Theo Walcott mendesak Max Dowman untuk MENOLAK ajakan Thomas Tuchel jika pelatih timnas Inggris memanggil bintang muda Arsenal itu untuk Piala Dunia 2026
Dowman mencatatkan sejarah di Liga Primer
Dowman telah menjalani musim debut yang sensasional, baru-baru ini mencatatkan namanya dalam buku sejarah sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Premier pada usia 16 tahun dan 73 hari. Gol krusialnya dalam kemenangan 2-0 atas Everton pada pertengahan Maret memicu perdebatan nasional mengenai kemungkinan masuknya dia ke skuad senior Inggris untuk Piala Dunia musim panas ini. Meskipun Dowman tidak masuk dalam daftar 35 pemain yang dipanggil Tuchel untuk pemusatan latihan bulan Maret, dan malah bergabung dengan tim U-19 Three Lions di Portugal, manajer Inggris itu secara tegas menolak untuk mengesampingkan kemungkinan memilih penyerang kreatif tersebut sebagai pemain wildcard.
Kisah peringatan dari Walcott pada tahun 2006
Berdasarkan pengalamannya sendiri saat secara mengejutkan masuk dalam skuad Piala Dunia 2006 asuhan Sven-Goran Eriksson pada usia 17 tahun, Walcott mendesak remaja tersebut untuk memprioritaskan pertumbuhan emosional daripada kejayaan sesaat. Mantan pemain sayap Arsenal dan Everton itu mengakui bahwa ia akan mengubah masa lalunya jika diberi kesempatan: "Saya harap dia [Dowman] tidak pergi," katanya kepada Daily Mirror. "Saya tidak bermaksud buruk karena jika bisa kembali ke masa lalu, saya akan mengubah segalanya. Saya akan berkata pada diri sendiri: 'Tidak, tidak, jangan lakukan itu,' tapi coba katakan itu pada seorang remaja berusia 17 tahun! Saya memang melihatnya dan diri saya berbeda karena dia bermain di Liga Premier, tapi dia perlu tumbuh sesuai kecepatannya sendiri, terutama dari segi emosional karena dia masih seorang dewasa muda.
"Saya harus tumbuh dewasa dengan sangat cepat, tapi tim ini masih muda dan kurang berpengalaman. Dia dilindungi, yang penting, sedangkan saya harus langsung terjun untuk berbicara dengan kalian semua! Nanti dia akan masuk, ya, tapi saya rasa ini bukan waktunya dan saya pikir ada pemain yang lebih baik yang mungkin lebih layak berada di sana daripada dia. Dia pada akhirnya akan sampai di sana, tapi Inggris memiliki pemain sayap yang tampil sangat baik, ada Bukayo [Saka], [Noni] Madueke, Jarrod Bowen, dan Anthony Gordon serta Harvey Barnes di sisi lain."
Kekuatan kedalaman skuad Three Lions
Sikap Walcott menyoroti perdebatan mengenai percepatan karier para pemain muda berbakat di era di mana opsi serangan Inggris berada di level tertinggi sepanjang sejarah. Berbeda dengan Walcott pada tahun 2006, Dowman sudah memecahkan rekor di Liga Premier, namun kehadiran bintang-bintang seperti Saka berarti tidak ada tekanan mendesak untuk mengambil risiko dengan pemain berusia 16 tahun. Fokus tetap pada melindungi remaja tersebut dari sorotan yang intens, memastikan debut internasionalnya hanya terjadi ketika ia sudah siap secara emosional.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Meskipun Dowman terus tampil mengesankan bersama timnas Inggris U-19 — setelah sebelumnya mencetak gol ke gawang Wales — fokus utamanya tetap pada upaya Arsenal untuk meraih berbagai trofi. The Gunners dengan hati-hati mengatur menit bermainnya sebagai pemain pengganti yang memberikan dampak, sebuah peran yang membuatnya tetap rendah hati meskipun sorotan media semakin meningkat. Baik Tuchel memutuskan untuk mengambil risiko atau mengikuti saran Walcott, perjalanan karier Dowman menunjukkan bahwa ia akan menjadi andalan bagi The Three Lions di tahun-tahun mendatang.