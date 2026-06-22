Theo Hernandez kembali ke Italia? Di tengah Piala Dunia dan bursa transfer, Juventus bisa mengincarnya. Como juga tertarik padanya

Mantan pemain Milan ini tidak tampil gemilang dalam laga perdana Les Bleus; justru ia termasuk yang paling buruk dan menjadi sorotan atas gol yang dicetak tim Afrika tersebut, di mana ia memperlihatkan kelemahan pertahanannya. Untuk laga kedua timnya, pelatih Deschamps dilaporkan sedang mempertimbangkan pergantian bagi bek sayap Al-Hilal tersebut, yang kemungkinan akan digantikan oleh Digne. Sementara itu, rumor transfer mengenai pemain kidal ini semakin santer, dan menurut *Gazzetta dello Sport*, kembalinya ia ke Eropa tidak dapat dikesampingkan, bahkan secara mengejutkan, kemungkinan kepindahannya ke Juventus.





Hambatan pertama yang harus diatasi tentu saja adalah gaji fantastis yang dijamin oleh tim asuhan Inzaghi: 20 juta per musim (untuk dua tahun ke depan). Al-Hilal membelinya seharga 25 juta, mengalahkan upaya Atletico Madrid, namun sang pemain ingin kembali dan kabarnya sudah ada pendekatan dari beberapa klub Eropa. Di usia 28 tahun, Theo menyadari bahwa masa depannya akan kembali di Eropa: ia menginginkan klub papan atas dan penampilan apik di Piala Dunia bisa membawanya kembali ke puncak karier.





Eropa, ya, tapi juga Italia. Di Serie A, memang, ada yang mungkin membutuhkan bek sayap seperti dirinya. Pertama-tama, Juventus yang, jika Cambiaso dilepas, harus mendatangkan bek sayap. Selain Bianconeri, ada juga Como yang pernah mengincarnya pada Januari 2025 dan kini mungkin akan kembali mendekatinya dengan tawaran tambahan berupa kesempatan bermain di Liga Champions. Di antara Piala Dunia dan bursa transfer, Eropa belum melupakan Theo Hernandez.