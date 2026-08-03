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Poch Rondo GOAL
Thomas Hindle dan Ryan Tolmich

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The Rondo, edisi Mauricio Pochettino: Apakah kembalinya sang manajer ke USMNT merupakan ‘perkawinan karena keadaan’ atau ‘pilihan yang sudah jelas’, dan akankah ia bertahan hingga 2030?

FEATURES
Analysis
M. Pochettino
USA
World Cup

US Soccer memulangkan pelatih USMNT itu dengan kontrak empat tahun yang akan membuatnya memimpin tim untuk berpotensi tampil di tiga turnamen besar, tetapi apakah ini keputusan yang tepat?

"Se queda" adalah kata-kata yang diunggah Gerard Pique dalam sebuah swafoto bersama Neymar pada 2016, tidak lama sebelum mantan pemain Barcelona itu hengkang ke PSG. Momen itu seharusnya menjadi saat ketika Barca berhasil mempertahankan bintang mereka.

USMNT hanya bisa berharap Mauricio Pochettino tidak melakukan hal yang sama. Kini mereka, secara resmi, telah mengambil langkah pertama dalam upaya itu, mengikat sang pelatih kepala dengan kontrak empat tahun yang akan berlaku hingga Piala Dunia 2030. Secara teori, Pochettino ada di sini untuk satu kesempatan lagi. AS mendapatkan kembali manajernya.

Dan ini tampaknya menjadi kesepakatan yang masuk akal. Pochettino tidak memiliki pekerjaan klub lain yang tersedia. Sulit bagi AS untuk merekrut pelatih yang lebih berprestasi. Poch tampak sebagai pilihan terbaik. Namun, apa yang kurang di sini? Apakah ini benar-benar pilihan yang tepat? Dan dengan lowongan pekerjaan klub yang terus bermunculan, bisakah Pochettino diandalkan untuk bertahan? Para penulis GOAL mengulasnya dalam edisi lain dari... The Rondo.

  • Mauricio Pochettino Getty

    Apakah U.S. Soccer cerdas membawa kembali Poch?

    Tom Hindle: Tidak. Pochettino terasa seperti tentara bayaran dalam situasi ini. Sejalan dengan tren di sepakbola global, mendatangkan sosok asing yang sudah terbukti tidak benar-benar menawarkan banyak hal. Pelatih seperti itu seharusnya mengatasi detail-detail kecil dalam turnamen, perbedaan antara, katakanlah, perempat-final dan semifinal. Masalah AS jauh lebih dalam daripada sekadar starting XI dalam perempat-final Copa America hipotetis melawan Brasil. Mereka membutuhkan seorang pembangun, bukan manajer untuk momen-momen tertentu.

    Alex Labidou: Pada akhirnya, ya, tetapi ini jelas bukan reuni yang ideal. Mari perjelas: ini adalah hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

    Bagi Pochettino, kecuali Manchester United, Tottenham, atau klub lain dengan level seperti itu datang memanggil, mengapa ia harus melepaskan pengaruh, jadwal yang lebih ringan, dan gaji besar yang datang bersama pekerjaan di USMNT? Bisakah Anda benar-benar melihat dia pergi ke Fulham, atau mengambil risiko di Newcastle, ketika ia bisa tetap berada dalam situasi yang nyaman dan menunggu klub selevel Liga Champions menelepon?

    Bagi U.S. Soccer, logikanya juga sama jelas. B.J. Callaghan telah membangun argumen kuat di Nashville, tetapi ia tidak memiliki kredibilitas global atau daya tarik komersial seperti Pochettino. Pellegrino Matarazzo sudah memiliki pekerjaan Eropa yang kuat di Real Sociedad, dan jika ia terus seperti ini, tidak ada alasan mengapa ia tidak bisa melangkah lebih jauh di benua itu. Michael Bradley masih membutuhkan lebih banyak pengalaman dan pematangan, terlepas dari beberapa pencapaian bersama New York Red Bulls. Pochettino adalah jawaban terbaik yang tersedia saat ini.

    Ryan Tolmich: Tentu saja. Ada kemajuan yang jelas pada siklus terakhir dalam hal kultur dan gaya bermain, dan kemajuan itu pasti membuat kepemimpinan federasi bertanya-tanya apa yang bisa datang berikutnya dengan sedikit kesinambungan. Ada juga alasan untuk percaya bahwa Pochettino akan lebih kebal daripada kebanyakan orang terhadap Sindrom Siklus Kedua mengingat waktu persiapannya yang singkat pada siklus 2026. Karena itu, ini selalu menjadi keputusan yang sangat jelas selama Pochettino sendiri ingin kembali.

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  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Apakah dia akan menuntaskan kontraknya?

    TH: Ini benar-benar sulit. Pochettino dengan tegas mengatakan bahwa ia memiliki beberapa peluang untuk pergi selama masa jabatannya, tetapi menolaknya karena komitmennya kepada federasi. Itu mungkin benar menjelang Piala Dunia. Tetapi apakah itu tetap berlaku ketika pekerjaan di Man United muncul dalam setahun? Atau bahkan Spurs dalam sembilan bulan? Jika ada klub yang memanggil, peluang besarnya adalah ia akan memutuskan hubungan. Bradley pada 2029.

    AL: Tidak. Bahkan dengan kontrak empat tahun, saya akan bertaruh ia tidak akan menuntaskannya.

    Kecuali ia mengalami perubahan besar dalam pandangannya soal melatih tim nasional, atau pasar klub elite tidak pernah terbuka untuknya, Copa América 2028 terasa seperti titik keluar yang alami. Jika ia sukses di sana, ia bisa pergi dengan reputasinya meningkat. Jika tidak, U.S. Soccer mungkin tetap menginginkan awal yang baru. Itu bisa menjadi momen ketika Callaghan atau Bradley masuk ke dalam pertimbangan.

    RT: Itulah pertanyaan besarnya, bukan? Pelatih seperti Pochettino akan selalu berada dalam pemberitaan ketika pekerjaan baru terbuka, dan itu tidak akan berhenti, khususnya pada awal siklus ini. Semakin dekat ke Piala Dunia, semakin besar kemungkinan ia akan menuntaskan ini, tetapi tidak akan terlalu mengejutkan jika ia pergi apabila ada tawaran besar yang datang, secara hipotetis, setelah Copa America yang diusulkan.

  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    Apa ekspektasi minimum untuknya pada siklus ini?

    TH: Ya, sekarang tekanannya datang.

    Ingin meningkatkan ekspektasi? Tampil lumayan di Piala Dunia lalu coba mengulanginya lagi. Secara kronologis, ia akan diharapkan menjuarai Gold Cup, mencapai semifinal Copa America, dan, setidaknya, memenangi satu laga gugur lagi di Piala Dunia 2030. Oh ya, lakukan itu dengan inti skuad yang kemungkinan besar sudah melewati masa puncaknya. Pochettino harus menang dan membawa masuk generasi baru. Semoga beruntung mencoba melakukan keduanya.

    AL: Menangi sesuatu, atau setidaknya melaju jauh di Copa América.

    Penampilan kuat USMNT di fase grup dan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia sejak 2002 jelas membuat U.S. Soccer yakin pada kemungkinan bahwa Pochettino bisa membangun sesuatu. Tetapi dengan gaji yang dikabarkan lebih dari $6 juta, sekarang ia membutuhkan hasil yang nyata.

    Riwayatnya sebagai pelatih jauh lebih mengesankan daripada koleksi trofinya: satu gelar Ligue 1, satu Coupe de France, dan satu Trophée des Champions, semuanya bersama PSG. Adil atau tidak, trofi-trofi domestik itu umumnya dianggap sebagai standar minimum di klub dengan keunggulan seperti yang dimiliki PSG. Itu seharusnya tidak mengurangi kerja luar biasa yang telah ia lakukan sepanjang kariernya, tetapi USSF dan para penggemarnya sudah melewati fase kemenangan moral.

    Ia seharusnya menjuarai Gold Cup 2027. Jika tidak, hanya laju panjang di Copa América 2028 yang akan membenarkan kesabaran berkelanjutan. Jika tidak, pertanyaan-pertanyaan serius memang pantas diajukan.

    RT: Ini sebagian besar soal gambaran besar. Pekerjaan baru Pochettino adalah meremajakan kumpulan pemain sambil membenahi beberapa aspek yang kurang sukses dari sistem pengembangan talenta sepak bola Amerika. Tentu saja itu bukan pekerjaan satu orang, tetapi sekarang itu juga menjadi bagian dari tugas Pochettino. Siklus ini adalah maraton, bukan sprint seperti yang terakhir, yang memungkinkan pelatih dan stafnya meluangkan waktu, meraih kemenangan-kemenangan kecil di sepanjang jalan, dan membangun sesuatu yang lebih berkelanjutan menuju 2030.


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  • ALEX FREEMAN USA Getty Images

    Pemain mana yang paling diuntungkan oleh kembalinya dia?

    TH: Malik Tillman. Ini adalah tahun yang buruk baginya di level klub, tetapi Pochettino tetap berhasil menemukan peran untuk pemain Bayer Leverkusen itu di Piala Dunia. Ia juga tampil mengesankan di Gold Cup. Akan ada lebih banyak lagi darinya.

    AL: Tidak ada pemain yang lebih diuntungkan oleh kedatangan Pochettino selain Alex Freeman.

    Pochettino memberikan panggilan tim senior pertamanya kepada Freeman pada Mei 2025, dan sejak itu perkembangannya melesat: terobosan di Gold Cup, kepindahan ke Villarreal, dan peran penting di Piala Dunia. Nantikan hal-hal yang lebih besar lagi dari seorang bek yang telah menunjukkan bahwa ia bisa bermain melebar maupun di pertahanan tengah. Pochettino bahkan sudah mengatakan Freeman bisa menjadi bek kelas dunia dan para penggemar berpotensi melihat kelanjutan perkembangannya di bawah pelatih asal Argentina itu.

    RT: Para pemain muda. Pochettino berbicara kepada media pada Senin dan mengatakan bahwa fokus besarnya adalah menghadirkan talenta baru, dan siapa yang lebih baik bagi talenta itu untuk belajar selain Pochettino? Ada begitu banyak talenta muda menjanjikan yang mengetuk pintu USMNT. Bagaimana Pochettino memaksimalkan perkembangan para pemain muda itu? Itu akan menjadi pertanyaan besar ke depannya, dan itulah yang benar-benar akan menentukan era berikutnya sepak bola Amerika.

  • Yunus Musah Atalanta 2025-26Getty

    Siapa yang harus khawatir?

    TH: Tidak ada? Pochettino telah menegaskan bahwa tempat masih terbuka untuk diperebutkan, dan dengan kecenderungannya membawa masuk wajah-wajah kejutan, semua orang seharusnya masih punya peluang. Mungkin satu-satunya yang benar-benar punya pekerjaan berat adalah Yunus Musah, terutama dengan situasinya di level klub yang masih belum pasti dan keputusan kontroversialnya untuk melewatkan Gold Cup 2025.

    ALJawaban yang paling jelas adalah Diego Luna, tetapi peluang Tim Weah bisa saja terbatas dalam siklus ini.

    Weah adalah pemain rotasi penting menjelang Piala Dunia, tetapi ia kesulitan memberi dampak besar di turnamen tersebut. Versatilitasnya sudah lama menjadi kekuatan, tetapi kemunculan Freeman dan datangnya lebih banyak talenta muda bisa mengubahnya menjadi kelemahan: Weah bisa membantu di beberapa posisi tanpa benar-benar menjadi pilihan utama di salah satunya.

    Pochettino telah menunjukkan bahwa ia bersedia bergerak cepat meninggalkan pemain, jadi tempat Weah tidak lagi otomatis aman.

    Adapun Luna, kembalinya Pochettino memberinya tantangan yang sangat jelas. Tidak akan mengejutkan jika bintang RSL itu menggunakan pencoretannya dari Piala Dunia sebagai bahan bakar, pindah ke luar negeri dan memulai tur pembuktian secara penuh. Kembalinya Pochettino memberinya seseorang yang sangat spesifik untuk dibuktikan salah.

    RT: Para pemain lama. Jika ada satu hal yang bisa dikatakan tentang Pochettino, itu adalah bahwa ia bisa mengambil keputusan sulit. Ia tidak terlalu khawatir dibanding kebanyakan orang soal ego atau status, yang berarti akan ada beberapa nama besar yang kini harus berjuang untuk tempat mereka. Berbicara kepada media, Pochettino mengatakan bahwa ia tidak melihat ini sebagai kelanjutan, melainkan awal yang baru. Itu adalah pesan bagi siapa pun yang percaya penampilan mereka pada 2026 akan membawa mereka lolos hingga 2030.


  • Pep Guardiola Manchester CityGetty

    Adakah kandidat lain yang seharusnya dipertimbangkan Amerika Serikat?

    TH: B.J. Callaghan seharusnya menjadi pelatih USMNT saat ini. Fakta bahwa dia bukan orangnya bisa membuat mereka membayar mahal dalam jangka panjang.

    AL: Kecuali Pep Guardiola tersedia, yang jelas tidak terjadi setelah menolak Italia, Pochettino adalah opsi terbaik untuk saat ini. Bukan berarti Matarazzo, Callaghan, atau Bradley bukan kandidat kuat untuk masa depan, tetapi AS perlu membangun dari apa yang mereka lakukan dengan benar di Piala Dunia. Pochettino memberi mereka peluang terbaik untuk melakukannya.

    RT: Jelas, ya, tetapi sulit membayangkan mereka bisa mendapatkan sosok yang lebih memenuhi syarat daripada Pochettino, yang akan langsung kembali ke peran itu tanpa harus menghabiskan waktu menghadapi masa penyesuaian. Dia menghabiskan 18 bulan membentuk kultur sesuai keinginannya, yang berarti sekarang dia bisa menghabiskan empat tahun untuk membangun di atas fondasi itu. Pelatih lain mana pun akan harus melalui proses adaptasi tersebut, dan kenyataannya adalah hanya ada sedikit pelatih yang lebih baik daripada Pochettino. Karena itu, semuanya terasa sangat masuk akal.