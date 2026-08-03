Tom Hindle: Tidak. Pochettino terasa seperti tentara bayaran dalam situasi ini. Sejalan dengan tren di sepakbola global, mendatangkan sosok asing yang sudah terbukti tidak benar-benar menawarkan banyak hal. Pelatih seperti itu seharusnya mengatasi detail-detail kecil dalam turnamen, perbedaan antara, katakanlah, perempat-final dan semifinal. Masalah AS jauh lebih dalam daripada sekadar starting XI dalam perempat-final Copa America hipotetis melawan Brasil. Mereka membutuhkan seorang pembangun, bukan manajer untuk momen-momen tertentu.

Alex Labidou: Pada akhirnya, ya, tetapi ini jelas bukan reuni yang ideal. Mari perjelas: ini adalah hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Bagi Pochettino, kecuali Manchester United, Tottenham, atau klub lain dengan level seperti itu datang memanggil, mengapa ia harus melepaskan pengaruh, jadwal yang lebih ringan, dan gaji besar yang datang bersama pekerjaan di USMNT? Bisakah Anda benar-benar melihat dia pergi ke Fulham, atau mengambil risiko di Newcastle, ketika ia bisa tetap berada dalam situasi yang nyaman dan menunggu klub selevel Liga Champions menelepon?

Bagi U.S. Soccer, logikanya juga sama jelas. B.J. Callaghan telah membangun argumen kuat di Nashville, tetapi ia tidak memiliki kredibilitas global atau daya tarik komersial seperti Pochettino. Pellegrino Matarazzo sudah memiliki pekerjaan Eropa yang kuat di Real Sociedad, dan jika ia terus seperti ini, tidak ada alasan mengapa ia tidak bisa melangkah lebih jauh di benua itu. Michael Bradley masih membutuhkan lebih banyak pengalaman dan pematangan, terlepas dari beberapa pencapaian bersama New York Red Bulls. Pochettino adalah jawaban terbaik yang tersedia saat ini.

Ryan Tolmich: Tentu saja. Ada kemajuan yang jelas pada siklus terakhir dalam hal kultur dan gaya bermain, dan kemajuan itu pasti membuat kepemimpinan federasi bertanya-tanya apa yang bisa datang berikutnya dengan sedikit kesinambungan. Ada juga alasan untuk percaya bahwa Pochettino akan lebih kebal daripada kebanyakan orang terhadap Sindrom Siklus Kedua mengingat waktu persiapannya yang singkat pada siklus 2026. Karena itu, ini selalu menjadi keputusan yang sangat jelas selama Pochettino sendiri ingin kembali.