The Rondo: Menilik Timnas AS, Meksiko, dan Kanada - tuan rumah mana yang paling mengesankan, siapa yang mengecewakan, dan apakah tim AS benar-benar bisa menjuarai Piala Dunia?

Dengan demikian, kita kini memiliki gambaran lengkap mengenai babak penyisihan grup bagi ketiga negara tuan rumah. Pertama-tama, kabar baiknya: ketiganya telah lolos ke Babak 32 Besar. Ketiganya pun melakukannya dengan relatif mudah. AS dan Meksiko berhasil mengamankan posisi setelah dua pertandingan. Begitu pula Kanada—meski secara tidak resmi, mengingat kompleksitas grup mereka.

Hal pertama yang perlu diakui di sini adalah bahwa secara objektif, ini merupakan hal yang baik bahwa ketiga tuan rumah tampil baik. Ini penting dalam Piala Dunia. Hal ini menjaga semangat tetap tinggi.

Hal kedua adalah bahwa mereka semua mendapat undian babak gugur yang cukup menguntungkan. AS akan menghadapi Bosnia, yang seharusnya bisa mereka kalahkan. Meksiko akan menghadapi salah satu dari Ekuador, Swedia, Cape Verde, atau Senegal. Kanada akan berhadapan dengan Afrika Selatan. Semua lawan tersebut bisa dikalahkan. Namun, kesuksesan di babak penyisihan grup cenderung cepat terlupakan. Memang, dalam beberapa tahun ke depan, tak ada yang akan mengingat penampilan solid melawan Australia di Seattle. Kini, yang penting adalah hasil. Dan apakah salah satu dari tim-tim ini benar-benar memiliki peluang saat pertandingan semakin sulit? Sederhananya, apakah Kanada, Meksiko, atau AS bisa memenangkan Piala Dunia? Para penulis GOAL mengulasnya dalam edisi terbaru... The Rondo.