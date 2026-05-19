Pep Guardiola
Thomas Hindle dan Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

"The Rondo, Edisi Pep Guardiola: Apa warisan yang ditinggalkan oleh manajer legendaris Manchester City ini? Apakah Jurgen Klopp merupakan lawan terberatnya? Dan apakah dia yang terbaik sepanjang masa di Liga Premier?"

Pep Guardiola dilaporkan akan hengkang pada akhir musim ini, dan menurut laporan yang sama, ia akan digantikan oleh Enzo Marseca. Para penulis GOAL mendiskusikan di mana letak warisan Guardiola dalam sepak bola Inggris.

Dan kini, raksasa lain pun meninggalkan Liga Premier. Ini memang terasa seperti akhir dari sebuah era. Pep Guardiola dan Jurgen Klopp telah menyuguhkan beberapa pertarungan paling berkesan yang pernah ada di liga ini selama hampir satu dekade. Klopp meninggalkan Liverpool pada tahun 2024. Guardiola, menurut laporan, akan meninggalkan Man City dalam seminggu ke depan, dengan mantan manajer Chelsea, Enzo Maresca, dikabarkan akan menggantikannya sebagai pelatih.

Tentu saja, fokus kini beralih ke warisan. Rekam jejak Guardiola di City sungguh luar biasa. Manajer asal Spanyol ini telah meraih 20 trofi sebagai manajer Man City. Ia memenangkan enam gelar Premier League, Liga Champions, dan tak terhitung gelar piala domestik. Ia melakukannya semua itu meski secara rutin mengubah gaya sepak bolanya, merombak cara pandangnya terhadap permainan, dan, pada dasarnya, menghabiskan paruh pertama setiap musim hanya untuk mencoba hal-hal baru.

Jadi, apa sebenarnya warisan Guardiola? Perbandingan paling jelas, dalam hal kemenangan, adalah Sir Alex Ferguson. Ia membangun kembali Man United dan menjadikan kemenangan sebagai kebiasaan selama 26 tahun di klub tersebut. Jika Guardiola tetap bertahan, ia akan sedikit mengungguli angka-angka Ferguson. Tugasnya berbeda. Tidak ada proses pembangunan ulang di sini. Ia hanya harus menang. Dan ia memang menang. Para penulis GOAL menganalisis dampak Guardiola dalam edisi lain dari... The Rondo.

    Apakah ini saat yang tepat bagi Pep untuk mundur?

    Tom Hindle: Secara keseluruhan, bisa dibilang begitu. Sudah lama beredar rumor tentang hal semacam ini, dan rasanya siklus ini memang sudah mulai mendekati akhir. Sebenarnya, kepergian Kevin De Bruyne mungkin yang memicu semuanya. Tapi Bernardo Silva juga hengkang. Rodri pun berbicara tentang pindah. Pilihannya hanya dua: pergi sekarang atau berkomitmen untuk satu musim lagi. Semua ini masuk akal.

    Ryan Tolmich: Dia satu-satunya yang tahu, kan? Tidak jelas apa motivasinya untuk ini. Apakah dia kelelahan? Apakah dia melihat tanda-tanda yang tidak menguntungkan? Apakah ada politik di balik ini? Apakah ada tawaran lain di luar sana yang menarik perhatiannya? Lagi-lagi, hanya dia yang tahu, tapi ada juga perasaan bahwa dia sudah melakukan semua yang dia rencanakan. Mudah dipahami mengapa dia merasa nyaman untuk pergi: tidak ada lagi yang bisa dia capai bersama klub ini yang akan mengubah warisannya.

    Apakah Enzo Maresca pilihan yang tepat untuk menggantikannya?

    TH: Apakah ada pilihan yang tepat? Ini akan menjadi tugas yang hampir mustahil, mungkin salah satu yang paling sulit dalam sejarah sepak bola. Argumen tentang Maresca cukup meyakinkan, setidaknya karena dia mengenal klub ini, pernah bekerja sama dengan Pep—meski tidak terlalu lama—dan memiliki pengalaman di lingkungan yang menantang seperti Chelsea FC. Kemungkinannya akan sangat tidak menguntungkannya, tetapi dia tampaknya cukup tepat (dengan permintaan maaf kepada Andoni Iraola). Pada dasarnya, ini adalah taruhan yang aman.

    RT: Tampaknya masuk akal. Anda tidak bisa menilai Maresca terlalu keras berdasarkan bagaimana hal-hal berakhir di Chelsea karena, yah, Chelsea. Dia jelas seorang pelatih yang baik dengan ide-ide bagus yang bisa melatih di level tinggi. Apakah dia memiliki daya tarik seperti Pep? Sedikit yang memilikinya. Hanya ada sedikit pelatih di dunia yang memiliki keistimewaan seperti Guardiola: Ancelotti, Klopp, Mourinho, Enrique, Simeone. Mereka semua dianggap sebagai ahli dalam bidangnya, ahli dalam permainan kepelatihan. Maresca belum sampai di sana - bisakah dia mencapainya dengan cara yang membuat Manchester City tetap di puncak?

    Apa langkah terbaik selanjutnya bagi Pep?

    TH: Pantai, untuk waktu yang lama. Nah, mari kita berpikir logis. Dia sudah melatih di Spanyol, Jerman, dan Inggris. Sangat tidak mungkin dia akan menerima tawaran pekerjaan di salah satu dari ketiga liga tersebut. Itu berarti tinggal Prancis dan Italia. Pilihan terakhir mungkin cukup menarik, tapi sejujurnya, sepertinya sudah waktunya untuk istirahat. Manajemen internasional sudah lama dibicarakan. Spanyol masuk akal - meskipun dia sangat pro-Katalonia selama bertahun-tahun. Nanti pasti akan ada rumor konyol tentang USMNT, dan tidak bisa dipungkiri betapa konyol dan tidak mungkinnya hal itu. Spanyol untuk Euro 2028? Atau bahkan Piala Dunia 2030? Kenapa tidak?

    RT: Apa pun yang dia inginkan. Ingin tidur nyenyak selama beberapa tahun? Silakan saja. Ingin tinggal di New York lagi untuk menikmati sedikit privasi? Kamu pantas mendapatkannya. Ingin menunggu sampai posisi pelatih Spanyol terbuka atau reuni yang sudah lama dinanti dengan Barcelona beberapa tahun ke depan? Itu pilihanmu! Sial, ingin mengambil bayaran besar untuk melatih di tempat seperti Arab Saudi atau Inter Miami, atau mengambil pekerjaan warisan seperti Brasil pasca-Ancelotti, atau mungkin bahkan USMNT? Itu juga ada di atas meja! Tidak ada kekurangan pilihan. Dia harus memilih yang mana pun yang membangkitkan kegembiraan.

    Haruskah City merekrut manajer ternama seperti Vincent Kompany atau Luis Enrique?

    TH: Tidak. Luis Enrique memang manajer yang hebat, tapi dia juga menginginkan kendali penuh. Maresca tampaknya sosok yang tepat untuk mengisi peran dalam struktur tim. Jika kita melihat dunia sepak bola, tim-tim paling sukses kini mulai menggunakan istilah "pelatih kepala," bukan "manajer." Ada perbedaannya. Maresca adalah ahli taktik yang cerdas yang akan mengikuti arahan para petinggi di puncak organisasi. Itu hal yang penting.

    RT: Dalam dunia yang ideal, tentu saja, Luis Enrique akan masuk melalui pintu itu, tetapi itu tidak akan terjadi. Namun, secara realistis, tidak ada nama yang lebih besar di luar sana selain Pep, jadi mencoba meniru hal ini dengan cara itu tidak akan pernah berhasil. Maka, Anda dapat memahami mengapa mereka beralih ke Maresca, yang memiliki nilai nama, pengalaman, dan jelas tahu apa yang akan dia hadapi. Semuanya cocok.

    Apa warisan Pep di Inggris? Apakah dia manajer Liga Premier terbaik sepanjang masa?

    TH: Ya, dia yang terbaik. Sir Alex memang jenius, tapi dia melatih di liga yang jauh lebih mudah dengan variasi taktis yang jauh lebih sedikit. Memang, dia harus bersaing dengan Arsene Wenger, Jose Mourinho, dan Carlo Ancelotti di beberapa kesempatan, tapi tim-tim lain di liga itu agak biasa-biasa saja.

    Pep telah bekerja keras. Namun, perlu dicatat bahwa Pep diberikan sumber daya yang hampir tak terbatas. Dan ya, dia melakukan keajaiban dengan itu. Tapi dia memang mendapatkan segala keinginannya terpenuhi. Tidak ada orang lain yang memiliki kemewahan itu. Jika, misalnya, Jurgen Klopp, diberikan level pemain seperti itu sejak hari pertama, ini mungkin akan menjadi percakapan yang berbeda.

    RT: Sangat sulit untuk mengabaikan Sir Alex, tetapi fakta bahwa ini menjadi perbincangan sudah menjelaskan segalanya. Pep berada di puncak Mt. Rushmore, setidaknya, yang benar-benar luar biasa mengingat betapa kokohnya Mt. Rushmore itu sebelum dia datang. "Terhebat" adalah soal perspektif, dan Anda bisa saja memiliki sudut pandang yang memberinya gelar itu. Itu sudah merupakan pencapaian tersendiri.

    Apakah Jurgen Klopp merupakan rival terbaik Pep sepanjang masa?

    TH: Oh ya. Yang menarik dari Klopp dan Pep adalah keduanya selalu berusaha bermain sepak bola satu sama lain, apa pun yang terjadi. Klopp menyerang. Pep membalas serangan. Pertandingan-pertandingan itu, dari sekitar tahun 2017 hingga 2024, adalah yang terbaik yang bisa ditawarkan sepak bola. Kisah Jose Mourinho di Real Madrid memang sangat menarik, tapi itu adalah jenis pertarungan yang berbeda. Dari segi kualitas sepak bola, inilah puncaknya.

    RT: Di lapangan? Jauh lebih baik. Kita mungkin tidak akan pernah melihat duel seperti itu lagi. Selama bertahun-tahun, dua mesin yang bekerja dengan sangat baik saling bertukar serangan di level tertinggi, saling mendorong satu sama lain dengan cara yang, pada akhirnya, menyebabkan stres dan kelelahan yang luar biasa bagi kedua manajer yang terlibat. Di luar lapangan? Wah, pertarungan Guardiola-Mourinho di El Clasico itu legendaris di La Liga. Silakan pilih salah satu dari keduanya.


