Nah, sekarang saatnya yang sesungguhnya. Timnas AS sebenarnya tidak terlalu perlu khawatir sejak 19 Juni, saat mereka menghancurkan Australia untuk memastikan lolos sebagai juara grup. Sejak saat itu, fokusnya adalah manajemen skuad, menjaga kebugaran semua pemain, dan, sejujurnya, mengendalikan citra. Ada satu pertandingan tak berarti melawan Turki yang diselipkan, tapi selain itu, AS telah melaju dengan lancar.

Dan masa-masa itu sudah berakhir. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. AS memang pernah tampil bagus di babak penyisihan grup sebelumnya. Namun, babak gugur selalu menjadi titik lemah mereka.

Bosnia dan Herzegovina adalah lawan mereka kali ini, dan situasinya terlihat agak menjanjikan. Mereka adalah lawan yang cukup mudah dihadapi, dan meskipun mereka telah menunjukkan bahwa mereka sulit dikalahkan, kualitas serangan mereka bisa dipertanyakan. Namun, apa pun bisa terjadi di babak gugur, dan AS harus menampilkan performa terbaik mereka untuk melaju ke babak 16 besar.

Ini akan menjadi pertandingan yang menarik, dan para penulis GOAL mengulasnya dalam edisi terbaru... The Rondo.