"The Last Dance": Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan para bintang senior yang akan berlaga di Piala Dunia terakhir mereka pada tahun 2026

Namun, bagi generasi pesepakbola yang telah berada di garis depan olahraga ini selama hampir dua dekade, inilah akhir dari perjalanan mereka. Sejumlah legenda akan mengakhiri karier mereka, dengan tahun 2026 menjadi kesempatan terakhir untuk merebut gelar tertinggi dalam sepak bola.

Beberapa mungkin akan pensiun sebagai juara, yang lain mungkin gagal, tetapi mereka semua akan meninggalkan kekosongan besar di panggung internasional yang tak bisa langsung diisi oleh talenta-talenta baru.

GOAL menyoroti beberapa pemain senior yang bagi mereka, 2026 hampir pasti menjadi Piala Dunia terakhir mereka: