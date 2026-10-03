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Theo Walcott mengklaim Arsenal memiliki satu kerentanan besar dalam upaya mereka mempertahankan gelar Premier League
Kekhawatiran terhadap upaya Arsenal mempertahankan gelar
Arsenal mengawali musim baru dengan sangat impresif, meraih empat kemenangan dari empat laga pembuka mereka. Namun, momentum mereka mendapat pukulan besar tepat sebelum jeda internasional ketika mereka kalah telak 3-0 dari Brighton di Amex Stadium.
Meski hanya terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen saat ini, Manchester City, Walcott menilai mantan klubnya memiliki kelemahan krusial. Berbicara kepada talkSPORT Drive, mantan winger itu menyoroti bahwa kesulitan tim saat bermain tandang jauh dari Emirates Stadium pada akhirnya bisa menjadi kerugian besar bagi mereka dalam upaya meraih lebih banyak trofi domestik.
- Getty Images Sport
Walcott pertanyakan performa tandang
Walcott mengungkapkan kekhawatiran yang jelas terhadap performa individu saat menghadapi laga tandang yang menantang. Ia menyoroti pentingnya para pemain untuk tampil lebih baik di lingkungan yang sulit. "Mereka masih sedikit rentan saat bermain tandang," kata Walcott. "Saya suka Tzolis, tetapi dari apa yang saya lihat saat bermain tandang, saya tidak terlalu terkesan. Sulit untuk benar-benar bersinar saat bermain tandang. Anda bisa punya pemain yang hebat di kandang atau hebat saat latihan, tetapi tidak bisa [melakukannya] saat tandang ketika itu benar-benar penting. Jangan mainkan dia, mainkan orang lain, mainkan seseorang yang akan bekerja untuk tim atau melakukan sesuatu yang berbeda."
Keyakinan untuk mempertahankan mahkota juara
Meski menyuarakan kekhawatiran yang jelas terkait performa tandang mereka, Walcott tetap yakin dengan kualitas keseluruhan dalam skuad Arteta. Arsenal bertekad bangkit dan membuktikan ketangguhan mereka. Walcott sangat percaya bahwa Arsenal memiliki perangkat yang diperlukan untuk mempertahankan dominasi domestik mereka dan bersaing di banyak ajang musim ini. "Saya pikir mereka luar biasa dan saya merasa mereka punya segalanya untuk mempertahankannya," tambahnya. "Tapi itu tidak akan mudah, karena mereka ingin menjuarai Liga Champions."
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Apa langkah selanjutnya для Arsenal?
Arsenal akan berusaha segera mengatasi kekhawatiran soal performa tandang ini ketika kompetisi domestik kembali bergulir setelah jeda internasional. Arteta akan menuntut respons yang kuat saat Arsenal menghadapi ujian krusial melawan Leeds United, yang sejauh ini tampil mengesankan dalam musim kedua beruntun mereka kembali berada di kasta tertinggi.
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