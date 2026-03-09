Getty/GOAL
Theo Walcott dikatakan 'mungkin mabuk' saat Patrice Evra mengkritik mantan sayap Arsenal itu karena memiliki pendapat yang 'berbahaya bagi anak-anak'
Arsenal tak berdaya melawan Manchester United yang legendaris?
Kontroversi ini bermula dari perdebatan yang melibatkan Wayne Rooney, yang sebelumnya memberikan penilaian blak-blakan tentang bagaimana tim lamanya akan tampil melawan Arsenal modern. Ketika ditanya tentang pertarungan yang diusulkan oleh Walcott, Rooney hanya mengatakan: "Ya, kita akan menghancurkan mereka" sebelum kembali menegaskan keyakinannya bahwa skuad 2008 tetap jauh lebih unggul dari tim Arsenal saat ini. Evra menyetujui pernyataan tersebut, menegaskan bahwa tim 2008 yang dipimpin oleh Cristiano Ronaldo di puncak kariernya tetap tak tertandingi dalam sejarah sepak bola Inggris. Meskipun Arsenal saat ini sedang menikmati musim yang gemilang di puncak klasemen, Evra percaya bahwa perbandingan dengan tim paling seimbang Sir Alex Ferguson masih prematur dan tidak menghormati prestasi masa lalu.
Evra bercanda menyebut Walcott sebagai 'ancaman' atas komentarnya.
Berbicara kepada Stake, Evra tidak menahan diri dalam mengkritik komentar mantan rivalnya. "Saya pikir Wayne Rooney sangat baik kepada Theo Walcott, meskipun dia mengatakan bahwa Manchester United musim 2007-2008 akan menghancurkan tim Arsenal ini. Walcott adalah teman baik saya, saya mencintainya, tapi mengatakan komentar seperti itu menunjukkan dia berbahaya di TV. Dia harus berhenti menjadi komentator, ini berbahaya bagi anak-anak, mengatakan hal-hal seperti itu. Bahkan di Piala FA 2008, kami mengalahkan Arsenal dengan delapan pemain bertahan. Tim kami adalah yang terbaik di Premier League, jangan bandingkan mereka dengan tim Arsenal ini. Walcott mungkin mabuk saat membandingkan mereka, jika tidak, maka dia berbahaya bagi masyarakat," kata Evra.
Meskipun penilaiannya yang keras terhadap komentar Walcott, Evra tetap menghormati apa yang dicapai tim Arteta saat ini dan menolak ide bahwa Arsenal akan menjadi pemenang yang tidak pantas jika mereka memenangkan trofi. Mengingat karirnya sendiri, dia menambahkan: "Saat kami memenangkan liga pada 2010-11, orang-orang mengatakan ini adalah tim Sir Alex Ferguson terburuk sepanjang masa, dan kami memenangkan liga dengan selisih sembilan poin. Orang-orang sangat keras pada kami, jadi saya tidak akan mengatakan hal itu tentang Arsenal. Jika mereka menang, mereka adalah juara, itu saja."
Pujian untuk Bruno Fernandes
Tentang pentingnya Bruno Fernandes bagi United di tengah upaya klub untuk meyakinkannya agar berkomitmen pada masa depannya bersama Red Devils, Evra menambahkan: "Man United nyaris kehilangan Bruno Fernandes di awal musim, dan Ruben Amorim berhasil meyakinkannya untuk tetap tinggal. Pemain sekelas Bruno bisa saja pindah ke klub mana pun dan meraih trofi di tempat lain, tapi dia berada di Man United. Dia percaya pada sejarah klub, dia adalah kapten, keluarganya mungkin sudah menetap di Manchester. Beberapa pemain telah meninggalkan Man United dan berhasil meraih trofi, tetapi mereka tidak memiliki dampak yang sama di sana seperti yang mereka miliki di Man United. Saya pikir Bruno akan memiliki banyak kesempatan di musim panas, terserah padanya apakah dia ingin pergi."
Pertandingan penting yang akan datang untuk Arsenal & Manchester United
Arsenal memimpin dengan selisih tujuh poin atas Manchester City di puncak klasemen Premier League, meskipun tim asuhan Pep Guardiola masih memiliki satu pertandingan sisa yang penting untuk menjaga tekanan. The Gunners kini harus menunda tugas domestik dan fokus pada kompetisi Eropa, karena tim asuhan Mikel Arteta bersiap untuk perjalanan sulit ke markas Bayer Leverkusen dalam laga Liga Champions.
Di Old Trafford, situasi terlihat cukup cerah meskipun baru saja mengalami kekalahan. United saat ini berada di posisi ketiga klasemen, namun mereka akan berusaha keras untuk bangkit setelah menelan kekalahan pertama di bawah kepemimpinan Michael Carrick. Dengan tidak adanya jadwal pertandingan Eropa atau Piala FA di tengah pekan, skuad memiliki seminggu penuh untuk berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi laga krusial pada Minggu melawan Aston Villa, yang juga menjadi pesaing di empat besar.
