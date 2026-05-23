Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Thiago Alcantara 'memiliki rencananya sendiri' - Hansi Flick mengonfirmasi kepergiannya dari Barcelona setelah hanya satu musim kembali ke Camp Nou"
Sejarah bersama yang diwarnai rasa hormat yang mendalam
Dalam konferensi pers prapertandingan terakhirnya musim ini, pelatih kepala Barcelona Flick berbicara mengenai kepergian Alcantara, yang telah berpamitan kepada para pemain dan staf selama sesi latihan Jumat pagi. Thiago awalnya kembali ke Barca sebagai bagian dari tim Flick tak lama setelah kedatangan pelatih asal Jerman itu di Camp Nou pada 2024, namun ia hengkang sebulan kemudian. Ia kemudian kembali ke klub pada September lalu, meskipun ia memilih untuk pergi setelah hanya satu musim.
Flick dengan cepat menyoroti rasa saling menghormati yang mendalam di antara keduanya, yang sudah terjalin sejak masa-masa sukses mereka bersama di Bayern Munich.
Pelatih asal Jerman itu mengatakan kepada wartawan: "Saya sudah berbicara dengan staf dan skuad tentang sejarah saya bersama Thiago. Dulu, saat saya naik jabatan dari asisten menjadi pelatih kepala di Bayern Munich, salah satu keputusan besar pertama saya adalah menempatkannya di bangku cadangan. Itu adalah keputusan yang berat bagi kami berdua karena dia benar-benar pemain kelas dunia. Saat itu saya sedang mengubah filosofi taktis, tetapi cara dia menghadapinya – sikap dan mentalitas profesionalnya – sungguh luar biasa."
- Getty Images Sport
Salah satu elemen kunci dalam transisi Barcelona
Kembalinya Thiago ke Barcelona sebagai bagian dari staf kepelatihan dianggap sebagai langkah jitu dalam membantu Flick beradaptasi dengan lingkungan unik klub raksasa Catalan tersebut. Dengan akar yang kuat dalam sistem La Masia serta kemampuannya yang fasih dalam berbagai bahasa, mantan bintang Liverpool dan Bayern ini menjadi jembatan yang sempurna antara manajer dan ruang ganti selama dua tahun terakhir.
Flick dengan cepat memuji pengaruh sang veteran di luar lapangan, menegaskan bahwa kontribusinya sangat penting sejak kedatangannya. "Itulah yang saya hargai dari bekerja dengannya. Dia memiliki mentalitas elit, dan dia luar biasa," kata pelatih asal Jerman itu. "Dia telah banyak membantu saya di sini, di Barca, dan selama dua tahun terakhir, dia sungguh luar biasa."
Thiago menempuh jalannya sendiri
Meskipun klub sangat ingin mempertahankannya, Flick menjelaskan bahwa ia menghormati keputusan Thiago untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Meskipun hal ini menjadi kerugian bagi tim kepelatihannya, sang manajer mengakui bahwa setiap atlet profesional harus mengejar ambisinya masing-masing ketika waktunya sudah tepat.
"Kami akan merindukannya, tapi saya mengerti dia punya rencananya sendiri, dan itu hal yang baik," jelas Flick. "Saya harap suatu hari nanti dia bisa kembali karena kami membutuhkan orang-orang seperti dia di dunia sepak bola ini."
Keputusan Thiago untuk hengkang didorong oleh keinginannya untuk memprioritaskan keluarga dan fokus pada usaha bisnisnya, terutama kepemilikan bersama CE L’Hospitalet bersama ikon Barcelona lainnya, Jordi Alba.
- Getty Images Sport
Flick resmi bergabung dengan Barcelona
Kabar ini muncul hanya beberapa hari setelah Flick meresmikan komitmen jangka panjangnya terhadap proyek klub Catalan tersebut. Meskipun kontrak sebelumnya berlaku hingga 2027, klub dan pelatih asal Jerman itu berkeinginan untuk memperkuat kemitraan mereka setelah meraih kesuksesan yang konsisten di lapangan. Yang menarik, perjanjian baru yang ditandatangani itu juga mencakup opsi perpanjangan satu musim lagi, yang berpotensi membuat Flick tetap berada di bangku cadangan Barcelona hingga 2029.