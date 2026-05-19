"The Rondo, Edisi Pep Guardiola: Apa warisan yang ditinggalkan oleh manajer legendaris Manchester City ini? Apakah Jurgen Klopp merupakan lawan terberatnya? Dan apakah dia yang terbaik sepanjang masa di Liga Premier?"

Dan kini, raksasa lain pun meninggalkan Liga Premier. Ini memang terasa seperti akhir dari sebuah era. Pep Guardiola dan Jurgen Klopp telah menyuguhkan beberapa pertarungan paling berkesan yang pernah ada di liga ini selama hampir satu dekade. Klopp meninggalkan Liverpool pada tahun 2024. Guardiola, menurut laporan, akan meninggalkan Man City dalam seminggu ke depan, dengan mantan manajer Chelsea, Enzo Maresca, dikabarkan akan menggantikannya sebagai pelatih.

Tentu saja, fokus kini beralih ke warisan. Rekam jejak Guardiola di City sungguh luar biasa. Manajer asal Spanyol ini telah meraih 20 trofi sebagai manajer Man City. Ia memenangkan enam gelar Premier League, Liga Champions, dan tak terhitung gelar piala domestik. Ia melakukannya semua itu meski secara rutin mengubah gaya sepak bolanya, merombak cara pandangnya terhadap permainan, dan, pada dasarnya, menghabiskan paruh pertama setiap musim hanya untuk mencoba hal-hal baru.

Jadi, apa sebenarnya warisan Guardiola? Perbandingan paling jelas, dalam hal kemenangan, adalah Sir Alex Ferguson. Ia membangun kembali Man United dan menjadikan kemenangan sebagai kebiasaan selama 26 tahun di klub tersebut. Jika Guardiola tetap bertahan, ia akan sedikit mengungguli angka-angka Ferguson. Tugasnya berbeda. Tidak ada proses pembangunan ulang di sini. Ia hanya harus menang. Dan ia memang menang. Para penulis GOAL menganalisis dampak Guardiola dalam edisi lain dari... The Rondo.