The Rondo, edisi MLS All-Star Game: Apakah Son Heung-Min pantas mendapat tempatnya, seberapa pentingnya kehadiran Zavier Gozo, dan apakah Lionel Messi akan hadir?

Dan begitulah, inilah susunan pemain dasar untuk MLS All-Star Game. Pemungutan suara dari para penggemar, media, dan pemain telah usai, dan menghasilkan skuad yang cukup solid. Ada banyak hal yang patut diapresiasi di sini. Leo Messi, tentu saja, masuk dalam daftar. Begitu pula Son Heung-Min (meski musim ini bukan musim terbaiknya). Namun, ada juga tempat bagi Zavier Gozo, Anthony Markanich, dan Andy Najar dari Nashville yang tampil gemilang.

Pemain utama lainnya termasuk Tim Ream, yang telah masuk ke dalam skuad untuk kedua kalinya (dan 15 tahun setelah pemilihan pertamanya). Sebuah kata juga untuk Sebastian Berhalter, yang sendirian di lini tengah yang sangat tipis. Tapi hei, itulah inti dari pertandingan All-Star, bukan?

Tapi apa yang bisa kita ambil dari hal ini? Tentu saja, ASG sudah agak ketinggalan zaman saat ini. Namun, mereka tetap memiliki sedikit pesona: yang terbaik dari kami melawan yang terbaik dari kalian. Ada sesuatu yang menyenangkan dari hal itu. Dan dengan MLS yang akan berhadapan dengan All-Stars Liga MX, kita mungkin akan menyaksikan pertandingan yang cukup seru pada akhir Juli. GOAL mengulas pertandingan ini, para pemainnya, dan ASG secara umum dalam edisi terbaru... The Rondo.