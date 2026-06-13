Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
USMNT Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

The Rondo, edisi Tim Nasional Sepak Bola Pria AS: Bisakah Folarin Balogun menjadi kunci kesuksesan di Piala Dunia? Apakah tim AS lebih baik dari yang kita kira?

FEATURES
Analysis
USA
C. Pulisic
M. Tillman
F. Balogun

Timnas AS tampil sangat mengesankan dalam laga pembuka Piala Dunia mereka, dan harapan pun tinggi setelah meraih kemenangan telak di awal turnamen

Timnas AS memulai kampanye Piala Dunia mereka dengan cara terbaik pada Jumat malam, dengan menghancurkan Paraguay 4-1. Ada banyak hal yang patut diapresiasi pada malam itu. Christian Pulisic tampil luar biasa selama 45 menit. Folarin Balogun terlihat seperti ancaman gol yang nyata. Malik Tillman, Antonee Robinson, dan Sergino Dest bermain dengan dribel yang menghibur. Dan ada statistik aneh bahwa Chris Richards berhasil menyelesaikan 83 dari 83 operan - yang tampaknya cukup banyak.

Secara keseluruhan, ini merupakan perubahan yang disambut baik dari masa-masa awal kepemimpinan Mauricio Pochettino. Tim AS tampil agresif, klinis, dan juga sangat menarik untuk ditonton. Hal-hal ini tentu saja merupakan hal yang baik.

Tentu saja, antusiasme kini mulai memuncak. Ada harapan bahwa mereka bisa berbuat sesuatu di sini. Kemenangan dominan seperti itu tidak datang begitu saja, dan apa pun yang Anda katakan tentang Paraguay - mereka memang buruk - AS bisa mengambil banyak tanda-tanda yang sangat menggembirakan di sini. Tapi apakah kemenangan ini benar-benar mengubah sesuatu? Apakah kita sekarang mengharapkan perjalanan yang lebih jauh? Dan siapa pemain terbaik malam itu? Para penulis GOAL mengulas semuanya dalam edisi lain dari... The Rondo.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bagaimana penilaian Anda terhadap pertandingan pembuka Tim Nasional Sepak Bola Pria AS?

    Tom Hindle: Selama satu jam? Mereka benar-benar brilian. Christian Pulisic menampilkan penampilan terbaiknya untuk AS dalam beberapa waktu terakhir. Malik Tillman tampil cukup meyakinkan. Sebuah pujian juga layak diberikan kepada Antonee Robinson, yang tampil gemilang di sayap kiri. Memang, harus diakui, permainan menjadi sedikit kacau seiring berjalannya waktu. Ruang-ruang terbuka mungkin sedikit terlalu lebar untuk selera Mauricio Pochettino, dan tim yang lebih baik mungkin bisa mencetak satu atau dua gol lagi di babak kedua. Namun, pertandingan sudah praktis selesai saat itu, dan tendangan Gio Reyna menjadi cara yang indah untuk mengakhiri pertandingan.

    Ryan Tolmich: Sempurna. Di malam di mana dunia menonton, USMNT menampilkan pertunjukan. Mereka tidak hanya menang; mereka menang dengan gaya, itulah cara merebut hati dan pikiran para penggemar. Pada akhirnya, itulah inti dari turnamen ini lebih dari segalanya, itulah mengapa sangat krusial bagi AS untuk menghibur di panggung terbesar.

    Alex Labidou: 45 menit pertama adalah penampilan serangan terbaik USMNT di Piala Dunia. Titik. Pochettino datang dengan banyak janji dalam konferensi pers pertamanya untuk tim nasional, dan ini adalah pertama kalinya semua janji itu tampaknya terwujud. AS, dalam waktu yang seolah-olah hanya 90 menit, menjadi tayangan yang wajib ditonton oleh dunia. Mari kita lihat lebih banyak lagi hal seperti ini, tolong.

    • Iklan
  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aspek apa dari penampilan tim AS yang paling membuat Anda terkesan?

    TH: Permainan tanpa bola. Kita tahu bahwa tim ini memiliki banyak senjata saat menguasai bola, dan ada beberapa serangan yang sangat memukau. Namun, para pemain ini belum pernah bermain bersama selama 90 menit penuh, yang membuat sistem tekanan balik yang ambisius ini agak sulit untuk dijalankan. Untungnya, mereka justru berhasil melakukannya.

    RT: Alur permainan secara keseluruhan. Ini bukan kemenangan Piala Dunia pertama USMNT, tapi ini yang pertama di mana mereka benar-benar mendominasi tim lawan, baik di papan skor maupun dalam penguasaan bola. Mereka melakukannya sambil mencoba hal-hal yang benar-benar luar biasa dalam prosesnya. Fakta bahwa AS memiliki pemain yang mampu bermain di level itu di panggung ini? Itu berbeda.

    AL: Ada hal yang perlu diperhatikan tentang lini tengah. Pelatih Paraguay menyebutnya sebagai "heksagon sempurna" dan juga mencatat bahwa Antonee Robinson tampaknya ikut berperan sebagai gelandang tambahan di beberapa momen, mirip dengan Philip Lahm di masa kejayaan Bayern di Jerman. Meskipun ini hanya satu pertandingan, ini adalah variasi taktis yang jarang terlihat dari tim AS di masa lalu, dan inilah alasan mengapa Anda membayar Pochettino dengan gaji besar.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Mengingat betapa pentingnya pertandingan Piala Dunia pertama Balogun, seberapa krusialkah perekrutannya beberapa tahun yang lalu?

    TH: Yah, dia sama sekali tidak Amerika—seperti kacang di atas roti panggang—tapi dalam keadaan terdesak, kita tak bisa pilih-pilih. Dia selalu lebih unggul dari opsi penyerang lain yang dimiliki AS, dan pertandingan ini membuktikannya. Dia tampil gemilang saat ruang terbuka, dan tendangan kaki kirinya sungguh indah. Dia memberikan kehadiran sentral yang sangat penting bagi USMNT.

    RT: Anda melihat buktinya dalam pertandingan ini. Balogun adalah penyerang kelas atas, yang kemungkinan besar akan diburu klub-klub dengan tawaran besar dalam waktu dekat. Kemampuannya menambahkan dimensi baru bagi tim ini, sesuatu yang belum dimiliki oleh pemain lain dalam skuad. Dan itu bukan berarti meremehkan Ricardo Pepi atau Haji Wright. Saat ini, Balogun adalah pemain fantastis yang sedang dalam performa terbaiknya, dan itulah yang dibutuhkan untuk Piala Dunia.

    AL: AL: Saya berani bertaruh: jika Balogun terus mempertahankan performa gemilangnya ini, USMNT dan Monaco tidak akan menjadi satu-satunya pihak yang senang telah merekrutnya. Orang-orang lupa bahwa dia sudah tampil gemilang untuk Monaco sebelum musim mereka berakhir, dan kini dia membawa performa itu ke panggung ini. Dia belum siap untuk Liga Champions saat ini, tapi akan menjadi kejutan besar jika dia tidak bermain untuk klub level itu pada akhir musim panas jika ini terus berlanjut.

    Adapun USMNT, Ricardo Pepi — yang, di era lain, bisa jadi penyerang Amerika terbaik di tahun 2020-an — saat ini duduk di bangku cadangan. AS belum pernah memiliki kedalaman skuad di posisi penyerang seperti ini sebelumnya. Hal itu menunjukkan betapa besarnya dampak kehadiran Balogun.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Siapa lagi yang menonjol di timnas AS?

    TH: Kerja keras Mailk Tillman saat tidak menguasai bola sangat mengesankan. Namun, Antonee Robinson-lah yang benar-benar menonjol. Apakah dia pernah berhenti berlari? Bek kiri Fulham ini bolak-balik sepanjang malam, memberikan kontribusi serangan yang berkualitas, dan melakukan pemulihan posisi dengan sangat baik saat dibutuhkan. Pada malam-malam seperti ini, dia termasuk salah satu bek kiri terbaik yang ada.

    RT: Penyelesaian bolanya memang sedikit mengecewakan, tapi kita harus memuji Tillman di sini. Bermain di posisi gelandang tengah, Tillman benar-benar fantastis di setiap fase pertandingan. Jika dia bisa menguasai peran itu, potensi timnas AS akan meningkat secara signifikan, jadi fakta bahwa dia bermain bagus melawan Jerman dan Paraguay memberikan banyak alasan untuk optimis.

    AL: Bisakah kita bicara tentang Gio Reyna? Dia menghabiskan seluruh Piala Dunia 2022 dengan bermimpi menunjukkan kualitasnya seperti ini, hanya untuk melihatnya ternoda oleh kontroversi. Dia membuktikan bahwa dia layak ditunggu pada hari Jumat. Itu adalah penampilan singkat, tetapi itu menunjukkan betapa menakutkannya dia dan membenarkan mengapa dia ada di skuad. Selamat!


  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah hal ini mengubah pandangan Anda tentang sejauh mana tim ini bisa melangkah?

    TH: Ah, tidak juga. Ini memang pertandingan pembuka yang sangat menggembirakan, tapi mari kita tetap realistis. Kalian sudah membuktikan bisa mengalahkan lawan seperti ini? Bagus. Tapi itu tak mengubah fakta bahwa tim-tim papan atas Eropa masih terlihat berada di level yang lebih tinggi.

    RT: Ya dan tidak. Kami belajar bahwa tim ini mampu menghadapi momen penting, yang sangat krusial dalam ajang Piala Dunia. Namun, pada akhirnya, tim ini memang diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini, meskipun tidak dengan selisih gol yang begitu besar. Tujuan akhir dari turnamen ini bukanlah untuk mengalahkan tim-tim seperti Paraguay; melainkan untuk mengalahkan tim-tim elit. Masih ada pertanyaan tentang bagaimana tim ini melakukannya, dan, sayangnya, mereka tidak benar-benar mendapat kesempatan untuk membuktikannya sampai nanti.

    AL: Dengar suara mesin yang meraung? Itu suara jurnalis ini ikut-ikutan. Piala Dunia seharusnya membawa Anda pada roller coaster keyakinan setiap minggu, dan saat ini, tim Amerika tampak berada di jalur yang tepat untuk membuat para penggemar bermimpi tentang bintang pertama di atas lambang.

    Oke, tentu saja ada unsur humor di sini. Namun bagi seseorang yang telah meliput tim ini sebagai penulis atau editor selama dua dekade, tim Amerika ini belum pernah terlihat begitu percaya diri. Hal itu saja tidak membuat mereka menjadi pesaing Piala Dunia dalam semalam, tetapi seharusnya memberi mereka kepercayaan diri untuk mengambil satu langkah lagi - bahkan mungkin dua langkah.

  • Jonathan David CanadaGetty Images

    Bagaimana pendapat Anda tentang penampilan para pesaing Amerika Serikat di Kanada dan Meksiko?

    TH: Sebenarnya, hasilnya agak campur aduk. Kanada memang mendominasi pertandingan melawan Bosnia, tapi terlihat kurang tajam di area-area krusial. Jonathan David harus tampil lebih baik jika mereka ingin melaju lebih jauh. Skor 1-1 memang pantas untuk pertandingan hari itu. Meksiko memang tidak bermain bagus, tapi Afrika Selatan lebih buruk lagi. Terkadang, itu saja yang dibutuhkan.

    RT: Keduanya baik-baik saja. Meksiko pasti kecewa karena tidak benar-benar memanfaatkan situasi melawan Afrika Selatan, meskipun mereka berhasil meraih tiga poin. Kanada pasti kecewa hanya mendapat satu poin, tapi itu melawan tim Bosnia dan Herzegovina yang bagus. Pada akhirnya, kedua tim menempatkan diri mereka dalam posisi untuk melaju, yang merupakan cara yang sepenuhnya dapat diterima untuk memulai Piala Dunia.

    AL: Kanada menghadapi dua cedera besar, dengan Alphonso Davies dan Moise Bombito tidak bisa bermain, dan itu jelas mengubah cara mereka bermain. Namun, Anda tetap ingin melihat sedikit lebih banyak ketepatan dari mereka dalam pertandingan pertama mereka sebagai tuan rumah Piala Dunia.

    Ya, Bosnia dan Herzegovina adalah tim yang lebih baik daripada yang diperkirakan orang, tetapi ini adalah pertandingan Piala Dunia pria pertama Kanada di tanah airnya sendiri. Dibandingkan dengan apa yang kita lihat dari Meksiko, rasanya wajar untuk mengharapkan sedikit lebih banyak dari tim dan para pendukungnya, yang terkadang tampak terlalu cemas hingga merugikan diri sendiri.

World Cup
USA crest
USA
USA
Australia crest
Australia
AUS