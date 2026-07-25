Dalam situasi yang garis besarnya masih belum sepenuhnya jelas ini, Arsenal - yang dalam beberapa hari terakhir telah menuntaskan perekrutan Christos Tzolis dari Brugge senilai 40 juta euro, untuk menggantikan Leandro Trossard yang pindah ke Besiktas - mulai mempertimbangkan kemungkinan melakukan langkah resmi untuk Vinicius Junior. Pemain kelahiran 2000 itu masuk dalam daftar pendek target untuk posisi spesifik tersebut, tetapi menurut The Athletic, saat ini belum ada kontak apa pun antara kedua klub. Bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2018, Vinicius telah membukukan 128 gol dan 100 assist dalam 375 penampilan; musim panas ini ia tampil menonjol secara individu di Piala Dunia, dengan 4 gol dalam 5 penampilan bersama Brasil.