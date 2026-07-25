Kabar transfer mengejutkan diangkat kembali oleh portal The Athletic. Menurut media asal Amerika Serikat itu, Arsenal disebut telah memulai penjajakan awal untuk penyerang Real Madrid, Vinicius Junior. Permintaan informasi yang sangat pas dengan hari ketika, dari berbagai pihak, disebut bahwa langkah penentu Los Blancos untuk winger RB Leipzig kelahiran 2006, Yan Diomandé, sudah di ambang terjadi, yang juga dipantau Paris Saint-Germain dalam beberapa pekan terakhir.
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The Athletic - Arsenal, penjajakan awal untuk Vinicius Junior: berapa yang diminta Real Madrid untuk melepasnya, simpul negosiasi yang mandek untuk perpanjangan kontrak
KONTRAK YANG AKAN BERAKHIR
Di balik percepatan mendadak untuk pemain tim nasional Pantai Gading itu, tersembunyi kesulitan besar yang dihadapi presiden Real Madrid Florentino Perez dan para kolaborator terdekatnya dalam membukukan kemajuan signifikan dalam negosiasi untuk memperpanjang kontrak Vinicius Junior. Kontrak yang berakhir pada 30 Juni 2027 itu juga mencakup pembayaran bonus loyalitas dalam jumlah besar jika pemain Brasil tersebut bertahan pada musim ini, selain gaji kotor sebesar 25 juta euro. Florentino jelas ingin menghindari dua pukulan sekaligus: “menguras kantong” untuk kemungkinan musim terakhir Vinicius di Spanyol, lalu kehilangan dirinya secara gratis jika tidak tercapai kesepakatan soal perpanjangan kontrak.
Manuver Arsenal
Dalam situasi yang garis besarnya masih belum sepenuhnya jelas ini, Arsenal - yang dalam beberapa hari terakhir telah menuntaskan perekrutan Christos Tzolis dari Brugge senilai 40 juta euro, untuk menggantikan Leandro Trossard yang pindah ke Besiktas - mulai mempertimbangkan kemungkinan melakukan langkah resmi untuk Vinicius Junior. Pemain kelahiran 2000 itu masuk dalam daftar pendek target untuk posisi spesifik tersebut, tetapi menurut The Athletic, saat ini belum ada kontak apa pun antara kedua klub. Bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2018, Vinicius telah membukukan 128 gol dan 100 assist dalam 375 penampilan; musim panas ini ia tampil menonjol secara individu di Piala Dunia, dengan 4 gol dalam 5 penampilan bersama Brasil.
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