The Rondo, edisi Tim Nasional Sepak Bola Pria AS: Bisakah Folarin Balogun menjadi kunci kesuksesan di Piala Dunia? Apakah tim AS lebih baik dari yang kita kira?

Timnas AS memulai kampanye Piala Dunia mereka dengan cara terbaik pada Jumat malam, dengan menghancurkan Paraguay 4-1. Ada banyak hal yang patut diapresiasi pada malam itu. Christian Pulisic tampil luar biasa selama 45 menit. Folarin Balogun terlihat seperti ancaman gol yang nyata. Malik Tillman, Antonee Robinson, dan Sergino Dest bermain dengan dribel yang menghibur. Dan ada statistik aneh bahwa Chris Richards berhasil menyelesaikan 83 dari 83 operan - yang tampaknya cukup banyak.

Secara keseluruhan, ini merupakan perubahan yang disambut baik dari masa-masa awal kepemimpinan Mauricio Pochettino. Tim AS tampil agresif, klinis, dan juga sangat menarik untuk ditonton. Hal-hal ini tentu saja merupakan hal yang baik.

Tentu saja, antusiasme kini mulai memuncak. Ada harapan bahwa mereka bisa berbuat sesuatu di sini. Kemenangan dominan seperti itu tidak datang begitu saja, dan apa pun yang Anda katakan tentang Paraguay - mereka memang buruk - AS bisa mengambil banyak tanda-tanda yang sangat menggembirakan di sini. Tapi apakah kemenangan ini benar-benar mengubah sesuatu? Apakah kita sekarang mengharapkan perjalanan yang lebih jauh? Dan siapa pemain terbaik malam itu? Para penulis GOAL mengulas semuanya dalam edisi lain dari... The Rondo.