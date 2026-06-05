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MLS All-Star Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

The Rondo, edisi MLS All-Star Game: Apakah Son Heung-Min pantas mendapat tempatnya, seberapa pentingnya kehadiran Zavier Gozo, dan apakah Lionel Messi akan hadir?

L. Messi
Major League Soccer
Z. Gozo
FEATURES
Inter Miami CF
Nashville SC
H. Son

Susunan pemain inti MLS All-Star telah diumumkan, dan para bintang besar berhasil masuk ke dalamnya — bersama dengan beberapa kejutan yang memang pantas. Para penulis GOAL mengulasnya secara mendalam dalam edisi terbaru Rondo.

Dan begitulah, inilah susunan pemain dasar untuk MLS All-Star Game. Pemungutan suara dari para penggemar, media, dan pemain telah usai, dan menghasilkan skuad yang cukup solid. Ada banyak hal yang patut diapresiasi di sini. Leo Messi, tentu saja, masuk dalam daftar. Begitu pula Son Heung-Min (meski musim ini bukan musim terbaiknya). Namun, ada juga tempat bagi Zavier Gozo, Anthony Markanich, dan Andy Najar dari Nashville yang tampil gemilang.

Pemain utama lainnya termasuk Tim Ream, yang telah masuk ke dalam skuad untuk kedua kalinya (dan 15 tahun setelah pemilihan pertamanya). Sebuah kata juga untuk Sebastian Berhalter, yang sendirian di lini tengah yang sangat tipis. Tapi hei, itulah inti dari pertandingan All-Star, bukan?

Tapi apa yang bisa kita ambil dari hal ini? Tentu saja, ASG sudah agak ketinggalan zaman saat ini. Namun, mereka tetap memiliki sedikit pesona: yang terbaik dari kami melawan yang terbaik dari kalian. Ada sesuatu yang menyenangkan dari hal itu. Dan dengan MLS yang akan berhadapan dengan All-Stars Liga MX, kita mungkin akan menyaksikan pertandingan yang cukup seru pada akhir Juli. GOAL mengulas pertandingan ini, para pemainnya, dan ASG secara umum dalam edisi terbaru... The Rondo.

  • Sebastian Berhalter, Vancouver WhitecapsImagn

    Bagaimana pendapatmu tentang skuad All Star?

    Tom Hindle: Yah, sepertinya ini mewakili liga dengan cukup baik. Ada tiga pemain dari Nashville, yang mungkin merupakan tim terbaik di liga. Messi dan Son pasti harus masuk daftar ini. Selain itu, talenta-talenta lain juga mendapat pengakuan. Saya khususnya senang melihat Zavier Gozo, yang tampil luar biasa tahun ini. Tapi, soal lini tengah itu... astaga!

    Ryan Tolmich: Pikiran pertama saya adalah betapa lucunya kita bahkan tidak repot-repot mencoba membentuk lini tengah. Ya, Berhalter memang pantas mendapat tempatnya sebagai gelandang tengah terbaik di MLS, tapi lucu juga bahwa hanya dia sendirian yang benar-benar bermain di posisi gelandang tengah dalam susunan pemain awal ini.

    Alex Labidou: Ini skuad yang menarik, meski tidak sekuat tahun lalu - jika Lionel Messi dan Jordi Alba ikut serta, tentu saja. Lebih lanjut tentang itu nanti. Semoga para pemain cadangan menambah kedalaman yang dibutuhkan, karena saat ini barisan belakang memiliki beberapa masalah serius dan bisa diuji melawan Liga MX.

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  • Zavier Gozo, RSLGetty

    Pemain debutan All-Star mana yang paling kamu nantikan untuk tampil di lapangan?

    TH: Pasti Gozo. Tempat di skuad Piala Dunia bagi pemain Amerika ini memang terasa agak sulit diraih, tapi dia dengan mantap menjadi salah satu pemain terbaik di MLS tahun ini. Dia pantas mendapat tempat itu, dan itu menyenangkan untuk dilihat.

    RT: Jelas Gozo. Siapa yang tahu apakah dia masih akan berada di MLS pada saat itu, tapi dia pasti sudah layak mendapatkan pengakuan awal ini. Bintang RSL ini sangat dinamis dan, jika dia bermain dalam pertandingan ini, itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa untuk bermain bersama dan melawan yang terbaik di kawasan ini untuk pertama kalinya.

    AL: Jelas, Gozo. Para penggemar sepak bola sejati sudah mengenalnya, tetapi ini memberinya panggung yang lebih besar untuk memperkenalkan dirinya kepada penggemar biasa yang mungkin akan lebih memperhatikan MLS setelah Piala Dunia.

  • Tai Baribo and MLS All-Stars 2025Getty Images

    Bagaimana pendapat Anda tentang melanjutkan format Liga MX?

    TH: Lebih baik melihat ini daripada klub MLS dihajar habis-habisan oleh klub papan atas Liga Premier. Tak ada yang benar-benar belajar apa-apa dari kekalahan mereka, katakanlah, melawan Arsenal. Dan pada dasarnya hal itu hanya memberi amunisi tambahan bagi para penggemar Eropa yang sombong.

    Mari kita akui: terlepas dari semua tujuan mulia MLS, Liga MX tetap saja merupakan rival yang lebih nyata. Jika Anda ingin mempromosikannya melalui Leagues Cup, sebaiknya lakukan hal yang sama dengan acara ikonik lainnya. Mari kita akui, hal itu jauh lebih menarik untuk hak membanggakan diri.

    Lagi pula, jika ada yang ingin membawa, katakanlah, J-League All Stars ke Amerika, itu pasti seru.

    RT: Itu bagus, dan jauh lebih baik daripada dihajar oleh tim Eropa di pramusim. Selain format Timur vs Barat, ini adalah satu-satunya skema yang masuk akal, dan mengingat daya tarik persaingan yang ditambah, itu mungkin yang terbaik.

    AL: Secara pribadi, saya tidak suka. Saat ini ada kelebihan format MLS vs. Liga MX: All-Star Game, Leagues Cup, Campeones Cup, Concacaf Champions Cup, dan pertandingan persahabatan sesekali. Lalu ada Nations League dan Gold Cup, yang semakin memperkuat narasi AS vs. Meksiko.

    Ada sepak bola brilian di seluruh dunia, dan jika Piala Dunia Klub mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa bukan hanya penggemar Meksiko yang akan datang ke AS untuk mendukung tim mereka. Penggemar dari Asia, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan tempat lain juga akan hadir.

    Beberapa momen All-Star terbaik MLS berasal dari keragaman. Siapa yang bisa melupakan saat MLS All-Stars mengalahkan juara Eropa Chelsea? Atau perselisihan yang sangat alami dan tegang antara Pep Guardiola dan Caleb Porter terkait jabat tangan? Sudah saatnya untuk melakukan perubahan.

  • Lionel Messi Jordi Alba Inter Miami 2025Getty

    Mengingat segala yang terjadi pada pertandingan Lionel Messi tahun lalu, apakah Anda terkejut bahwa liga tidak mengubah kebijakannya?

    TH: Ah, tidak. Messi jauh lebih besar daripada gabungan semua tim di liga ini, bahkan jika dikalikan 10.000 kali. Memang, mereka bisa menjatuhkan sanksi berupa skorsing satu pertandingan. Tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi. Pemain Argentina itu tak tersentuh; dia tahu itu, dan kamu curiga pihak liga pun tahu.

    RT: Pada titik ini, begitulah adanya. Jika seorang pemain tidak ingin bermain dalam hal ini, biarlah. Ini seharusnya menyenangkan, dan jika kamu tidak akan bersenang-senang ikut serta, berikan tempat itu kepada seseorang yang akan melakukannya.

    AL: Keinginan MLS untuk tidak membuat bintang utamanya kesal bisa dimengerti, tapi harapannya adalah liga sudah benar-benar berdiskusi dengan perwakilan Messi dan Inter Miami untuk memastikan dia ikut main kali ini.

    Jika tidak, ini akan menjadi citra yang buruk dan merugikan bagi para penggemar liga, kota Charlotte, dan acara itu sendiri. Ide Messi bermain hanya 11 hari setelah Piala Dunia di mana Argentina menjadi salah satu favorit terasa idealistis pada tingkat terbaik.

    Dan jika Messi bisa mundur, apa yang menghalangi Son Heung-Min atau bahkan Tim Ream untuk mengambil istirahat yang sangat dibutuhkan juga? Jika tidak ada konsekuensi nyata, absen dari All-Star Game menjadi sekadar kesempatan lain untuk beristirahat menjelang babak playoff.

  • LAFC Denis Bouanga MLS All-Star GameGetty Images

    Minat terhadap pertandingan All-Star sedang menurun di semua kalangan, apakah ini tradisi yang harus dipertahankan oleh liga-liga?

    TH: Terlepas dari sikap khas generasi baby boomer, saya cukup menyukai mereka. Ada semacam pesona tersendiri dari mereka, ditambah sentuhan warisan olahraga Amerika di dalamnya. Apakah mereka konyol dan sedikit ketinggalan zaman? Ya. Tapi jika MLS perlu mempertahankan beberapa hal yang membuatnya terasa unik, maka ada tradisi yang lebih buruk...

    RT: Tentu. Ada sesuatu yang menyenangkan dalam mengumpulkan para pemain terbaik liga di satu tempat dan melihat mereka berinteraksi di dalam dan di luar lapangan. Sebenarnya, MLS membutuhkan acara-acara besar semacam ini untuk membangun antusiasme, jadi selama acara ini berhasil melakukannya, mereka senang.

    AL: Untuk hampir semua pertandingan All-Star, masalahnya sama: mereka sering gagal memberikan apa yang sebenarnya diinginkan para penggemar. NBA menolak untuk memberikan insentif yang layak untuk kontes slam dunk dan kemudian bertanya-tanya mengapa mereka tidak bisa melibatkan lebih banyak bintang utama. Penggemar tidak membutuhkan papan putar. Mereka membutuhkan bintang.

    Bagi MLS, ketidakhadiran Messi setara—dan mungkin lebih buruk. Pada akhirnya, MLS berada di puncak performanya saat berinovasi. Mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan ulang waktu penyelenggaraan acara dan menjajaki kolaborasi dengan liga internasional lainnya.

    Siapa yang tidak tertarik dengan pertandingan MLS All-Stars vs. Serie A All-Stars, misalnya? Itu akan mengembalikan kegembiraan yang sesungguhnya, dan dengan perubahan jadwal MLS di masa depan, liga ini mungkin segera memiliki waktu yang tepat untuk melakukannya.

  • EvanderGetty

    Siapa yang kamu harapkan akan terpilih dalam sisa pemilihan?

    TH: EVANDER! Itu saja.

    RT: Anak-anak Red Bull, tolong. Julian Hall dan Adri Mehmeti sama-sama layak dan keduanya benar-benar akan mendapat manfaat serta menikmati pengalaman ini. Pertandingan-pertandingan ini harus menjadi campuran antara nama-nama besar dan bintang-bintang yang sedang naik daun, dan keduanya termasuk dalam kategori tersebut serta layak mendapatkannya.

    AL: Karena alasan sentimental, akan sangat menyenangkan melihat Thomas Müller di Charlotte, tetapi kurangnya konsistensi performanya musim ini berarti ada pemain lain yang lebih layak.

    Lalu bagaimana dengan Petar Musa, jika dia masih bermain di MLS saat liga dilanjutkan? Striker produktif FC Dallas ini kurang mendapat perhatian, tetapi dia adalah salah satu alasan utama mengapa timnya saat ini berada di peringkat keempat di Wilayah Barat. Pesan tiket untuknya.