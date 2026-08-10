AFP
Diterjemahkan oleh
Thibaut Courtois mendukung Jose Mourinho yang penuh tuntutan untuk membawa kembali disiplin ke Real Madrid
Mourinho menetapkan standar di Valdebebas
Courtois menyambut kembalinya Mourinho ke Madrid, dengan menyoroti kemampuan unik manajer asal Portugal itu dalam menumbuhkan mentalitas juara secara kolektif. Sebagai pemain yang sebelumnya pernah bermain di bawah Mourinho, Courtois berada dalam posisi yang tepat untuk menjelaskan kepada rekan-rekannya apa yang harus mereka harapkan dari rezim baru ini.
"Mourinho adalah pelatih yang menuntut dan mengutamakan disiplin serta tim di atas talenta individu. Bagi saya, itu adalah faktor-faktor krusial untuk meraih kemenangan. Dia pelatih hebat dan pribadi yang sangat mudah didekati. Dia blak-blakan, dan saya menghargai itu. Saya pikir ini adalah arah yang tepat untuk diambil," kata Courtois kepada Real Madrid TV.
- Getty Images
Mengenang kejayaan Premier League di Chelsea
Riwayat antara Courtois dan Mourinho dibangun di atas kesuksesan serta persaingan berintensitas tinggi. Keduanya bekerja bersama di Stamford Bridge pada musim 2014-15, tahun ketika kiper Belgia itu kembali dari masa peminjaman selama tiga tahun yang sangat sukses di Atletico Madrid untuk menggantikan Petr Cech yang legendaris sebagai penjaga gawang utama Chelsea. Sejarah bersama yang penuh kesuksesan dan gelar itu adalah sesuatu yang ingin diulangi Courtois di Madrid.
Mengenang kolaborasi mereka sebelumnya di London, Courtois berbicara dengan penuh apresiasi tentang periode yang membentuk kariernya di kasta tertinggi sepakbola Inggris. “Kami bersama di Chelsea, dan kami memenangkan Premier League bersama,” kenang Courtois dalam wawancaranya. “Saya punya kenangan indah tentang dirinya, dan saya senang bisa bermain di bawah arahannya lagi. Kami berharap bisa bekerja sama dengan baik dan menjalani beberapa tahun yang hebat di sini."
Kembali bugar lebih cepat setelah patah hati di Piala Dunia
Di luar perubahan di kursi pelatih, Courtois fokus pada kondisi fisiknya sendiri setelah musim panas yang sulit di panggung internasional. Kiper veteran itu mengalami cedera serius saat Belgia menghadapi Spanyol di perempat-final Piala Dunia, yang memaksanya meninggalkan lapangan ketika pertandingan menyisakan sekitar 20 menit. Absennya sangat terasa saat Belgia kemudian tersingkir dari turnamen. Namun, dengan tekad untuk memulai musim domestik yang baru secara meyakinkan, Courtois memutuskan untuk memperpendek liburannya dan kembali ke Valdebebas lebih awal daripada rekan-rekannya di tim nasional.
"Saya kembali sedikit lebih awal karena dengan cedera itu saya ingin memastikan semuanya baik-baik saja dengan menjalani latihan individu sebelum bergabung dengan tim. Hari ini saya sudah menjalani latihan kiper dan saya merasa sangat baik serta senang bisa kembali berlatih," jelasnya.
- Getty Images Sport
Menjalani jadwal pramusim yang rumit
Terlepas dari antusiasme yang mengiringi reuni tersebut, Courtois tetap realistis soal tantangan yang ada di depan selama pramusim saat ini. Piala Dunia 2026 membuat skuad Real Madrid terpecah, dengan para pemain kembali berlatih pada waktu yang berbeda-beda tergantung sejauh mana langkah mereka di turnamen tersebut. Courtois mengakui bahwa pelatih asal Portugal itu menghadapi tugas yang rumit untuk menyeimbangkan tingkat kebugaran sambil menyiapkan tim menghadapi laga pembuka musim kompetitif tanpa mempertaruhkan kemunduran cedera lebih lanjut.
"Ada cukup banyak pemain baru; kami mengenal beberapa dari mereka karena pernah menghadapi mereka, tetapi Piala Dunia tahun ini berakhir sangat terlambat, dan tidak mudah bagi pelatih untuk mengintegrasikan semua orang secara bertahap," pungkas Courtois.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami