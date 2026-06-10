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cm grafica theo hernandez al hilal 2025 26Calciomercato
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Theo Hernandez, rindu Eropa? Mulai dari kemungkinan kembali ke Milan, spekulasi tentang Juventus, hingga impian bergabung dengan Real Madrid, inilah beberapa opsi yang mungkin dia ambil

Al Hilal
Transfers
AC Milan
Juventus
Atletico Madrid
Real Madrid
T. Hernandez

Pernyataan bek sayap asal Prancis itu membuka kembali berbagai kemungkinan untuk masa depan.

"Saudi Pro League? Bagi saya, ini bukan liga yang mudah. Ini adalah liga yang sangat kompetitif. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ada banyak pemain yang sangat tangguh. Tidak ada tim yang mudah bagi seorang pesepakbola. Kami di Al Hilal adalah tim terbaik di Asia. Saya rasa saya masih muda dan di masa depan saya bisa kembali ke Eropa tanpa masalah. Real Madrid adalah klub terbaik di dunia."

Ini hanyalah beberapa kutipan dari wawancara yang diberikan Theo Hernandez kepada Diario AS. Pernyataan bek sayap Prancis ini membuka kemungkinan skenario transfer selama bursa musim panas mendatang: pemain sayap timnas yang dilatih Didier Deschamps ini baru saja menyelesaikan musim pertamanya di Arab Saudi, di mana ia menjadi salah satu pilar utama Al Hilal asuhan Simone Inzaghi.

Musim yang tak diragukan lagi positif dari segi statistik dan perannya di kancah sepak bola Saudi, yang membukakan pintu baginya untuk dipanggil ke skuad Prancis untuk Piala Dunia ini. Namun, pernyataan terbarunya ini tak bisa tidak membuat orang merenungkan kemungkinan keinginannya untuk kembali—di masa depan yang tak lama lagi—ke kancah sepak bola Eropa yang bergengsi, melalui pintu utama.

Namun, ke mana Theo Hernandez bisa pergi dan mengapa hal ini bisa menjadi peluang bagi klub-klub di Benua Eropa?

  • MUSIM YANG SANGAT BAIK

    Mari kita mulai dengan beberapa fakta yang jelas: Theo Hernandez telah menjalani musim yang sangat baik di Arab Saudi. Secara keseluruhan, ia tampil dalam 42 pertandingan dengan total 3.627 menit bermain, di mana ia memberikan 5 assist dan mencetak 9 gol, sebuah pencapaian yang signifikan mengingat perannya sebagai bek sayap dalam formasi pertahanan 4 pemain atau sebagai pemain sayap kiri dalam skema taktis 5 pemain.

    Satu-satunya hal yang mengecewakan adalah kegagalan meraih gelar juara liga, di mana Al Hilal menutup musim tanpa terkalahkan dan tampaknya bisa mendominasi kompetisi, setidaknya hingga awal tahun 2026: beberapa hasil imbang yang terlalu banyak di paruh kedua musim telah memengaruhi ambisi gelar tim asuhan Inzaghi, yang akhirnya harus melihat Al Nassr asuhan Cristiano Ronaldo merebut gelar juara liga teratas Arab Saudi.

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  • BISA DIKIRIM? ITU AKAN MENJADI PENAWARAN YANG MENARIK

    Namun di luar sekadar angka-angka statistik, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan terkait kemungkinan kepergiannya: penjualan klub dan masalah yang berkaitan dengan keringanan pajak.

    Terkait poin pertama, Public Investment Fund (PIF) telah mengumumkan dan menyelesaikan penjualan 70% saham Al Hilal kepada Kingdom Holding Company milik Pangeran Bin Talal dengan nilai 317 juta euro. Konteks keberlanjutan yang sangat dicari oleh dunia Saudi dapat memperkuat gagasan tentang kembalinya beberapa pemain ke Eropa dan penjualan beberapa pemain unggulan: situasi utang yang signifikan serta konteks sosial-politik yang rumit dapat memfasilitasi kepergian yang dianggap sebagai pengorbanan yang diperlukan.

    Sebuah pengorbanan yang mungkin dilakukan Theo Hernandez pada musim panas, karena 183 dari 365 hari yang harus dihabiskannya dengan status residen pajak di Arab Saudi telah berlalu, sehingga ia dapat menikmati pajak yang hampir nol atas gaji bagi pekerja asing, yang memudahkan klub Eropa untuk menegosiasikan gajinya (yang saat ini tidak terjangkau, mengingat gaji sebesar 20 juta euro yang ia terima di Al Hilal).

  • KEMBALI KE MILAN?

    Setelah aspek-aspek ini jelas, ke mana Theo Hernandez bisa kembali jika ia dilepas (meski ia sendiri ingin mencoba tetap bertahan di Al Hilal)?

    Tidak mungkin membicarakan bek sayap Prancis ini tanpa mendalami kemungkinan kembalinya yang romantis ke Milan. Kepada La Gazzetta dello Sport, Theo pernah menyatakan beberapa bulan lalu: "Arah yang diambil klub dan beberapa keputusan tidak mencerminkan nilai-nilai dan ambisi yang membawa saya ke sini. Jika diminta untuk kembali? Sekarang saya ingin menang di sini. Tapi selama orang-orang tertentu masih ada, saya tidak akan kembali."

    Situasinya, harus diakui, sangat berbeda dibandingkan saat wawancara itu: pemilik RedBird, Gerry Cardinale, yang gagal mencapai target kualifikasi Liga Champions, telah memecat seluruh staf teknis, bahkan mencopot seorang petinggi dalam struktur organisasi Rossoneri seperti CEO Giorgio Furlani.

    Orang-orang baru akan muncul di Milan: era baru, visi baru, jalur baru yang harus ditempuh menuju masa depan yang diharapkan oleh pemilik Amerika ini akan lebih cerah.

    Namun, apakah akan dimulai kembali dengan Theo Hernandez? Sulit, bahkan hampir mustahil. Sahabat karibnya, Rafael Leao, akan meninggalkan Rossoneri dan berdasarkan keadaan saat ini, tampaknya tidak ada kontak antara kedua belah pihak yang dapat mengarah pada pertimbangan opsi tersebut, yang masih sangat tidak mungkin terwujud.

  • JUVENTUS PERNAH BERMINAT

    Sebaliknya, pihak yang sempat menjalin kontak dengan tim manajemen Theo Hernandez pada bulan Januari adalah Juventus.

    Nama bek sayap mantan pemain Milan itu sempat beredar sebagai rumor yang dekat dengan lingkaran Juventus: namun, tidak pernah ada negosiasi atau pembicaraan serius yang berlangsung untuk membawa Theo kembali ke Italia dan membawanya ke Bianconeri.

    Ketertarikan yang muncul pada bursa transfer musim dingin lalu hanya sebatas permintaan informasi, sebuah kemungkinan yang tidak dievaluasi lebih lanjut karena pertimbangan biaya dan prioritas. Terlebih lagi, perlu ditekankan bahwa Juventus harus dan ingin terlebih dahulu memenuhi permintaan Spalletti akan kiper berpengalaman dan penyerang nomor 9 dengan karakteristik tertentu, sebelum mencari pemain lain yang dapat memperkuat skuad Bianconeri untuk musim depan.

  • MIMPI REAL MADRID DAN PILIHAN LAINNYA

    Di antara opsi-opsi lain di Italia, saat ini belum ada tanda-tanda adanya minat (baik dari Roma—tim di mana ia bisa beradaptasi dengan skema taktik yang sesuai dengan karakteristiknya—maupun dari Napoli—dengan kemungkinan kedatangan Allegri, formasi 3-5-2 itu akan sangat cocok dengan kemampuannya dan daya ledaknya di sepanjang sayap), sehingga cakupan pencarian harus diperluas ke panggung-panggung Eropa lainnya.

    Pertama-tama, Real Madrid, yang disebut sebagai klub terbaik di dunia. Theo belum pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu pemain inti Los Blancos dan impiannya, cepat atau lambat, adalah kembali ke lingkungan itu untuk membuktikan dirinya. Siapa tahu apakah Mourinho, setelah menyetujui pembelian Dumfries, akan mencoba menyatukan kembali pasangan rival yang telah memanaskan banyak Derby di Milan.

    Atletico Madrid menjadi opsi musim panas lalu, namun pemain Prancis itu memutuskan untuk bergabung dengan Al Hilal: perlu dilihat apakah jalur tersebut bisa kembali terbuka musim panas mendatang. Opsi lainnya? Jelas bahwa Theo Hernandez menarik perhatian semua klub top Eropa, namun saat ini belum ada kontak dengan salah satu dari klub-klub tersebut.

    Apakah kerinduan akan Eropa akan tetap menjadi impian belaka? Pemain Prancis itu sedang mempertimbangkannya, sambil tetap memprioritaskan untuk tetap berada di Arab Saudi setidaknya untuk saat ini.