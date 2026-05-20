Dan akhirnya Arsenal bisa merayakannya. Selama hampir tiga tahun terakhir, Emirates Stadium menjadi tempat yang penuh ketegangan; Arsenal berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi hambatan mental dalam perburuan gelar Liga Premier, sama seperti mereka berjuang di lapangan. Perjuangan ini sungguh melelahkan, dan The Gunners hampir tanpa disadari telah membuktikannya tahun demi tahun.

Namun kini, hambatan itu telah hilang. Dengan kegagalan Man City mengalahkan Bournemouth yang terorganisir dengan baik pada Selasa, Arsenal memastikan gelar liga pertama mereka dalam 22 tahun. Ini memang tidak indah, tapi ini mungkin kemenangan yang pantas. Mereka telah menjadi tim terbaik di liga dalam periode yang cukup lama. Bagaimanapun cara melihatnya, keberuntungan memang tidak berpihak pada mereka.

Namun, patut melihat warisannya. Sebagian besar tim juara belakangan ini dibangun atas kualitas serangan, dan diperkuat oleh pertahanan yang solid. Tim ini justru sebaliknya. Di Amerika Serikat sering dikatakan bahwa pertahanan memenangkan kejuaraan, dan itulah yang terjadi dengan Arsenal tahun ini. Jangan salah, mereka pantas mendapatkannya. Hanya saja caranya berbeda.

Namun, apa warisan dari tim juara ini? Seberapa besar pembenaran ini bagi Mikel Arteta? Dan ke mana Arsenal akan melangkah sekarang? Para penulis GOAL mengulasnya dalam edisi lain dari... The Rondo.