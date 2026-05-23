"Thiago Alcantara 'memiliki rencananya sendiri' - Hansi Flick mengonfirmasi kepergiannya dari Barcelona setelah hanya satu musim kembali ke Camp Nou"

Dalam konferensi pers prapertandingan terakhirnya musim ini, pelatih kepala Barcelona Flick berbicara mengenai kepergian Alcantara, yang telah berpamitan kepada para pemain dan staf selama sesi latihan Jumat pagi. Thiago awalnya kembali ke Barca sebagai bagian dari tim Flick tak lama setelah kedatangan pelatih asal Jerman itu di Camp Nou pada 2024, namun ia hengkang sebulan kemudian. Ia kemudian kembali ke klub pada September lalu, meskipun ia memilih untuk pergi setelah hanya satu musim.

Flick dengan cepat menyoroti rasa saling menghormati yang mendalam di antara keduanya, yang sudah terjalin sejak masa-masa sukses mereka bersama di Bayern Munich.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan kepada wartawan: "Saya sudah berbicara dengan staf dan skuad tentang sejarah saya bersama Thiago. Dulu, saat saya naik jabatan dari asisten menjadi pelatih kepala di Bayern Munich, salah satu keputusan besar pertama saya adalah menempatkannya di bangku cadangan. Itu adalah keputusan yang berat bagi kami berdua karena dia benar-benar pemain kelas dunia. Saat itu saya sedang mengubah filosofi taktis, tetapi cara dia menghadapinya – sikap dan mentalitas profesionalnya – sungguh luar biasa."