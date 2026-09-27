Gelandang Fluminense Martinelli mengungkapkan rasa syukur yang sangat besar setelah menerima panggilan pertamanya ke tim nasional Brasil. Pemain berusia 24 tahun itu dipanggil oleh pelatih kepala Carlo Ancelotti untuk menggantikan penyerang Chelsea João Pedro, yang mundur dari skuad karena cedera.

Berbicara dalam wawancara dengan CBF TV, pemenang Copa Libertadores itu menyebut mengenakan lambang tim nasional sebagai kehormatan tertinggi.

Ia menegaskan tekadnya untuk memaksimalkan setiap sesi latihan bersama para pemain elite Eropa.