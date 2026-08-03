"Se queda" adalah kata-kata yang diunggah Gerard Pique dalam sebuah swafoto bersama Neymar pada 2016, tidak lama sebelum mantan pemain Barcelona itu hengkang ke PSG. Momen itu seharusnya menjadi saat ketika Barca berhasil mempertahankan bintang mereka.
USMNT hanya bisa berharap Mauricio Pochettino tidak melakukan hal yang sama. Kini mereka, secara resmi, telah mengambil langkah pertama dalam upaya itu, mengikat sang pelatih kepala dengan kontrak empat tahun yang akan berlaku hingga Piala Dunia 2030. Secara teori, Pochettino ada di sini untuk satu kesempatan lagi. AS mendapatkan kembali manajernya.
Dan ini tampaknya menjadi kesepakatan yang masuk akal. Pochettino tidak memiliki pekerjaan klub lain yang tersedia. Sulit bagi AS untuk merekrut pelatih yang lebih berprestasi. Poch tampak sebagai pilihan terbaik. Namun, apa yang kurang di sini? Apakah ini benar-benar pilihan yang tepat? Dan dengan lowongan pekerjaan klub yang terus bermunculan, bisakah Pochettino diandalkan untuk bertahan? Para penulis GOAL mengulasnya dalam edisi lain dari... The Rondo.