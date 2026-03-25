Theo Walcott mendesak Max Dowman untuk MENOLAK ajakan Thomas Tuchel jika pelatih timnas Inggris memanggil bintang muda Arsenal itu untuk Piala Dunia 2026

Berdasarkan pengalamannya sendiri saat secara mengejutkan masuk dalam skuad Piala Dunia 2006 asuhan Sven-Goran Eriksson pada usia 17 tahun, Walcott mendesak remaja tersebut untuk memprioritaskan pertumbuhan emosional daripada kejayaan sesaat. Mantan pemain sayap Arsenal dan Everton itu mengakui bahwa ia akan mengubah masa lalunya jika diberi kesempatan: "Saya harap dia [Dowman] tidak pergi," katanya kepada Daily Mirror. "Saya tidak bermaksud buruk karena jika bisa kembali ke masa lalu, saya akan mengubah segalanya. Saya akan berkata pada diri sendiri: 'Tidak, tidak, jangan lakukan itu,' tapi coba katakan itu pada seorang remaja berusia 17 tahun! Saya memang melihatnya dan diri saya berbeda karena dia bermain di Liga Premier, tapi dia perlu tumbuh sesuai kecepatannya sendiri, terutama dari segi emosional karena dia masih seorang dewasa muda.

"Saya harus tumbuh dewasa dengan sangat cepat, tapi tim ini masih muda dan kurang berpengalaman. Dia dilindungi, yang penting, sedangkan saya harus langsung terjun untuk berbicara dengan kalian semua! Nanti dia akan masuk, ya, tapi saya rasa ini bukan waktunya dan saya pikir ada pemain yang lebih baik yang mungkin lebih layak berada di sana daripada dia. Dia pada akhirnya akan sampai di sana, tapi Inggris memiliki pemain sayap yang tampil sangat baik, ada Bukayo [Saka], [Noni] Madueke, Jarrod Bowen, dan Anthony Gordon serta Harvey Barnes di sisi lain."