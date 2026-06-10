Theo Hernandez, rindu Eropa? Mulai dari kemungkinan kembali ke Milan, spekulasi tentang Juventus, hingga impian bergabung dengan Real Madrid, inilah beberapa opsi yang mungkin dia ambil

"Saudi Pro League? Bagi saya, ini bukan liga yang mudah. Ini adalah liga yang sangat kompetitif. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ada banyak pemain yang sangat tangguh. Tidak ada tim yang mudah bagi seorang pesepakbola. Kami di Al Hilal adalah tim terbaik di Asia. Saya rasa saya masih muda dan di masa depan saya bisa kembali ke Eropa tanpa masalah. Real Madrid adalah klub terbaik di dunia."

Ini hanyalah beberapa kutipan dari wawancara yang diberikan Theo Hernandez kepada Diario AS. Pernyataan bek sayap Prancis ini membuka kemungkinan skenario transfer selama bursa musim panas mendatang: pemain sayap timnas yang dilatih Didier Deschamps ini baru saja menyelesaikan musim pertamanya di Arab Saudi, di mana ia menjadi salah satu pilar utama Al Hilal asuhan Simone Inzaghi.

Musim yang tak diragukan lagi positif dari segi statistik dan perannya di kancah sepak bola Saudi, yang membukakan pintu baginya untuk dipanggil ke skuad Prancis untuk Piala Dunia ini. Namun, pernyataan terbarunya ini tak bisa tidak membuat orang merenungkan kemungkinan keinginannya untuk kembali—di masa depan yang tak lama lagi—ke kancah sepak bola Eropa yang bergengsi, melalui pintu utama.

Namun, ke mana Theo Hernandez bisa pergi dan mengapa hal ini bisa menjadi peluang bagi klub-klub di Benua Eropa?