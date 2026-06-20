Roberto De Zerbi dan Tottenham benar-benar serius mengejar Sandro Tonali. Mantan gelandang Brescia dan Milan ini merupakan salah satu target utama yang ingin diraih tim asal London tersebut dalam bursa transfer yang berlangsung dengan sangat cepat – langkah pertama adalah mendatangkan bek asal Belanda dari Brighton, Paul van Ecke, dengan nilai transfer sekitar 60 juta euro, dan gelandang lain seperti Mateus Fernandes dari West Ham juga masih menjadi incaran – yang tampaknya akan dipenuhi oleh wajah-wajah baru. Dimulai dari lini tengah, yang akan mengalami perombakan besar-besaran dibandingkan musim lalu dan akan menjadikan pemain timnas Italia tersebut sebagai poros utamanya.
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The Athletic - Persaingan sengit antara Tottenham asuhan De Zerbi dan Manchester City asuhan Maresca untuk merebut Tonali: berapa nilai yang ditetapkan Newcastle untuknya dan apa kabar yang beredar
TOTTENHAM MENGAMBIL INISIATIF
Setelah munculnya kabar pertama beberapa hari terakhir mengenai kesediaan penuh Sandro Tonali untuk meninggalkan Newcastle setelah tiga musim dan 110 penampilan (dengan 10 gol) serta satu gelar Carabao Cup, serta pindah ke klub Liga Premier yang memiliki ambisi lebih besar, portal The Athletic kini menyajikan kabar terbaru dan penting terkait masa depan pemain kelahiran tahun 2000 tersebut. Tottenham dikonfirmasi sebagai klub yang paling serius dan dilaporkan telah memulai pembicaraan awal untuk meyakinkan Newcastle melepas salah satu pemain terbaiknya, yang masih terikat kontrak hingga Juni 2028 dan dibeli dari Milan pada 2023 seharga 60 juta euro ditambah bonus. Nilai dasar yang ditetapkan The Magpies untuk Tonali berkisar di angka 100 juta, angka yang sedang berusaha diturunkan oleh Tottenham.
ADA JUGA CITY
Hal yang mendukung kemungkinan Newcastle berhasil meraih angka yang nyaris memecahkan rekor dari kemungkinan hengkangnya pemain Italia tersebut – rekor saat ini dalam hal pendapatan dari penjualan pemain dipegang oleh Isak, yang dijual ke Liverpool seharga 145 juta euro – adalah fakta bahwa, menurut laporan The Athletic, ada klub lain dan pelatih Italia lainnya yang sedang mengincar Tonali. Bahkan Manchester City, yang sedang mempertimbangkan untuk mencari klub baru bagi mantan pemain Milan lainnya seperti Tijjani Reijnders dan juga mempertanyakan masa depan Rodri serta Nico Gonzalez, dilaporkan telah menghubungi pihak pemain dan sedang merancang tawaran yang akan diajukan kepada Newcastle untuk mencoba mengalahkan Tottenham. Persaingan ini semakin terbuka lebar, dan pertarungan antara De Zerbi dan Maresca untuk merebut Tonali baru saja dimulai.
BERAPA BANYAK PENDAPATAN MILAN
Di antara klub-klub yang berpotensi mendapat keuntungan finansial dari kepindahan Sandro Tonali ke Inggris—yang dalam beberapa pekan terakhir juga dikaitkan dengan Arsenal dan Manchester United—adalah Milan. Seperti yang diungkapkan Matteo Moretti beberapa hari lalu, saat menegosiasikan transfer pemain muda tersebut ke Newcastle, Rossoneri tidak mendapatkan bagian apa pun dari penjualan kembali di masa depan. Sebaliknya, jika ia pindah ke Tottenham atau Manchester City, Milan akan menerima kontribusi solidaritas, yaitu sejumlah uang yang menjadi hak klub-klub yang telah mengembangkan bakat pemain tersebut pada tahun-tahun awal kariernya. Milan diperkirakan akan menerima sekitar satu juta euro.