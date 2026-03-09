Theo Walcott dikatakan 'mungkin mabuk' saat Patrice Evra mengkritik mantan sayap Arsenal itu karena memiliki pendapat yang 'berbahaya bagi anak-anak'

Berbicara kepada Stake, Evra tidak menahan diri dalam mengkritik komentar mantan rivalnya. "Saya pikir Wayne Rooney sangat baik kepada Theo Walcott, meskipun dia mengatakan bahwa Manchester United musim 2007-2008 akan menghancurkan tim Arsenal ini. Walcott adalah teman baik saya, saya mencintainya, tapi mengatakan komentar seperti itu menunjukkan dia berbahaya di TV. Dia harus berhenti menjadi komentator, ini berbahaya bagi anak-anak, mengatakan hal-hal seperti itu. Bahkan di Piala FA 2008, kami mengalahkan Arsenal dengan delapan pemain bertahan. Tim kami adalah yang terbaik di Premier League, jangan bandingkan mereka dengan tim Arsenal ini. Walcott mungkin mabuk saat membandingkan mereka, jika tidak, maka dia berbahaya bagi masyarakat," kata Evra.

Meskipun penilaiannya yang keras terhadap komentar Walcott, Evra tetap menghormati apa yang dicapai tim Arteta saat ini dan menolak ide bahwa Arsenal akan menjadi pemenang yang tidak pantas jika mereka memenangkan trofi. Mengingat karirnya sendiri, dia menambahkan: "Saat kami memenangkan liga pada 2010-11, orang-orang mengatakan ini adalah tim Sir Alex Ferguson terburuk sepanjang masa, dan kami memenangkan liga dengan selisih sembilan poin. Orang-orang sangat keras pada kami, jadi saya tidak akan mengatakan hal itu tentang Arsenal. Jika mereka menang, mereka adalah juara, itu saja."