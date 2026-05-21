Thiago Silva ditawari kesempatan kembali ke AC Milan yang sensasional setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Porto

Silva secara resmi kembali ke bursa transfer setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Porto. Bek tengah veteran tersebut dilaporkan memiliki opsi untuk mengaktifkan perpanjangan otomatis selama satu tahun agar tetap di Portugal, namun ia memilih untuk hengkang, sehingga memicu spekulasi yang gencar mengenai kembalinya ia ke salah satu klub lamanya.

Menurut ESPN, AC Milan telah mengajukan proposal resmi untuk membawa pemain berusia 41 tahun itu kembali ke Italia. Rossoneri diyakini telah menawarkan kontrak satu tahun yang akan berlaku hingga Juni 2027, memberikan pemain asal Brasil itu panggung yang sempurna untuk mengakhiri karier bermainnya yang gemilang.