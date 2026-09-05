Arsenal sempat menjajaki langkah untuk merekrut Vinicius Junior dan Julian Alvarez, tetapi keduanya menolak kesempatan untuk bergabung. Wright menilai pengejaran itu pada akhirnya merugikan mereka. "Ada sesuatu yang terjadi dengan Arsenal dalam cara mereka memburu Vini," tambah Wright. "Kalau Anda seorang pemain dan melihat sebuah tim mengejarnya, Anda akan berpikir, 'Saya kira mereka tertarik kepada saya?'. Itu pemain yang diinginkan manajer. Chelsea berpikir, kalau kalian tidak mau membayarnya, kami akan membayarnya. Saya sangat kecewa, saya akan senang sekali jika dia datang."

Sementara itu, Arteta menegaskan Arsenal tidak menyesal. "Penjualan pemain juga bisa datang dari aspek yang berbeda-beda. Itu tidak selalu hal yang sama. Itu bagian dari tanggung jawab yang kami miliki di klub sepakbola ini," jelas Arteta.