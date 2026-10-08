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Thiago Silva dan Felipe Melo terseret skandal mafia kepelatihan saat mantan asisten Diego Maradona dituduh menjual lisensi palsu
Skema ilegal melewati pelatihan formal
Laporan dari media Brasil UOL mengungkap cara kerja jaringan ilegal yang menawarkan kualifikasi kepelatihan jalur cepat hanya dalam sepuluh hari. Penyelidikan tersebut menyebut veteran berpengalaman Silva dan Melo di antara beberapa nama ternama yang dilaporkan mendapatkan lisensi mereka melalui operasi itu. Klien potensial diduga dikenai biaya 100.000 real Brasil, sekitar $20.000, untuk menerima diploma mereka tanpa mengikuti kursus wajib.
- Gribaudi/ImagePhoto
Rekaman bocor mengungkap klaim jalur cepat
Rekaman audio yang diperoleh UOL menampilkan Mancuso yang merinci dugaan jalur cepat yang diatur untuk pesepakbola papan atas: "Saya mencapai kesepakatan dengan presiden asosiasi kami sehingga semua bintang yang memainkan permainan ini punya jalan untuk menghindari mengikuti kursus online ini. Beres. Orang-orang ini bermain sepakbola sepanjang hidup mereka; apa mereka benar-benar perlu mengikuti kursus online tiga tahun?"
Namun, mantan pemain Boca Juniors itu dengan tegas menepis klaim bahwa ia menjual dokumentasi secara langsung: "Banyak orang Brasil menelepon saya. Kenapa? Karena saya terkenal di Brasil, tahu? Dan mereka bertanya kepada saya bagaimana caranya, bagaimana mendapatkannya. Saya meneruskan kontak federasi agar mereka bisa menelepon langsung. Saya tidak berada di federasi, saya bukan bagian dari federasi. Saya hanya membantu jika mereka bertanya kepada saya langkah apa yang harus diambil, tidak lebih."
Badan pengatur membantah afiliasi resmi
Asosiasi Pelatih Sepakbola Argentina (ATFA) bergerak cepat untuk mengambil jarak dari kontroversi yang tengah berkembang, dengan sekretaris jenderal Salvador Pasini menyampaikan bantahan tegas: "[ATFA] tidak mengakui pengaturan apa pun yang telah dilakukan atau diklaim telah dilakukan oleh Tn. Mancuso atas nama organisasi ini.
"Ia bukan bagian dari Dewan Direksi, tidak memegang posisi otoritas apa pun di dalam ATFA, tidak memiliki hubungan kontraktual dengan institusi ini, dan tidak berwenang untuk bertindak atas namanya atau mewakilinya. Karena itu, setiap penawaran, penagihan pembayaran, atau penyerahan dokumen yang mungkin ia lakukan dengan mengatasnamakan ATFA sepenuhnya tidak terkait dengan organisasi ini."
Keabsahan kredensial tersebut semakin dipertanyakan oleh sebuah gambar diploma bertanggal Desember 2023, yang memuat tanda tangan mantan direktur ATFA Victor Cocco, seorang pejabat yang mundur dari jabatannya pada 2020.
- Fotoarena
Dampak regulasi mengancam karier di masa depan
Para veteran yang terseret dalam penyelidikan itu kini menghadapi kemungkinan lencana lisensi mereka dicabut, bersamaan dengan penyelidikan etik resmi dari badan pengatur regional. Dengan sebagian besar sosok yang terlibat sudah mendekati masa pensiun, keraguan atas akreditasi mereka bisa menciptakan hambatan administratif yang signifikan saat mereka ingin beralih ke kursi pelatih. Otoritas di Brasil dan Argentina diperkirakan akan memperluas penyelidikan lintas batas mereka untuk membongkar jaringan dokumen palsu yang lebih luas.
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