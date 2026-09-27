Action Plus
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'Thiago menyampaikan beberapa hal!' - Bagaimana bintang Fluminense itu bersiap untuk Carlo Ancelotti setelah mendapat panggilan impian
Martinelli dapat panggilan perdana ke timnas Brasil di bawah Ancelotti
Gelandang Fluminense Martinelli mengungkapkan rasa syukur yang sangat besar setelah menerima panggilan pertamanya ke tim nasional Brasil. Pemain berusia 24 tahun itu dipanggil oleh pelatih kepala Carlo Ancelotti untuk menggantikan penyerang Chelsea João Pedro, yang mundur dari skuad karena cedera.
Berbicara dalam wawancara dengan CBF TV, pemenang Copa Libertadores itu menyebut mengenakan lambang tim nasional sebagai kehormatan tertinggi.
Ia menegaskan tekadnya untuk memaksimalkan setiap sesi latihan bersama para pemain elite Eropa.
- Marca
Gelandang mencari nasihat Thiago Silva tentang metode Ancelotti
Setelah menerima panggilan daruratnya, Martinelli langsung menemui rekan setimnya di Fluminense, Thiago Silva, untuk mempersiapkan diri bekerja di bawah Ancelotti. Bek veteran itu pernah bermain di bawah manajer asal Italia tersebut dalam periode sukses di AC Milan dan Paris Saint-Germain.
Martinelli mencatat bahwa Silva membagikan nasihat yang sangat berharga terkait gaya man-management Ancelotti dan ekspektasi operasional sehari-hari.
"Thiago, yang bekerja dengannya di Milan, berbicara kepada saya dan menyampaikan beberapa hal," ungkap Martinelli. "Momen ini sangat penting dalam karier saya dan saya berharap bisa banyak membantu pelatih dan semua rekan setim kami di tim nasional."
Kesuksesan Fluminense membuka jalan bagi terobosan di level internasional
Pemanggilan Martinelli mengikuti perkembangan konsisten selama bertahun-tahun di Fluminense, tempat ia menembus tim muda pada 2017 hingga memenangi dua gelar Campeonato Carioca, Copa Libertadores, dan Recopa Sudamericana. Ia memuji klub asal Rio de Janeiro itu karena membentuk kedewasaan pribadinya dan identitas profesionalnya.
Sang pemain mengakui bahwa menjaga fokus pada penampilannya di level klub membantunya menghadapi ekspektasi suporter terkait peluangnya di tim nasional.
"Setiap pemain ingin mengenakan lambang tim nasional," tambah Martinelli. "Kami harus merasa terhormat dan memberikan segalanya untuk tim nasional."
- AAP
Brasil bersiap untuk pertemuan kedua dengan Australia
Setelah tetap menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan dalam hasil imbang 1-1 melawan Australia di Townsville pada Jumat, Martinelli membidik debut internasionalnya dalam laga-laga mendatang. Brasil bersiap menghadapi Australia lagi pada Selasa sebelum menghadapi India pada Sabtu.
Staf pelatih Ancelotti terus mengintegrasikan para pemain baru yang dipanggil ke dalam sistem taktik mereka.
Martinelli berupaya mencatatkan penampilan senior pertamanya pada jeda internasional ini.
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