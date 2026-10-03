Theo Walcott mengklaim Arsenal memiliki satu kerentanan besar dalam upaya mereka mempertahankan gelar Premier League

Arsenal mengawali musim baru dengan sangat impresif, meraih empat kemenangan dari empat laga pembuka mereka. Namun, momentum mereka mendapat pukulan besar tepat sebelum jeda internasional ketika mereka kalah telak 3-0 dari Brighton di Amex Stadium.

Meski hanya terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen saat ini, Manchester City, Walcott menilai mantan klubnya memiliki kelemahan krusial. Berbicara kepada talkSPORT Drive, mantan winger itu menyoroti bahwa kesulitan tim saat bermain tandang jauh dari Emirates Stadium pada akhirnya bisa menjadi kerugian besar bagi mereka dalam upaya meraih lebih banyak trofi domestik.