Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

The Rondo, edisi Arsenal: Apakah The Gunners pantas menjadi juara Liga Premier? Apa artinya hal ini bagi Mikel Arteta? Dan apakah mereka lebih baik daripada The Invincibles?

Setelah melalui masa-masa penuh ketegangan yang cukup lama, Arsenal akhirnya berhasil meraih gelar juara Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun — sebuah akhir yang luar biasa dari perjalanan panjang.

Dan akhirnya Arsenal bisa merayakannya. Selama hampir tiga tahun terakhir, Emirates Stadium menjadi tempat yang penuh ketegangan; Arsenal berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi hambatan mental dalam perburuan gelar Liga Premier, sama seperti mereka berjuang di lapangan. Perjuangan ini sungguh melelahkan, dan The Gunners hampir tanpa disadari telah membuktikannya tahun demi tahun.

Namun kini, hambatan itu telah hilang. Dengan kegagalan Man City mengalahkan Bournemouth yang terorganisir dengan baik pada Selasa, Arsenal memastikan gelar liga pertama mereka dalam 22 tahun. Ini memang tidak indah, tapi ini mungkin kemenangan yang pantas. Mereka telah menjadi tim terbaik di liga dalam periode yang cukup lama. Bagaimanapun cara melihatnya, keberuntungan memang tidak berpihak pada mereka.

Namun, patut melihat warisannya. Sebagian besar tim juara belakangan ini dibangun atas kualitas serangan, dan diperkuat oleh pertahanan yang solid. Tim ini justru sebaliknya. Di Amerika Serikat sering dikatakan bahwa pertahanan memenangkan kejuaraan, dan itulah yang terjadi dengan Arsenal tahun ini. Jangan salah, mereka pantas mendapatkannya. Hanya saja caranya berbeda.

Namun, apa warisan dari tim juara ini? Seberapa besar pembenaran ini bagi Mikel Arteta? Dan ke mana Arsenal akan melangkah sekarang? Para penulis GOAL mengulasnya dalam edisi lain dari... The Rondo.

    Apakah Arsenal pantas menjadi juara?

    Tom Hindle: Memang begitu. Pada akhirnya, hasilnya yang berbicara, dan Arsenal berhasil menemukan formula kemenangan. Akan selalu ada kritikus karena gaya sepak bolanya, tapi The Gunners menyadari bahwa mereka bisa sangat solid di lini belakang, mencetak gol, lalu mempertahankan keunggulan. Apakah agak aneh bahwa mereka melakukan semua itu meski memiliki banyak talenta penyerang? Tentu saja. Tapi, eh, lihat papan skornya?

    Alex Labidou: Itu tidak indah, bukan The Gunners seperti era Ian Wright atau Thierry Henry, tapi Mikel Arteta dan kawan-kawan berhasil menyelesaikan tugasnya. Ada generasi penggemar Arsenal yang hanya mengenal kesuksesan melalui klip-klip lama The Invincibles 2004. Bayangkan betapa banyak sepak bola telah berubah sejak saat itu, betapa banyak dunia telah berubah dalam rentang waktu itu? Ini adalah kemenangan yang pantas bagi para penggemar Arsenal yang telah lama menderita.

    Ryan Tolmich: Layak? Tentu saja. Mereka jelas tim terbaik dan paling konsisten, meskipun harus diakui, mereka bukanlah juara legendaris sepanjang masa. Alih-alih mendominasi liga, mereka lebih menunjukkan keunggulan dalam bertahan hingga akhir, yang juga merupakan sebuah keterampilan. Pujian layak diberikan kepada mereka karena berhasil meraihnya, terutama di tengah tekanan besar yang mereka hadapi saat membungkam narasi tentang kegagalan mereka sekali dan untuk selamanya.

    Apa artinya ini bagi Mikel Arteta? Apakah ini semacam pembuktian diri?

    TH: Ini pencapaian besar bagi Arteta. Mungkin perlu diingat bahwa Arsenal hampir tak berarti apa-apa saat pertama kali merekrutnya, dan dia belum pernah punya pengalaman melatih tim utama (meski magang di bawah Pep bukanlah hal yang buruk). Kemampuannya untuk menyesuaikan strategi, berinovasi, dan menemukan cara-cara untuk menang mungkin belum mendapat pengakuan yang cukup. Dia mencoba gaya "main sepak bola seksi" beberapa tahun lalu dan kalah tipis di akhir musim dari Man City. Kali ini adalah perang attrition, dan itu berhasil. Ya, hal-hal seperti TikTok, pohon zaitun, lampu bohlam, dan gaya "bro" di LinkedIn memang aneh dan tidak nyaman. Tapi konon hal-hal ini berkontribusi. Salut untuknya.

    AL: "Percayalah pada proses" sering digunakan pada masa kejayaan Sixers era Joel Embiid-Ben Simmons, tapi mungkin lebih cocok untuk apa yang Arteta capai bersama Arsenal. Manajer asal Spanyol ini lebih mirip dengan kesuksesan David Moyes atau Jose Mourinho bersama Chelsea, bukan seperti mentor manajernya, Pep Guardiola, tapi gaya tak penting jika menang. Arsenal, dalam versi sebelumnya, bermain sepak bola indah tapi sering pulang tanpa trofi.

    Banyak pujian juga harus diberikan kepada Josh dan Stan Kroenke karena kesabaran mereka dan tetap mempertahankan beberapa manajer dan staf manajemen meskipun mengalami kegagalan awal. Akibatnya, hampir semua tim mereka berhasil meraih setidaknya satu gelar dalam dekade terakhir. Apakah Rapids berikutnya? Waktu akan menjawab, tetapi Anda tidak akan bertaruh melawan hal itu.

    RT: Jelas ini pembuktian. Tekanan semakin besar padanya untuk memberikan hasil, terutama ketika musim ini mulai berjalan tidak sesuai harapan pada musim semi. Dia menstabilkan tim, memenangkan gelar yang telah lama dinantikan, dan membuat mereka mengincar satu gelar lagi, yang sebenarnya paling diinginkan klub: Liga Champions. Terlepas dari hasil pertandingan melawan PSG, dia telah membuktikan dirinya.

    Apakah adil untuk mengkritik gaya bermain mereka? Atau memang begitulah cara untuk menang?

    TH: Nah, sepak bola adalah produk hiburan, jadi, secara objektif, sebagai penonton, tidak ada yang salah dengan menonton sesuatu dan merasa sedikit kecewa. Itu wajar. Masalahnya di sini adalah rasanya seperti mengalami sedikit kejutan budaya. Dunia sepertinya sudah mengharapkan sepak bola yang memanjakan mata pada saat ini. Itulah cara Guardiola dan Klopp menang. Itulah cara PSG menang. Jika kita melihat lebih jauh ke belakang, itulah cara Barca menang. Kita ingin melihat pemain-pemain terbaik di dunia yang sangat hebat dalam apa yang mereka lakukan. Melihat, yah, bukan itu, bukanlah hal yang bagus. Tapi Arsenal benar-benar hanya perlu memenangkan sesuatu, dan ini berhasil. Yang lucu, bagaimanapun, adalah seberapa tidak menikmatinya para penggemar mereka menonton tim ini.

    AL: Ingin bermain dengan cara tertentu dan efektif melakukannya adalah dua hal yang berbeda, dan Arteta pantas mendapat pujian karena tetap pada dirinya sendiri dan menang dengan cara itu. Karena dia berasal dari Spanyol dan memiliki Arsene Wenger dan Guardiola sebagai mentor, orang sering lupa bahwa kesuksesan terbesar sebagai pemainnya mungkin datang saat dia menjadi gelandang tangguh di Everton. Ada banyak kesamaan di sini.

    RT: Bagi penggemar dari 100-an klub lain yang membentuk piramida sepak bola Inggris, itu wajar. Bagi penggemar klub ini, siapa peduli? Tidak ada penggemar Arsenal yang akan menoleh ke musim ini dan berkata, 'Oh, kami memenangkan gelar tapi...'. Mereka hanya akan mengingat perasaan yang muncul saat memenangkan gelar itu. Legenda NBA Brian Scalabrine pernah berkata setelah memenangkan gelar yang kini ia lihat sebagai pemain cadangan, bahwa dalam 20 tahun ia akan menjadi pemain inti, dan dalam 50 tahun ia akan menceritakan kepada cucu-cucunya bahwa ia adalah bintang. Logika itu juga berlaku untuk trofi.

    Bagaimana perbandingan tim ini dengan tim "The Invincibles" tahun 2004?

    TH: Jauh sekali. Tim "The Invincibles" mungkin termasuk tiga besar tim Liga Primer sepanjang masa, kalau bukan yang terbaik. Tim ini masih jauh di bawahnya (sama seperti kebanyakan tim lainnya).

    AL: Wah, ini sulit. The Invincibles 2004 adalah tim bersejarah dan JAUH lebih seru untuk ditonton, tapi jujur saja, tim 2026 ini mungkin lebih baik, mengingat kekuatan Premier League saat ini. Bukan untuk meremehkan Wenger dan kesuksesannya saat itu, tapi pada masa itu, dia adalah salah satu manajer asing pertama yang dipercaya untuk menangani klub legendaris di Inggris. Ide-idenya segar dan unik. Dan Premier League belum menjadi liga terbaik di dunia saat itu. Sekarang sudah. Dan Inggris merekrut pemain dan manajer terbaik ke divisi teratasnya setiap tahun. Tim 2026 ini mungkin adalah yang terbaik dalam sejarah klub.

    RT: Sama seperti saat saya membandingkannya dengan Thierry Henry. Ada tingkatan yang jelas di antara juara-juara Liga Premier, dan The Invincibles jelas berada di tingkat tertinggi. Itu bukan berarti tim Arsenal ini tidak bagus; itu berarti tim The Invincibles begitu, begitu hebat sehingga orang masih membicarakannya dua dekade kemudian. Apakah tim Arsenal ini akan dikenang dengan begitu hangat oleh penggemar non-Arsenal? Mungkin tidak. Ini memang momen besar bagi klub tersebut, ya, tetapi bukan momen yang melampaui batas London Utara seperti yang dilakukan The Invincibles.

    Bagaimana nasib Arsenal menjelang final Liga Champions?

    TH: Sepertinya kini ada sedikit keyakinan, mungkin juga sedikit kebebasan. Arteta adalah sosok yang intens, dan kita tak bisa membayangkan standar permainan tiba-tiba menurun begitu saja. Namun, PSG tetaplah tim yang lebih unggul.

    AL: Liga Champions terasa seperti bonus, tapi Arsenal mungkin sebenarnya siap untuk memenangkannya berdasarkan pengalaman rutin mereka di Liga Premier. PSG telah memberikan pertunjukan sepak bola yang memukau kepada para penggemar dalam dua tahun terakhir, TAPI, mereka tidak memiliki tantangan liga yang sesungguhnya dalam beberapa tahun terakhir. Arsenal memiliki semua pemain kunci mereka dalam kondisi sehat - semoga saja - dan bisa menjadi spesialis kejutan dalam beberapa minggu ke depan.

    RT: Di posisi yang sama seperti sebelumnya: berdoa dan berharap yang terbaik. PSG memang favorit, dan hasil imbang Manchester City di seberang Selat Inggris tidak mengubah fakta itu sama sekali. Arsenal bisa bermain, ya, dan mereka bisa melakukan hal-hal yang membuat PSG berkeringat, tapi mereka harus bermain di level elit, PSG harus sedikit menurun, dan mereka butuh sedikit keberuntungan untuk menyelesaikan tugas ini.

    Menurutmu, apakah Arsenal bisa terus melaju dan meraih gelar juara dua kali berturut-turut?

    TH: Benar sekali — terutama karena siapa yang bisa menantang mereka? City akan mencari solusi dengan manajer baru di kursi kepelatihan. Liverpool tidak menunjukkan tren yang positif. Chelsea memiliki kelemahan, dan Man United masih kurang dalam hal kualitas (meski tentu saja masih ada harapan di Manchester). Saya tidak akan terkejut jika kita menulis cerita yang sama pada waktu yang sama tahun depan.

    AL: Tidak. Meskipun masih terlalu dini untuk menentukan siapa yang akan menang - terutama setelah Piala Dunia - taruhan awal harus jatuh pada tim merah dari Manchester. Orang-orang belum siap untuk sepenuhnya mendukung Man United asuhan Michael Carrick, tapi berdasarkan performa, mereka bisa dibilang salah satu dari tiga klub teratas di Inggris. Meskipun ini bisa jadi seperti Ole Gunnar Solskjær lagi, suasananya terasa berbeda kali ini. Jika mereka merekrut dengan bijak dan menyingkirkan pemain-pemain yang tidak berkontribusi, ini bisa mengikuti pola Liverpool musim 2024-25.

    RT: Ini akan sulit. Persaingan di papan atas terlalu ketat. Manchester City, bahkan tanpa Pep, akan tetap baik-baik saja. Chelsea dan Manchester United tampaknya semakin membaik. Liverpool pasti tidak akan seburuk ini lagi musim depan, dan klub-klub seperti Aston Villa, Newcastle, dan Bournemouth telah menunjukkan bahwa klub di luar kelompok elit tersebut bisa dengan cepat menjadi lawan yang sangat sulit dihadapi. Apakah Arsenal akan menjadi favorit? Mungkin, tetapi jika Anda bertaruh pada mereka atau pada tim lain, pilihan yang aman selalu adalah tim lain.

