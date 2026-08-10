Courtois menyambut kembalinya Mourinho ke Madrid, dengan menyoroti kemampuan unik manajer asal Portugal itu dalam menumbuhkan mentalitas juara secara kolektif. Sebagai pemain yang sebelumnya pernah bermain di bawah Mourinho, Courtois berada dalam posisi yang tepat untuk menjelaskan kepada rekan-rekannya apa yang harus mereka harapkan dari rezim baru ini.

"Mourinho adalah pelatih yang menuntut dan mengutamakan disiplin serta tim di atas talenta individu. Bagi saya, itu adalah faktor-faktor krusial untuk meraih kemenangan. Dia pelatih hebat dan pribadi yang sangat mudah didekati. Dia blak-blakan, dan saya menghargai itu. Saya pikir ini adalah arah yang tepat untuk diambil," kata Courtois kepada Real Madrid TV.