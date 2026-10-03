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Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Theo Walcott mengklaim Arsenal memiliki satu kerentanan besar dalam upaya mereka mempertahankan gelar Premier League

T. Walcott
Arsenal
Premier League

Mantan penyerang Theo Walcott telah memperingatkan Arsenal bahwa performa tandang mereka bisa membahayakan peluang untuk mempertahankan gelar Premier League musim ini. Meski pria Inggris itu masih meyakini tim asuhan Mikel Arteta adalah tim luar biasa dengan kualitas untuk mempertahankan mahkota mereka, ia menegaskan bahwa kerentanan mereka saat bermain tandang tetap menjadi kekhawatiran besar dalam kampanye saat ini.

  • Kekhawatiran terhadap upaya Arsenal mempertahankan gelar

    Arsenal mengawali musim baru dengan sangat impresif, meraih empat kemenangan dari empat laga pembuka mereka. Namun, momentum mereka mendapat pukulan besar tepat sebelum jeda internasional ketika mereka kalah telak 3-0 dari Brighton di Amex Stadium.

    Meski hanya terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen saat ini, Manchester City, Walcott menilai mantan klubnya memiliki kelemahan krusial. Berbicara kepada talkSPORT Drive, mantan winger itu menyoroti bahwa kesulitan tim saat bermain tandang jauh dari Emirates Stadium pada akhirnya bisa menjadi kerugian besar bagi mereka dalam upaya meraih lebih banyak trofi domestik.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Walcott pertanyakan performa tandang

    Walcott mengungkapkan kekhawatiran yang jelas terhadap performa individu saat menghadapi laga tandang yang menantang. Ia menyoroti pentingnya para pemain untuk tampil lebih baik di lingkungan yang sulit. "Mereka masih sedikit rentan saat bermain tandang," kata Walcott. "Saya suka Tzolis, tetapi dari apa yang saya lihat saat bermain tandang, saya tidak terlalu terkesan. Sulit untuk benar-benar bersinar saat bermain tandang. Anda bisa punya pemain yang hebat di kandang atau hebat saat latihan, tetapi tidak bisa [melakukannya] saat tandang ketika itu benar-benar penting. Jangan mainkan dia, mainkan orang lain, mainkan seseorang yang akan bekerja untuk tim atau melakukan sesuatu yang berbeda."

  • Keyakinan untuk mempertahankan mahkota juara

    Meski menyuarakan kekhawatiran yang jelas terkait performa tandang mereka, Walcott tetap yakin dengan kualitas keseluruhan dalam skuad Arteta. Arsenal bertekad bangkit dan membuktikan ketangguhan mereka. Walcott sangat percaya bahwa Arsenal memiliki perangkat yang diperlukan untuk mempertahankan dominasi domestik mereka dan bersaing di banyak ajang musim ini. "Saya pikir mereka luar biasa dan saya merasa mereka punya segalanya untuk mempertahankannya," tambahnya. "Tapi itu tidak akan mudah, karena mereka ingin menjuarai Liga Champions."

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  • arteta(C)Getty Images

    Apa langkah selanjutnya для Arsenal?

    Arsenal akan berusaha segera mengatasi kekhawatiran soal performa tandang ini ketika kompetisi domestik kembali bergulir setelah jeda internasional. Arteta akan menuntut respons yang kuat saat Arsenal menghadapi ujian krusial melawan Leeds United, yang sejauh ini tampil mengesankan dalam musim kedua beruntun mereka kembali berada di kasta tertinggi.

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