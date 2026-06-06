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World Cup Last Dance GFXGetty/GOAL

Diterjemahkan oleh

"The Last Dance": Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan para bintang senior yang akan berlaga di Piala Dunia terakhir mereka pada tahun 2026

Analysis
World Cup
FEATURES
L. Messi
C. Ronaldo
L. Modric
Neymar
M. Salah
M. Neuer
H. Kane
England
Argentina
Portugal
Brazil
Germany
V. van Dijk
K. De Bruyne
J. Rodriguez
S. Mane
R. Mahrez
H. Son
G. Ochoa
E. Dzeko
Netherlands
Belgium
Mexico
Colombia
Croatia
Egypt
Senegal
Algeria
Bosnia and Herzegovina
South Korea

Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi turnamen bersejarah, yang tak pernah terjadi sebelumnya. Dengan jumlah peserta yang diperluas menjadi 48 tim untuk pertama kalinya dan diselenggarakan di tiga negara—Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko—turnamen ini dipastikan akan menjadi ajang terbesar dalam sejarah kompetisi yang telah berlangsung hampir 100 tahun.

Namun, bagi generasi pesepakbola yang telah berada di garis depan olahraga ini selama hampir dua dekade, inilah akhir dari perjalanan mereka. Sejumlah legenda akan mengakhiri karier mereka, dengan tahun 2026 menjadi kesempatan terakhir untuk merebut gelar tertinggi dalam sepak bola.

Beberapa mungkin akan pensiun sebagai juara, yang lain mungkin gagal, tetapi mereka semua akan meninggalkan kekosongan besar di panggung internasional yang tak bisa langsung diisi oleh talenta-talenta baru. 

GOAL menyoroti beberapa pemain senior yang bagi mereka, 2026 hampir pasti menjadi Piala Dunia terakhir mereka:

  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    Lionel Messi (Argentina)

    Lionel Messi akan segera genap berusia 39 tahun, dan—meski sempat melontarkan beberapa pernyataan yang samar-samar—ia telah memutuskan untuk berlaga di Piala Dunia keenamnya, yang akan memecahkan rekor.

    Pemain terhebat dalam sejarah sepak bola ini akhirnya memenangkan satu-satunya kompetisi yang selama ini luput darinya ketika Argentina mengalahkan Prancis di final 2022. Sejak saat itu, Messi pindah ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Inter Miami, menjauh dari sepak bola Eropa dan lebih menjaga kondisinya di dunia MLS yang tidak terlalu menuntut - namun tidak kalah menghibur. 

    Dia terus membela negaranya, mencetak gol dan menciptakan peluang di momen-momen yang tidak akan bisa dipahami oleh pemain lain seusianya. Masih ada pertanyaan apakah pesulap Argentina ini bisa mengatasi format yang diperluas ditambah dengan panas terik yang diperkirakan akan terjadi di Amerika Utara, tetapi akan sangat bodoh untuk mengharapkan Messi mundur begitu saja.

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  • Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Di usia 41 tahun, Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia jika Portugal berhasil menjuarainya musim panas ini. Berbeda dengan Messi, pemenang Ballon d’Or lima kali ini belum pernah menjuarai turnamen tersebut, bahkan belum pernah mencetak gol di babak gugur, yang berarti warisan kariernya di Piala Dunia masih jauh dari status ikoniknya.

    Seharusnya mustahil bagi pemain seusia Ronaldo untuk masih mampu bersaing di level tertinggi, namun di sinilah dia, masih mencetak gol secara produktif di Arab Saudi untuk Al-Nassr, dan masih bersikeras bahwa dia tidak berencana pensiun dalam waktu dekat. 

    Skuad Portugal dipenuhi talenta, sementara pemain seperti Rafael Leao, Pedro Neto, dan Goncalo Ramos semua menunggu giliran untuk membangun karier internasional mereka, namun Roberto Martinez terus membangun timnya dengan Ronaldo sebagai bagian sentral dari upayanya untuk membawa gelar Piala Dunia pertama bagi negara Eropa tersebut. Bergabung dengan Messi dalam penampilannya di final keenam, ini tentu saja merupakan kesempatan terakhir CR7 untuk meraih kejayaan global.


  • Guillermo Ochoa Mexico(C)Getty Images

    Guillermo Ochoa (Meksiko)

    Ada pemain ketiga yang dipastikan akan bergabung dengan Messi dan Ronaldo untuk berlaga di Piala Dunia keenam mereka musim panas ini, meskipun kepastian seputar partisipasi Guillermo Ochoa dalam turnamen tersebut jauh lebih minim.

    Sebagai pemain veteran dengan lebih dari 150 penampilan untuk Meksiko, kiper legendaris ini hanya tampil sekali untuk El Tri sejak final Liga Bangsa-Bangsa CONCACAF pada Maret 2024, dan tidak diharapkan masuk dalam skuad Javier Aguirre. Namun, setelah penjaga gawang utama, Angel Malagon, mengalami cedera Achilles pada bulan Maret, pintu terbuka bagi Ochoa untuk kembali ke barisan tuan rumah bersama pada usia 40 tahun.

    Karier Ochoa yang berpindah-pindah telah membawanya bermain di klub-klub di Spanyol, Italia, Prancis, Portugal, dan Belgia, sementara musim lalu ia bermain di Siprus bersama AEL Limassol. Ia telah mengisyaratkan bahwa ia akan pensiun setelah Piala Dunia, mengakhiri karier seorang pria yang telah menjadi pemain andalan turnamen selama dua dekade terakhir.


  • Manuel Neuer Germany 2026Getty Images

    Manuel Neuer (Jerman)

    Ochoa juga bukan satu-satunya kiper legendaris yang mendapat panggilan tak terduga. Mengingat Marc-Andre ter Stegen telah dilanda cedera selama dua tahun terakhir, dan di tengah keraguan yang terus mengemuka terkait performa calon kiper utama Oliver Baumann, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengambil keputusan berani dengan memanggil kembali Manuel Neuer dari masa pensiunnya di level internasional untuk satu penampilan terakhir.

    Neuer termasuk di antara sejumlah pemain veteran yang mengakhiri karier mereka bersama Jerman setelah menjadi tuan rumah Euro 2024, namun ia dibujuk untuk kembali bermain di Piala Dunia kelimanya pada usia 40 tahun setelah menampilkan performa mengesankan bersama Bayern Munich musim ini.

    Nagelsmann telah mengonfirmasi bahwa Neuer akan menjadi kiper utama di Amerika Utara saat Die Mannschaft berusaha menghindari tersingkir di babak penyisihan grup untuk ketiga kalinya berturut-turut.

  • Luka Modric Croatia 2026Getty Images

    Luka Modric (Kroasia)

    Luka Modric, yang juga berusia 40 tahun, menempati peringkat kedua setelah Ronaldo sebagai pemain lapangan tertua di Piala Dunia kali ini, saat ia bertekad untuk menambahkan satu bab terakhir dalam karier gemilangnya di turnamen ini. Sang maestro lini tengah ini membawa Kroasia ke final pertamanya pada 2018, di mana mereka akhirnya kalah dari Prancis, sementara Modric juga menjadi motor di balik perolehan posisi ketiga negaranya pada 2022.

    Modric bergabung dengan AC Milan musim panas lalu setelah dilepas oleh Real Madrid dalam upaya untuk menjaga kebugarannya, dan kini ia akan turun ke lapangan di putaran final Piala Dunia kelimanya, di mana ia akan menjadi pemain keempat yang mengumpulkan 200 caps internasional (dengan asumsi Messi mengalahkannya - pemain Argentina itu saat ini memiliki 198 caps, sedangkan Modric 197).

  • Edin Dzeko Bosnia & Herzegovina 2026Getty Images

    Edin Dzeko (Bosnia dan Herzegovina)

    Berbeda dengan Messi, Ronaldo, dan Modric, Edin Dzeko bisa dimaklumi jika ia mengira perjalanannya di Piala Dunia sudah berakhir, mengingat kesulitan yang dialami Bosnia dan Herzegovina untuk lolos ke turnamen besar sejak penampilan tunggal mereka di Piala Dunia 2014. Namun, Dzeko berhasil menginspirasi rekan-rekan senegaranya untuk terakhir kalinya, dan setelah mengalahkan Italia di babak play-off UEFA, ia akan turun ke lapangan di Amerika Utara pada usia 40 tahun.

    Hampir mencapai 150 penampilan untuk negaranya, di mana ia telah mencetak lebih dari 70 gol, Dzeko telah menunjukkan bahwa ia masih bisa mencetak gol secara teratur sejak bergabung dengan Schalke pada Januari, yang ia bantu promosi kembali ke Bundesliga. Mantan striker Manchester City dan Inter ini belum pernah bermain di sejumlah turnamen yang sesuai dengan kariernya, sehingga akan menjadi hal yang menyenangkan bagi Dzeko untuk mengakhiri kariernya di panggung terbesar.

  • Son Heung Min South Korea(C)Getty Images

    Son Heung-min (Korea Selatan)

    Sejumlah tim kemungkinan akan mengucapkan selamat tinggal kepada pemain terbaik sepanjang sejarah mereka di Piala Dunia kali ini, dan Korea Selatan mungkin termasuk di antaranya jika Son Heung-min memutuskan untuk memperpanjang karier internasionalnya hingga setelah tahun 2026.

    Akan berusia 34 tahun pada bulan Juli, Son masih memiliki lebih banyak waktu dibandingkan pemain lain, tetapi tuntutan sebagai kapten dan beban harapan dari sebuah negara yang terobsesi dengan kesuksesan tim sepak bolanya merupakan beban yang berat. Setelah meninggalkan kompetisi Eropa untuk bergabung dengan LAFC di MLS, legenda Tottenham ini mungkin merasa bahwa ia telah memberikan yang terbaik untuk Korea saat turnamen ini berakhir.

  • Mohamed Salah Egypt 2026Getty Images

    Mohamed Salah (Mesir)

    Hanya beberapa hari lebih tua dari Son dan berada dalam situasi serupa dalam hal status sebagai pemain terbaik dalam sejarah sepak bola negaranya, Mohamed Salah telah memikul beban Mesir hampir sendirian selama bertahun-tahun. Kali ini ia memang memiliki beberapa pemain pendukung, dipimpin oleh Omar Marmoush dari Manchester City, tetapi tim Firaun sekali lagi akan mengandalkan inspirasi dari Salah di Amerika Utara meskipun performanya bersama Liverpool telah merosot tajam selama 12 bulan terakhir.

    Tentu saja akan ada semangat dan determinasi ekstra dalam langkah Salah, terutama setelah penampilannya di Piala Dunia 2018 sebagian besar terganggu oleh cedera bahu yang dialaminya di final Liga Champions tahun itu. Bagi seorang pemain sekelasnya, Salah perlu menampilkan performa gemilang di turnamen global untuk memperkuat warisan abadinya.

    Dengan kemungkinan pindah ke Arab Saudi setelah kepergiannya dari Anfield, Salah pasti akan mulai mengakhiri kariernya dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, mengharapkan dia untuk melanjutkan karier internasionalnya setelah musim panas ini mungkin tampak tidak realistis.

  • Sadio Mane Senegal 2026Getty Images

    Sadio Mané (Senegal)

    Sadio Mané telah menjadi tokoh kunci dalam kesuksesan Senegal selama satu dekade terakhir, dan dengan sang penyerang yang baru saja genap berusia 34 tahun menjelang Piala Dunia, ini mungkin saja menjadi kesempatan terakhirnya untuk memimpin negaranya di turnamen tersebut.

    Mantan pemain sayap Liverpool dan Bayern Munich ini adalah orang yang mencetak gol penalti yang membawa negaranya meraih gelar Piala Afrika pertama pada 2021, dan ia telah membawa Lions of Teranga tampil di Piala Dunia secara berturut-turut, meskipun ia terpaksa absen pada 2022 karena cedera.

    Kepindahan Mane ke Al-Nassr di Arab Saudi telah mengurangi eksposurnya di mata penggemar Eropa, namun ia tetap setia pada negaranya dan terus menjadi kapten tim. Dengan munculnya talenta-talenta hebat seperti Ismaila Sarr dan Illiman Ndiaye di sekitarnya, kepemimpinan dan pengalaman Mane bisa jadi adalah apa yang dibutuhkan Senegal untuk melangkah jauh di Piala Dunia 2026.

  • Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

    Riyad Mahrez (Aljazair)

    Melengkapi trio pemenang Liga Champions dan Liga Premier asal Afrika, Riyad Mahrez adalah salah satu pemain paling berbakat di generasinya yang muncul dari benua tersebut. Bahkan di usia 35 tahun, kemampuan menggiring bola yang memukau dan sentuhan pertama yang memikat dari Mahrez masih membuat para penggemar dan rekan setimnya terpesona, dan tak banyak yang akan membantah bahwa ia layak mendapatkan perpisahan yang heroik dari panggung internasional.

    Yang luar biasa bagi pemain sekelas Mahrez, ia sebelumnya hanya pernah tampil sekali di Piala Dunia, dan itu terjadi pada tahun 2014, dengan Aljazair gagal lolos sejak turnamen di Brasil itu. Musim panas ini, Mahrez memiliki kesempatan untuk akhirnya menunjukkan kemampuannya di panggung global saat ia terus mengakhiri kariernya di Arab Saudi bersama Al-Ahli.

  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    Kevin De Bruyne (Belgia)

    Mantan rekan setim Mahrez di Manchester City, Kevin De Bruyne, mengalami musim debut yang diwarnai cedera di Napoli setelah hengkang dari Etihad Stadium, dan ada kekhawatiran bahwa kondisi fisik gelandang tersebut mungkin mulai menurun menjelang ulang tahunnya yang ke-35 pada akhir bulan ini.

    Saat dalam kondisi fit, De Bruyne tetap menjadi salah satu playmaker paling lengkap di dunia sepak bola, dan ia yakin dapat menginspirasi Belgia untuk terakhir kalinya saat para anggota terakhir dari 'Generasi Emas' yang sangat dipuji itu berjuang mencari kejayaan.

    Skuad asuhan Rudi Garcia mungkin sedang dalam masa transisi, tetapi De Bruyne tetap menjadi pemain utama yang mampu membongkar pertahanan lawan dengan umpan menakjubkan atau melepaskan tendangan spektakuler dari jarak jauh. Jika ia bisa tetap sehat, Red Devils berpotensi menjadi kuda hitam pada musim panas ini.

  • Virgil van Dijk Netherlands 2026Getty Images

    Virgil van Dijk (Belanda)

    Virgil van Dijk semakin matang seiring bertambahnya usia, dan meskipun ia akan genap berusia 35 tahun selama Piala Dunia, tak diragukan lagi bahwa ia akan memainkan peran kunci dalam perjalanan timnas Belanda musim panas ini.

    Bek veteran ini telah menjadi fondasi yang membuat Liverpool menjadi salah satu tim paling ditakuti di Eropa, dengan beberapa striker lawan bahkan sampai-sampai secara aktif menghindari berhadapan satu lawan satu dengan Van Dijk karena takut dipermalukan. 

    Musim lalu memang bukan musim terbaik Van Dijk, dengan adanya kekhawatiran di Merseyside bahwa kapten The Reds ini mungkin telah kehilangan sedikit kecepatan dan kesadaran defensifnya tidak lagi seperti dulu. Oleh karena itu, para penggemar Belanda berharap kapten mereka dapat kembali tampil prima di Piala Dunia yang kemungkinan besar akan menjadi yang kedua dan terakhir baginya.


  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    James Rodríguez (Kolombia)

    Sebagai salah satu bintang Piala Dunia 2014, James Rodriguez akan genap berusia 35 tahun pada bulan Juli, namun bagi para penggemar Kolombia, kehadirannya di Amerika Utara sangatlah penting. Setelah memukau dunia dengan penampilan individu yang paling ikonik dalam turnamen tersebut 12 tahun lalu—yang pada akhirnya membawanya ke Real Madrid—James sering kali kesulitan mempertahankan kebugaran fisiknya dalam beberapa tahun terakhir. 

    Kariernya dipenuhi cedera, sehingga ia terpaksa menghabiskan waktu singkat di klub-klub untuk menjaga performanya tetap prima - yang terbaru bersama Minnesota United di MLS - sambil menyimpan performa terbaiknya untuk pertandingan internasional.

    James berhutang kariernya pada Piala Dunia, dan bab terakhir di panggung terbesar dari semuanya terasa pas bagi salah satu wajah paling ikonik turnamen tersebut.


  • Neymar Brazil 2026Getty Images

    Neymar (Brasil)

    Neymar dan Piala Dunia 2026: Perjalanan yang panjang — dan Brasil bahkan baru akan memulai pertandingan mereka seminggu lagi! Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Selecao ini belum pernah tampil di level internasional sejak mengalami cedera ACL pada Oktober 2023, dan dengan Carlo Ancelotti yang terus mengabaikannya setelah mengambil alih kendali manajerial pada September, harapan Neymar untuk tampil di turnamen global terakhir tampaknya telah sirna.

    Namun, setelah beberapa penyerang Brasil mengalami cedera, Ancelotti memberikan peluang terakhir bagi Neymar di detik-detik akhir, dan memasukkan penyerang Santos itu ke dalam skuad 26 pemainnya, memicu perayaan meriah dari para pendukung. Masih harus dilihat peran apa yang direncanakan Ancelotti untuk pemain berusia 34 tahun ini di Amerika Utara, meskipun ia harus membuktikan kebugarannya terlebih dahulu setelah mengalami cedera lagi hanya beberapa hari setelah dipanggil.

    Jelas bahwa tubuh Neymar sudah tidak mampu lagi, dan harapan bahwa ia akan tetap dalam kondisi yang cukup baik untuk bermain di Piala Dunia 2030 hanyalah angan-angan belaka. Inilah, oleh karena itu, kesempatan terakhirnya untuk mencoba membawa Brasil meraih bintang keenam yang sangat didambakan.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Harry Kane?... (Inggris)

    Harry Kane mungkin sedang berada di puncak performanya. Di usia 32 tahun, ia masih membuktikan diri sebagai salah satu penyerang paling mematikan di Eropa setelah mencetak lebih dari 60 gol untuk Bayern Munich pada musim lalu, dan ia menjadi satu-satunya pemain yang memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Inggris.

    Ada kemungkinan Kane akan terus berkarier hingga Piala Dunia 2030 – dan mengingat selisih kualitas yang jauh dengan para pemain di bawahnya dalam hierarki tim, para penggemar Three Lions tentu berharap hal itu terjadi. Namun, dengan Kejuaraan Eropa 2028 yang akan digelar di Inggris sebagai tuan rumah bersama, turnamen tersebut bisa menjadi kesempatan sempurna bagi Kane untuk mengakhiri karier internasionalnya.

    Adanya turnamen tersebut di tanah air berarti ini bisa menjadi Piala Dunia terakhir bagi pemain seperti Jordan Pickford, John Stones, dan mungkin bahkan Marcus Rashford, dengan kesempatan untuk pensiun dari tugas internasional di hadapan para penggemar mereka sendiri menjadi tawaran yang menggoda.