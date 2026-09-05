Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Theo Walcott dan Ian Wright mengakui Arsenal membuat kesalahan besar dengan melewatkan bintang baru Chelsea
Walcott akui frustrasi soal transfer
Walcott mengakui ia berharap Arsenal merekrut Rogers lebih dulu sebelum Chelsea, seperti dilaporkan oleh Metro. Arsenal memperkuat skuadnya dengan Bruno Guimaraes, Ezri Konsa, dan Christos Tzolis, tetapi gagal mendapatkan beberapa target penyerang papan atas. Chelsea asuhan Xabi Alonso pada akhirnya bergerak cepat untuk merekrut Rogers dalam kesepakatan besar senilai £117 juta tidak lama setelah Piala Dunia.
Saat memilih antara Tzolis dan Rogers untuk susunan XI gabungan, Walcott tidak menyembunyikan kekecewaannya atas peluang yang terlewat. "Tzolis, saya suka dia, tapi tetap Rogers," kata Walcott. "Kami seharusnya mendapatkannya, ya sudahlah."
- Getty Images Sport
Wright sangat kecewa dengan kepindahannya ke Chelsea
Wright sama kecewanya dengan kegagalan membawa gelandang itu ke Emirates Stadium. Berbicara kepada Stick to Football, Wright menjelaskan bahwa Mikel Arteta secara khusus menginginkan sosok pembeda untuk melengkapi Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan Kai Havertz. "Saya pikir kami memang membutuhkan Rogers," kata Wright. "Anda bilang kami sudah punya tipe-tipe pemain seperti itu, tetapi itulah yang diinginkan Mikel. Itu adalah posisi di mana kami membutuhkan pemain itu. Tentu saja Saka sudah kembali, Odegaard sudah kembali, Havertz sudah kembali dan bermain bersama, tetapi dia menginginkan sosok pembeda itu. Dia adalah pemain yang sudah lama dikaitkan dengan kami dan dia pasti akan sangat senang datang, saya bisa merasakannya."
Arteta membela strategi transfer Arsenal
Arsenal sempat menjajaki langkah untuk merekrut Vinicius Junior dan Julian Alvarez, tetapi keduanya menolak kesempatan untuk bergabung. Wright menilai pengejaran itu pada akhirnya merugikan mereka. "Ada sesuatu yang terjadi dengan Arsenal dalam cara mereka memburu Vini," tambah Wright. "Kalau Anda seorang pemain dan melihat sebuah tim mengejarnya, Anda akan berpikir, 'Saya kira mereka tertarik kepada saya?'. Itu pemain yang diinginkan manajer. Chelsea berpikir, kalau kalian tidak mau membayarnya, kami akan membayarnya. Saya sangat kecewa, saya akan senang sekali jika dia datang."
Sementara itu, Arteta menegaskan Arsenal tidak menyesal. "Penjualan pemain juga bisa datang dari aspek yang berbeda-beda. Itu tidak selalu hal yang sama. Itu bagian dari tanggung jawab yang kami miliki di klub sepakbola ini," jelas Arteta.
- Getty
Apa yang terjadi selanjutnya?
Rogers sudah membuat awal yang cerah dalam kariernya di Stamford Bridge, dengan mencatatkan satu gol dan satu assist dalam dua pertandingan pertamanya. Gelandang itu kini akan memiliki kesempatan sempurna untuk menunjukkan kepada Arsenal apa yang mereka lewatkan saat Chelsea bertandang menghadapi tim asuhan Arteta di Emirates pada Minggu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami