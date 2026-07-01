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USMNT RondoGetty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

The Rondo, edisi Tim Nasional Sepak Bola Pria AS: Akankah tim AS menang melawan Bosnia dan Herzegovina? Siapa faktor penentu mereka? Dan apakah kemenangan itu akan menjadikan mereka tim AS terbaik sepanjang masa?

C. Pulisic
World Cup
M. Pochettino
USA
FEATURES
Analysis
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
F. Balogun

Timnas AS kini berada di titik di mana sepak bola benar-benar mulai menjadi hal yang penting, dan mereka harus tampil dalam performa terbaiknya saat menghadapi tim Bosnia dan Herzegovina yang tangguh.

Nah, sekarang saatnya yang sesungguhnya. Timnas AS sebenarnya tidak terlalu perlu khawatir sejak 19 Juni, saat mereka menghancurkan Australia untuk memastikan lolos sebagai juara grup. Sejak saat itu, fokusnya adalah manajemen skuad, menjaga kebugaran semua pemain, dan, sejujurnya, mengendalikan citra. Ada satu pertandingan tak berarti melawan Turki yang diselipkan, tapi selain itu, AS telah melaju dengan lancar.

Dan masa-masa itu sudah berakhir. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. AS memang pernah tampil bagus di babak penyisihan grup sebelumnya. Namun, babak gugur selalu menjadi titik lemah mereka.

Bosnia dan Herzegovina adalah lawan mereka kali ini, dan situasinya terlihat agak menjanjikan. Mereka adalah lawan yang cukup mudah dihadapi, dan meskipun mereka telah menunjukkan bahwa mereka sulit dikalahkan, kualitas serangan mereka bisa dipertanyakan. Namun, apa pun bisa terjadi di babak gugur, dan AS harus menampilkan performa terbaik mereka untuk melaju ke babak 16 besar.

Ini akan menjadi pertandingan yang menarik, dan para penulis GOAL mengulasnya dalam edisi terbaru... The Rondo.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Apa yang harus dilakukan timnas AS agar bisa meraih kemenangan saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina?

    Tom Hindle: Cetak gol sejak awal. Jika timnas AS memulai pertandingan dengan cepat dan bermain sesuai gaya yang mereka inginkan, maka mereka seharusnya bisa mengatasi pertandingan ini.

    Alex Labidou: Ini mungkin terdengar seperti film Hallmark atau film Draft Day yang buruk dari tahun 2014 — Bo Callahan adalah nama quarterback jahat yang epik. Namun kenyataannya, tim asuhan Mauricio Pochettino tidak boleh terbebani oleh ekspektasi saat ini. Seseorang bisa berargumen, misalnya, bahwa AS lebih baik daripada tim Ghana yang mengalahkan mereka pada 2010, tetapi seperti yang diingat oleh pelatih kepala

    Seperti yang dikenang Bob Bradley, terkadang ada faktor-faktor di luar kendali Anda saat mencapai babak gugur. Sebagian karena keberuntungan, sebagian karena tekanan, dan AS perlu tetap berpegang pada apa yang paling berhasil bagi mereka di dua pertandingan pertama — melancarkan serangan pertama. Jika Bosnia mencetak gol lebih dulu atau membuat pertandingan ini berjalan sengit, hal itu bisa merugikan tim AS.

    Ryan Tolmich: Lakukan apa pun yang mereka lakukan saat melawan Paraguay! Terlepas dari candaan itu, jawabannya ada di sana. Untuk berhasil, tim ini perlu melakukan tekanan secara agresif, tetapi juga waspada terhadap serangan balik. Serangan balik itu tentu saja akan terjadi, dan hasil pertandingan mungkin akan bergantung pada seberapa baik USMNT mengatasinya. Jika tekanan berhasil dan mereka mampu mengendalikan momen-momen berbahaya, mereka akan baik-baik saja.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apa saja kelemahan terbesar Amerika Serikat?

    TH: Pertahanan! Sebenarnya, lini pertahanan ini belum benar-benar diuji sepenuhnya (dan saya juga tidak begitu yakin hal itu akan terjadi di sini). Namun, skuad dengan kekuatan penuh ini belum benar-benar diuji hingga batasnya. Akankah hal itu terjadi di sini? Mungkin tidak dalam jangka waktu yang lama. Namun, mereka pasti akan mengalami momen-momen tertentu. Kita lihat saja nanti.

    AL: AS memiliki beberapa pemain andalan di lini pertahanan, tetapi secara kolektif, mereka telah menunjukkan bahwa mereka rentan melakukan kesalahan. Hal itu tidak boleh terjadi pada tahap ini. Bosnia dan Herzegovina, di atas kertas, memang tidak sekuat tuan rumah, tetapi mereka memiliki pengalaman di posisi-posisi kunci seperti striker, di mana mereka diperkuat oleh mantan bintang Manchester City, Edin Dzeko. Satu umpan yang gagal di lini belakang atau komunikasi yang tidak lancar bisa berakibat fatal bagi tim ini.

    RT: Mungkin kedalaman lini tengah. Jika terjadi sesuatu pada Tyler Adams, apa yang akan terjadi? Jawabannya adalah “tidak ada hal baik”. Timnas AS mengandalkan kelompok pemain tersebut agar tetap fit dan siap bermain. Masalah apa pun di sana akan menjadi masalah besar.

  • ERMEDIN DEMIROVIC STUTTGARTGetty Images

    Apa yang seharusnya mereka khawatirkan? Siapa sosok yang patut diperhatikan?

    TH: Ermedin Demirovic ternyata sangat hebat saat berduet di lini depan bersama Edin Dzeko. Ia mencetak dua digit gol di Bundesliga bersama Stuttgart yang tampil buruk tahun lalu dan telah memberikan kontribusi di berbagai lini di level klub. Ia tidak boleh diremehkan.

    AL: Dzeko sudah disebutkan, jadi mengapa tidak menyebut mantan prospek yang sangat diunggulkan dari New England Revolution, Esmir Bajraktarević—yang sebenarnya bisa saja membela timnas AS. Kini di PSV, Bajraktarević dianggap sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa. Dan dia punya sesuatu yang ingin dibuktikan.

    RT: Meskipun USMNT memang memiliki beberapa kekhawatiran terkait kecepatan Tim Ream, legenda Bosnia Edin Dzeko bukanlah pemain yang akan mengancam hal itu. Namun, pemain sayap Esmir Bajraktarević dan Kerim Alajbegovic bisa melakukannya. Bagaimana USMNT akan mengatasinya saat keduanya berhasil lepas? Itulah pertanyaan besarnya.


  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah kemenangan KO akan menjadikan tim USMNT ini sebagai tim terbaik sepanjang masa?

    TH: Jika dibandingkan pemain per pemain? Tentu saja. Dan jika mereka bisa meraih kemenangan yang berarti, maka argumen mereka tentu saja masuk akal. Namun, kita memang mudah lupa. Tim tahun 2002 itu juga tidak buruk. Tanyakan saja pada tim era awal 2010-an, dan mereka mungkin akan mengatakan bahwa tim 2002 itulah yang terbaik.

    AL: Tidak, karena tim-tim yang dikalahkan skuad 2002 itu legendaris — Portugal asuhan Luis Figo dan tim Meksiko yang tangguh. AS belum menghadapi tim elit mana pun. Nah, jika mereka berhasil mengalahkan Belgia di babak 16 besar, kita bisa membahas kembali perdebatan ini.

    RT: Belum sepenuhnya. Mereka masih harus mengalahkan tim papan atas untuk menyamai prestasi tahun 2002, yang mencakup kemenangan atas Portugal dan Meksiko. Tim itu juga membuat Jerman kewalahan sebelum tersingkir. Bisa dikatakan bahwa tim ini hanya butuh dua kemenangan lagi untuk menyamai prestasi tim tersebut.

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    Siapa yang menjadi faktor penentu bagi timnas AS?

    TH: Sergino Dest. Pulisic adalah pemain terbaik; Balogun adalah pencetak gol, tapi jika Dest bisa menempati posisi yang tepat dan memberikan umpan, maka mereka akan memiliki elemen serangan lain yang sangat sulit dihentikan.

    AL: Ini mungkin terdengar klise, tapi Christian Pulisic. Anda bisa lolos dari fase grup berkat kerja sama tim, tapi bintang-bintanglah yang membantu Anda melewati babak gugur. Dan Pulisic, terlepas dari penampilan Balogun belakangan ini, tetaplah pemain terbaik Amerika. Jika dia dalam performa terbaiknya, AS seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini dengan cukup mudah.

    RT: Folarin Balogun. Dia adalah penentu kemenangan di tim ini dan, sejauh ini, dia sudah memenangkan dua pertandingan. Itu memang penyederhanaan, tapi kita sudah sering melihat bahwa pencetak gol-lah yang memenangkan pertandingan – apakah Balogun bisa mencetak gol?

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Berikan prediksi skor

    TH: 2-1 USMNT. Pulisic mencetak satu gol, Balogun mencetak gol lainnya.

    AL: 3-1 untuk AS. Ricardo Pepi akhirnya mencetak gol pertamanya di Piala Dunia.

    RT: Pertandingannya akan ketat, tapi USMNT memiliki daya serang yang terlalu kuat. Mari kita prediksi skor 3-1 dengan gol dari Balogun, Pulisic, dan Weston McKennie.


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