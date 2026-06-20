The Athletic - Persaingan sengit antara Tottenham asuhan De Zerbi dan Manchester City asuhan Maresca untuk merebut Tonali: berapa nilai yang ditetapkan Newcastle untuknya dan apa kabar yang beredar

Hal yang mendukung kemungkinan Newcastle berhasil meraih angka yang nyaris memecahkan rekor dari kemungkinan hengkangnya pemain Italia tersebut – rekor saat ini dalam hal pendapatan dari penjualan pemain dipegang oleh Isak, yang dijual ke Liverpool seharga 145 juta euro – adalah fakta bahwa, menurut laporan The Athletic, ada klub lain dan pelatih Italia lainnya yang sedang mengincar Tonali. Bahkan Manchester City, yang sedang mempertimbangkan untuk mencari klub baru bagi mantan pemain Milan lainnya seperti Tijjani Reijnders dan juga mempertanyakan masa depan Rodri serta Nico Gonzalez, dilaporkan telah menghubungi pihak pemain dan sedang merancang tawaran yang akan diajukan kepada Newcastle untuk mencoba mengalahkan Tottenham. Persaingan ini semakin terbuka lebar, dan pertarungan antara De Zerbi dan Maresca untuk merebut Tonali baru saja dimulai.