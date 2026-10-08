Thiago Silva dan Felipe Melo terseret skandal mafia kepelatihan saat mantan asisten Diego Maradona dituduh menjual lisensi palsu

Rekaman audio yang diperoleh UOL menampilkan Mancuso yang merinci dugaan jalur cepat yang diatur untuk pesepakbola papan atas: "Saya mencapai kesepakatan dengan presiden asosiasi kami sehingga semua bintang yang memainkan permainan ini punya jalan untuk menghindari mengikuti kursus online ini. Beres. Orang-orang ini bermain sepakbola sepanjang hidup mereka; apa mereka benar-benar perlu mengikuti kursus online tiga tahun?"

Namun, mantan pemain Boca Juniors itu dengan tegas menepis klaim bahwa ia menjual dokumentasi secara langsung: "Banyak orang Brasil menelepon saya. Kenapa? Karena saya terkenal di Brasil, tahu? Dan mereka bertanya kepada saya bagaimana caranya, bagaimana mendapatkannya. Saya meneruskan kontak federasi agar mereka bisa menelepon langsung. Saya tidak berada di federasi, saya bukan bagian dari federasi. Saya hanya membantu jika mereka bertanya kepada saya langkah apa yang harus diambil, tidak lebih."