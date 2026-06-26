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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle dan Ryan Tolmich

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The Rondo: Menilik Timnas AS, Meksiko, dan Kanada - tuan rumah mana yang paling mengesankan, siapa yang mengecewakan, dan apakah tim AS benar-benar bisa menjuarai Piala Dunia?

World Cup
Canada
USA
Mexico
FEATURES
Analysis
M. Pochettino
C. Pulisic

Ketiga negara tuan rumah tersebut telah tampil mengesankan di Piala Dunia 2026, dan ada alasan untuk meyakini bahwa mereka berpotensi melaju jauh pada musim panas ini

Dengan demikian, kita kini memiliki gambaran lengkap mengenai babak penyisihan grup bagi ketiga negara tuan rumah. Pertama-tama, kabar baiknya: ketiganya telah lolos ke Babak 32 Besar. Ketiganya pun melakukannya dengan relatif mudah. AS dan Meksiko berhasil mengamankan posisi setelah dua pertandingan. Begitu pula Kanada—meski secara tidak resmi, mengingat kompleksitas grup mereka.

Hal pertama yang perlu diakui di sini adalah bahwa secara objektif, ini merupakan hal yang baik bahwa ketiga tuan rumah tampil baik. Ini penting dalam Piala Dunia. Hal ini menjaga semangat tetap tinggi.

Hal kedua adalah bahwa mereka semua mendapat undian babak gugur yang cukup menguntungkan. AS akan menghadapi Bosnia, yang seharusnya bisa mereka kalahkan. Meksiko akan menghadapi salah satu dari Ekuador, Swedia, Cape Verde, atau Senegal. Kanada akan berhadapan dengan Afrika Selatan. Semua lawan tersebut bisa dikalahkan. Namun, kesuksesan di babak penyisihan grup cenderung cepat terlupakan. Memang, dalam beberapa tahun ke depan, tak ada yang akan mengingat penampilan solid melawan Australia di Seattle. Kini, yang penting adalah hasil. Dan apakah salah satu dari tim-tim ini benar-benar memiliki peluang saat pertandingan semakin sulit? Sederhananya, apakah Kanada, Meksiko, atau AS bisa memenangkan Piala Dunia? Para penulis GOAL mengulasnya dalam edisi terbaru... The Rondo.

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    Tim mana di antara USMNT, Meksiko, dan Kanada yang paling mengesankan?

    Tom Hindle: Timnas AS, mungkin! Meksiko memang tampil cukup bagus, tapi belum sepenuhnya meyakinkan—meski mereka telah mengumpulkan poin terbanyak. Kekhawatiran utama terkait El Tri tentu saja terletak pada kemampuan mereka—atau ketidakmampuan mereka—untuk mencetak gol. Tim AS memang tidak sempurna, tapi mereka bisa bermain baik dalam menyerang maupun bertahan.

    Alex Labidou: Penampilan terbaik AS memang mengesankan, tapi masih ada pertanyaan tentang bagaimana tim ini akan menghadapi lawan-lawan dari Eropa dan apakah barisan pertahanan mereka bisa bertahan. Jadi, mari kita pilih Meksiko, yang tampil konsisten dan belum pernah kalah dalam satu pertandingan pun di tahun 2026. Ya, ketergantungan pada pemain senior masih ada, tetapi El Tri juga telah memanfaatkan beberapa pemain muda berbakat mereka selama perjalanan Piala Dunia ini. Gilberto Mora terus menunjukkan mengapa ia mungkin istimewa, dan waktu akan membuktikan apakah AS akan menyesali keputusan mereka untuk tidak lebih sering melibatkan Brian Gutierrez sebelum ia pindah kewarganegaraan.

    Ryan Tolmich: Meskipun kalah, ini tetaplah USMNT. Semua orang tahu bahwa kekuatan Azteca benar-benar akan mengangkat semangat Meksiko, dan hal itu memang terjadi. Sementara itu, Kanada lolos ke babak gugur dengan susah payah. Saat dalam kekuatan penuh, USMNT mengalahkan dua tim dengan cara yang tak banyak orang duga sebelum turnamen dimulai. Hal itu lebih penting daripada hasil akhir: kekalahan 3-2 dari tim Turki yang sangat bagus meskipun USMNT melakukan rotasi pemain secara besar-besaran.

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Manakah yang paling mengkhawatirkan Anda?

    TH: Ironisnya, hal yang sama juga terjadi pada timnas AS—terutama karena apa yang akan terjadi jika ada pemain yang cedera (atau jika ada yang diskors)? Rencana A Pochettino memang sangat efektif. Namun, apakah dia punya rencana B? Jika ada, hal itu belum terlalu jelas. AS memang bisa mengalahkan tim-tim lemah dengan mudah, tetapi kemampuan mereka untuk menembus pertahanan, katakanlah, Bosnia yang sangat disiplin, patut dipertanyakan.

    Kanada harus menghadapi beberapa cedera, tetapi Anda harus percaya pada kecenderungan Jesse Marsch dalam pertandingan besar. Ironisnya, ketiga tim ini memiliki kelemahan masing-masing. Itulah yang akan membuat pertandingan ini seru.

    AL: Ini mungkin terdengar keras, mengingat semua cedera yang ada, tetapi Kanada telah menunjukkan masalah di kedua sisi lapangan — terutama di posisi penyerang, di mana baik Jonathan David maupun Cyle Larin belum sepenuhnya menguasai posisi tersebut.

    Jesse Marsch layak mendapat pujian karena berhasil menggalang tim yang secara tradisional belum pernah bermain di panggung ini, serta mengatasi tiga cedera besar yang dialami Alphonso Davies, Moises Bombito, dan Ismael Kone. Namun, jika hanya menilai penampilan, Kanada saat ini berada di bawah Meksiko dan AS.

    RT: Kanada. Tanpa Davies yang dalam kondisi prima, tim ini tidak memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan. Sepertinya kita tidak akan melihat Davies dalam kondisi prima di turnamen ini, yang sungguh disayangkan.

  • Julian Quinones Mexico South AfricaGetty Images

    Dari ketiga tim tersebut, pemain mana yang paling menonjol? Yang mana yang paling membuat Anda khawatir?

    TH: Julian Quinones dari Meksiko tampil menonjol, setidaknya karena dia agak di luar dugaan. Kami sudah tahu apa yang akan ditampilkan oleh sebagian besar pemain USMNT. Quinones menarik karena dia sebenarnya tidak benar-benar cocok dengan sistem—setidaknya, di atas kertas—tetapi justru menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen ini. Meksiko kekurangan ide-ide serangan, dan dia adalah pemicu semangat yang sesungguhnya.

    Adapun kekhawatiran: sulit untuk memilih satu hal, karena tidak ada kejutan besar. Bagaimana dengan absennya Alphonso Davies bagi Kanada?

    AL: Kedua jawaban tersebut berasal dari USMNT, yang lebih mengandalkan momen-momen brilian individu daripada konsistensi kolektif Meksiko. Dari sisi positif, bisa dikatakan bahwa baik Folarin Balogun maupun Chris Richards telah menjadi pemain terbaik AS di babak penyisihan grup, dan ketidakhadiran mereka jelas terasa pada Kamis malam saat melawan Turkiye.

    Di sisi lain, kesulitan yang dialami Tim Weah mulai menimbulkan kekhawatiran. Dia bisa dibilang salah satu pemain terbaik USMNT di Piala Dunia terakhir, tetapi dia kemungkinan besar memainkan pertandingan internasional terburuk dalam kariernya pada laga penutup babak penyisihan grup. Dia juga tidak diturunkan saat melawan Australia, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kondisinya saat ini.

    RT: Balogun menjadi yang paling menonjol karena ia tampak seperti tipe pemain yang mampu memenangkan pertandingan Piala Dunia sendirian. Sementara itu, Davies tetap menjadi perhatian mengingat kondisi kebugarannya.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    Tim mana yang akan melaju paling jauh?

    TH: Walaupun aku sangat berharap Kanada yang menang demi narasi bahwa Marsch berhasil mengalahkan AS, justru USMNT-lah yang tampak paling siap untuk melaju jauh. Tak ada yang bisa menandingi intensitas serangan mereka, dan Anda pasti akan mendukung mereka untuk meraih beberapa kemenangan di babak gugur. Dari dua negara tuan rumah lainnya, sepertinya hanya satu yang bisa melaju jauh. Meksiko memang memiliki keunggulan kandang yang paling menonjol, tetapi kurangnya kualitas mereka pasti akan terungkap — baik di Estadio Azteca maupun di tempat lain.

    AL: Meskipun Meksiko tampil konsisten di babak grup, kurangnya ketajaman mereka bisa merugikan saat melaju ke babak gugur. Karena itu, mari pilih AS. Banyak hal akan bergantung pada lawan yang dihadapi, tetapi jalur AS ke semifinal cukup jelas, dengan pertandingan-pertandingan yang bisa dimenangkan di depan. Setelah itu, semuanya bergantung pada kepercayaan diri dan momentum.

    RT: Timnas AS memiliki jalur terbaik ke depan. Meskipun Meksiko bisa mengandalkan Azteca untuk beberapa babak, mereka kemungkinan besar harus menghadapi Inggris dalam waktu dekat. Itu adalah pertandingan yang sangat, sangat sulit, dan mereka hanya bisa melaluinya dengan mengalahkan tim Ekuador yang gigih. Ini tidak akan mudah.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Adakah di antara mereka yang berpeluang memenangkan Piala Dunia?

    TH: Tidak.

    AL: Seperti yang disebutkan di atas, AS memiliki jalan termudah menuju semifinal, yang sudah merupakan pencapaian bersejarah tersendiri. Dengan dukungan penonton tuan rumah, jika mereka berhadapan dengan salah satu tim unggulan yang sedang tidak dalam performa terbaiknya, siapa tahu apa yang bisa terjadi?

    RT: Mungkin tidak, tapi hal-hal yang lebih aneh pernah terjadi. Yang perlu diingat adalah hanya sedikit tim yang benar-benar pernah memenangkan turnamen ini, itulah sebabnya selalu sulit membayangkan tim baru bisa melakukannya. Suatu saat nanti pasti akan terjadi… mengapa tidak sekarang?

  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah Pochettino layak mendapatkan kontrak baru?

    TH: Tergantung, sejujurnya. Mari kita akui saja, dia telah menghabiskan sekitar dua tahun terakhir ini dengan fokus pada Piala Dunia. Tidak ada perluasan skuad pemain yang signifikan di sini. Dia telah menemukan sekitar 26 pemain terbaik, dan tampil cukup baik dalam beberapa pertandingan. Apakah itu layak untuk kontrak baru selama empat tahun ke depan? Saya tidak begitu yakin. Tugasnya, jika dia menandatangani kontrak yang lebih panjang, bukan hanya untuk meningkatkan penampilannya di turnamen ini, tetapi juga membuat sepak bola AS, ya, menjadi lebih baik. Mungkin seseorang dari dalam organisasi bisa menjadi pilihan yang lebih tepat untuk posisi itu.

    AL: Ini benar-benar bergantung pada penampilannya di turnamen ini, itulah mengapa menurut laporan, merupakan langkah cerdas bagi semua pihak untuk menunda pembicaraan hingga setelah Piala Dunia berakhir. Jangan salah: Pochettino adalah salah satu manajer terbaik di dunia. Namun, sudah ada tanda-tanda frustrasi darinya, seperti yang terlihat dari keluhannya, “di mana ucapan selamatku?”, pada hari Kamis. Siklus internasional memang rumit dan biasanya tidak menguntungkan bagi manajer yang ingin mempertahankan posisinya, kecuali jika Anda menciptakan sejarah atau memenangkan turnamen tersebut. Pada tahap ini, masih terlalu dini untuk menilai.

    RT:Tanyakan lagi padaku seminggu lagi. Yang penting hanyalah hasil satu atau dua pertandingan berikutnya.