa setelah kesalahan semacam itu. Memang, banyak pemain senior dalam dunia sepak bola telah secara terbuka mengkritik cara Kinsky diperlakukan di pinggir lapangan oleh manajernya sendiri setelah pergantian pemain.
Dalam postingannya di akun X resmi, De Gea membela Kinsky dengan menyatakan: “Tidak ada yang belum pernah menjadi kiper yang bisa memahami betapa sulitnya bermain di posisi ini. Tetaplah tegar dan kamu akan bangkit lagi.”
Kinsky mencari jalan keluar di musim panas di tengah penurunan performa Spurs.
Dengan kiper utama Guglielmo Vicario yang sangat mungkin kembali untuk pertandingan akhir pekan ini melawan Liverpool, prospek Kinsky di Tottenham terlihat suram. Dengan klub yang berada tepat di atas zona degradasi di tengah enam kekalahan beruntun, laporan dari The Telegraph menunjukkan Spurs akhirnya akan mengabulkan keinginan kiper muda berusia 22 tahun itu untuk pindah dengan status pinjaman pada musim panas. Menanggapi kekalahan 5-2 secara online, kiper muda itu hanya menulis: "Terima kasih atas pesannya. Dari mimpi menjadi mimpi buruk lalu kembali ke mimpi. Sampai jumpa."
