AFP
Diterjemahkan oleh
Thiago Silva ditawari kesempatan kembali ke AC Milan yang sensasional setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Porto
Kembalinya sang legenda ke San Siro?
Silva secara resmi kembali ke bursa transfer setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Porto. Bek tengah veteran tersebut dilaporkan memiliki opsi untuk mengaktifkan perpanjangan otomatis selama satu tahun agar tetap di Portugal, namun ia memilih untuk hengkang, sehingga memicu spekulasi yang gencar mengenai kembalinya ia ke salah satu klub lamanya.
Menurut ESPN, AC Milan telah mengajukan proposal resmi untuk membawa pemain berusia 41 tahun itu kembali ke Italia. Rossoneri diyakini telah menawarkan kontrak satu tahun yang akan berlaku hingga Juni 2027, memberikan pemain asal Brasil itu panggung yang sempurna untuk mengakhiri karier bermainnya yang gemilang.
- Getty Images Sport
Hubungan dengan Ibrahimovic
Prospek kepindahannya ke Milan semakin diperkuat oleh status Silva sebagai ikon klub serta hubungan pribadinya di balik layar. Selama masa baktinya yang pertama di klub tersebut antara tahun 2009 dan 2012, ia membuktikan diri sebagai salah satu bek terbaik di dunia sepak bola, sekaligus meraih gelar Scudetto pada tahun 2011.
Yang terpenting, negosiasi ini mungkin dipengaruhi oleh persahabatannya yang erat dengan Zlatan Ibrahimovic, yang kini menjabat sebagai penasihat senior dan direktur olahraga untuk klub raksasa Italia tersebut. Keduanya pernah menjalin kemitraan legendaris di lapangan di Milan dan Paris, dan reuni dalam kapasitas yang berbeda mungkin terlalu menggoda bagi Silva untuk ditolak.
Pensiun dan karier sebagai pelatih sudah di depan mata
Meskipun tawaran dari Milan masih ada di atas meja, Silva juga mempertimbangkan kemungkinan untuk pensiun sepenuhnya. Bek ini sudah lama menyatakan minatnya untuk beralih ke bidang kepelatihan, dan sudah ada jalur konkret yang disiapkan untuk masa depannya setelah pensiun sebagai pemain.
Salah satu jalur tersebut mengarah kembali ke London. ESPN melaporkan bahwa Silva memiliki undangan terbuka untuk bergabung dengan staf kepelatihan Chelsea, klub di mana ia menghabiskan empat musim sukses dan meraih gelar Liga Champions. Ia berkeinginan untuk menyelesaikan lisensi kepelatihannya di Inggris, dan peran di dalam struktur The Blues tetap menjadi alternatif serius dibandingkan dengan bermain satu musim lagi di lapangan.
Perpisahan Silva dari Porto
Silva, yang kembali ke Porto untuk periode keduanya pada Januari lalu, tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi, mencatatkan 1.084 menit bermain, dan turut membantu klub tersebut meraih gelar juara Primeira Liga.
Melalui saluran media resmi klub, pemain berusia 41 tahun ini menyampaikan rasa bangga yang luar biasa atas pencapaiannya selama berseragam The Dragons. “Para penggemar FC Porto akan selamanya membekas dalam ingatan saya, dan saya berharap bisa meninggalkan kesan yang sama bagi mereka. Saya menengok ke belakang dan melihat momen-momen luar biasa yang kita jalani, dan gelar ini adalah untuk keluarga Porto, yang sangat pantas mendapatkannya. Juara telah kembali,” kata bek tengah berusia 41 tahun itu kepada media klub, sambil menambahkan bahwa ia pergi dengan “sangat puas” atas waktunya di Porto: “Saya telah meninggalkan jejak di dinding, dan ini akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu gelar utama dalam karier saya. Ini bukan perpisahan, melainkan sampai jumpa.”