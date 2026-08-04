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تغييرات تاريخية.. رسميا: إعلان القواعد التحكيمية الجديدة في الليجا

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Spanyol

Perombakan besar-besaran yang mencakup banyak aspek

Komite Teknik Wasit di Spanyol secara resmi mengumumkan perubahan baru pada aturan dan standar perwasitan yang akan mulai berlaku pada awal musim 2026-27, yang bergulir pekan depan, sebagai langkah untuk mengurangi pemborosan waktu, menyatukan standar perwasitan, serta menangani sejumlah kasus kontroversial yang terjadi di lapangan sepak bola pada musim-musim sebelumnya.

Sebagian dari perubahan ini sebenarnya sudah diterapkan pada Piala Dunia 2026, sementara aturan lainnya mengalami penjelasan dan pembaruan dibandingkan standar yang berlaku pada musim-musim sebelumnya.
Berikut ini perubahan dan aturan baru yang paling menonjol yang akan diterapkan:

  • Pergantian pemain dengan batas waktu

    Sebuah aturan baru telah resmi diberlakukan pada Piala Dunia 2026, dan kini akan diterapkan pula di kompetisi sepak bola profesional Spanyol, dengan tujuan mengurangi pemborosan waktu saat pergantian pemain dilakukan.

    Berdasarkan aturan baru tersebut, pemain yang akan diganti harus meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik sejak papan pergantian pemain muncul, atau sejak isyarat wasit untuk melakukan pergantian dalam hal papan elektronik tidak digunakan.

    Jika pemain tidak meninggalkan lapangan dalam waktu sepuluh detik tersebut, kecuali dalam kondisi di mana meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik tidak memungkinkan karena alasan keselamatan, keamanan, atau cedera, ia tetap diwajibkan untuk meninggalkan lapangan, tetapi pemain pengganti baru diizinkan masuk pada penghentian permainan pertama setelah berlalunya satu menit penuh waktu bermain efektif sejak pertandingan dilanjutkan.

    Apabila beberapa pergantian pemain dilakukan pada saat yang bersamaan, seluruh pemain yang akan diganti harus meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik sejak isyarat pergantian pemain terakhir diberikan.

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  • Cedera Kiper

    Sebuah aturan baru akan diterapkan yang bertujuan untuk menangani cedera yang diklaim oleh para penjaga gawang, yang mungkin dimanfaatkan untuk memutus ritme lawan, membuang-buang waktu, atau memberi kesempatan kepada pelatih untuk memberikan instruksi taktis kepada para pemainnya.

    Untuk "uji coba" ini, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional "IFAB" memberikan izin kepada Komite Teknis Wasit Spanyol untuk turut serta dalam eksperimen tersebut, sebagaimana tertera dalam surat edaran nomor 34.

    Aturan baru itu menyatakan bahwa jika pertandingan terhenti akibat cedera penjaga gawang, maka pelatih kepala harus segera menentukan salah satu pemain di lapangan untuk meninggalkan lapangan permainan, dengan ketentuan pemain tersebut tetap berada di luar lapangan selama minimal satu menit setelah permainan dilanjutkan.

    Apabila pelatih tidak menentukan pemain mana pun dalam 10 detik pertama sejak wasit mengizinkan pemberian penanganan medis kepada penjaga gawang, maka kapten tim secara otomatis harus meninggalkan lapangan permainan.

    Aturan ini mencakup tiga pengecualian yang jelas.

    Pertama, ketika cedera penjaga gawang disebabkan oleh pelanggaran yang mengharuskan diberikannya tendangan bebas dan membutuhkan penanganan medis segera.

    Kedua, ketika terjadi benturan antara penjaga gawang dan salah satu pemain di lapangan yang mengharuskan pemberian penanganan medis kepada kedua pemain tersebut.

    Adapun pengecualian ketiga adalah ketika penjaga gawang mengalami pendarahan.

    Apabila salah satu pemain di lapangan turut mengalami cedera, maka pemain yang cedera dan telah menerima penanganan di dalam lapangan harus meninggalkan lapangan permainan, serta tetap berada di luarnya selama satu menit penuh waktu permainan efektif setelah pertandingan dilanjutkan, dengan ketentuan ia kembali ke lapangan setelah mendapatkan izin wasit saat permainan berlangsung.

  • Penerapan prinsip keunggulan saat melanjutkan permainan

    Jika sebuah tim melakukan lemparan ke dalam, tendangan bebas, atau tendangan sudut dengan cara yang tidak benar, seperti melakukan lemparan ke dalam atau tendangan bebas dari tempat yang salah, lalu tim lawan langsung mampu menguasai bola dengan jelas, wasit dapat membiarkan permainan berlanjut dan menerapkan prinsip keuntungan.

    Namun, jika tim lawan tidak mampu menguasai bola dengan jelas, wasit akan mengulang pelaksanaan permainan atau memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan.

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  • Sentuhan ganda dalam tendangan penalti

    Setelah kontroversi besar yang muncul akibat penalti yang dieksekusi Julian Alvarez pada laga Atletico Madrid melawan Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions Eropa musim 2024-25, yang menyaksikan pemain menyentuh bola dua kali saat eksekusi, sepak bola Spanyol akan mengikuti ketentuan yang disahkan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional "IFAB".

    Apabila terjadi sentuhan ganda yang tidak disengaja saat eksekusi penalti dan tendangan tersebut berujung pada terciptanya gol, maka penalti akan diulang.

    Namun, jika sentuhan ganda terjadi dan tendangan tersebut berujung gagal, maka penalti akan dianggap sebagai peluang yang terbuang.

  • Penundaan Melanjutkan Permainan pada Lemparan ke Dalam dan Tendangan Gawang

    Wasit akan dapat menghukum tim yang sengaja menunda pengembalian bola ke dalam permainan dalam situasi tertentu.

    Apabila sebuah tim sengaja membuang-buang waktu saat melakukan lemparan ke dalam, lemparan tersebut akan diberikan kepada tim lawan.

    Sementara itu, jika sebuah tim menunda pelaksanaan tendangan gawang dengan tujuan membuang waktu, tim lawan akan diberikan tendangan sudut.

    Dan ketika wasit mendapati bahwa sebuah tim sengaja mengulur waktu, ia akan memperingatkannya dengan memulai hitungan mundur selama 5 detik, dan apabila proses tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu itu, keputusan akan diambil sesuai dengan kasus-kasus yang telah dijelaskan sebelumnya.

  • Kontroversi Soal Tendangan Gawang dan Kondisi Marc Pubill Terjawab

    Salah satu kasus paling kontroversial yang terjadi musim lalu, dengan pemeran utama Marc Pubill dari Atletico Madrid, akhirnya diperjelas menjelang bergulirnya musim baru.

    Dalam laga Atletico Madrid melawan Barcelona musim lalu di Liga Champions Eropa, kiper Juan Musso meletakkan bola di atas lapangan, lalu menendangnya dengan kakinya ke arah Pubill.

    Namun, sang bek melakukan kesalahan ketika menghentikan bola dengan tangannya sebelum menendangnya dengan kaki untuk memulai permainan.

    Saat itu, wasit Kovacs menganggap bahwa bola belum masuk ke dalam permainan.

    Berdasarkan penjelasan baru, jika kiper memainkan bola, lalu salah satu rekan setimnya menyentuhnya dengan sengaja menggunakan tangan atau lengannya di dalam kotak penalti, maka akan diberikan tendangan penalti.

    Dengan demikian, standar perwasitan dalam kasus-kasus semacam ini disatukan, dan jika seorang bek ingin melakukan tendangan gawang, ia harus melakukannya tanpa bola tersebut disentuh terlebih dahulu oleh kiper.

  • Kasus-kasus baru apa saja yang bisa ditinjau oleh teknologi VAR?

    Beberapa situasi baru telah ditambahkan ke dalam daftar kejadian yang dapat ditinjau oleh teknologi asisten wasit video "VAR" selama pertandingan berlangsung.

    Situasi-situasi tersebut mencakup:

  • Kartu merah akibat kartu kuning kedua

    Teknologi "VAR" dapat meninjau kembali kasus kartu merah yang diakibatkan oleh pemain yang mendapatkan kartu kuning kedua, jika keputusan tersebut jelas-jelas salah.

  • Kesalahan penentuan identitas pemain

    Teknologi "VAR" dapat melakukan intervensi apabila terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi identitas pemain ketika wasit mengeluarkan kartu kuning atau merah terhadap pemain yang salah dari salah satu tim, meskipun wasit sebelumnya telah menetapkan pelanggaran tersebut secara jelas terhadap pemain lain.

    Dalam kasus ini, pelanggaran itu sendiri tidak dapat ditinjau, kecuali dalam kerangka kesalahan identifikasi identitas pemain.

    Selama Piala Dunia 2026, penggunaan klausul kesalahan identifikasi identitas dalam menangani kasus-kasus diving mendapat sambutan baik, dan direncanakan untuk dimasukkan ke dalam tinjauan terperinci terhadap protokol teknologi "VAR" yang telah diumumkan dalam surat edaran nomor 32.

    Meski demikian, klausul ini tidak dapat digunakan dengan cara tersebut hingga tinjauan yang dimaksud selesai dilakukan.

    Kesalahan identifikasi identitas pemain merupakan kasus yang hanya dapat ditinjau oleh teknologi "VAR" ketika wasit menghukum pemain yang salah akibat pelanggaran yang telah ditetapkan oleh wasit itu sendiri.

    Contoh-contoh dari hal tersebut:

    • Seorang pemain menerima kartu kuning akibat sentuhan tangan yang dilakukan oleh pemain lain.

    Seorang pemain menerima kartu kuning akibat tekel ceroboh yang dilakukan oleh pemain lain.

    Setiap kasus serupa di mana wasit menetapkan sebuah pelanggaran, tetapi mengeluarkan hukuman disipliner terhadap pemain yang salah.

    Dalam konteks ini, ketepatan keputusan wasit dalam menetapkan pelanggaran itu sendiri tidak dapat ditinjau, karena peninjauan hanya terbatas secara eksklusif pada identifikasi identitas pemain yang melakukan pelanggaran.

    Satu-satunya pengecualian adalah kasus-kasus yang termasuk dalam kategori lain yang dapat ditinjau oleh teknologi "VAR", yaitu gol dan pelanggaran yang mendahului terciptanya gol, keputusan penalti, serta kasus-kasus kartu merah.

  • Tendangan sudut yang diberikan secara keliru

    Teknologi "VAR" dapat meninjau keputusan pemberian tendangan sudut yang keliru dan jelas, bahkan dalam kondisi bola keluar lapangan dari atas garis samping, dengan syarat peninjauan dilakukan segera dan tanpa menunda dimulainya kembali permainan.

    Dalam kondisi tendangan sudut telah dieksekusi dengan cepat, keputusan tidak dapat diubah setelahnya.

    Selain itu, "sinyal siaran televisi" menjadi wajib apabila keputusan diubah setelah menerima informasi dari teknologi "VAR".

    Ditegaskan pula bahwa pemberian tendangan sudut yang keliru dapat menjadi kasus yang bisa ditinjau oleh teknologi "VAR" hanya dalam kondisi yang sangat jelas, dengan syarat peninjauan dapat diselesaikan segera dan tanpa menunda dimulainya kembali permainan.

  • Pelanggaran yang dilakukan oleh penyerang sebelum eksekusi tendangan bebas dan tendangan sudut

    Jika salah satu pemain tim yang menyerang melakukan pelanggaran sebelum bola masuk ke area permainan saat pelaksanaan tendangan bebas atau tendangan sudut untuk timnya, dan pelanggaran itu tidak terdeteksi oleh para anggota tim perwasitan yang berada di lapangan, maka teknologi "VAR" dapat turun tangan dan merekomendasikan dilakukannya peninjauan di lapangan, dengan syarat pelanggaran tersebut memenuhi kriteria tertentu.

    Kasus-kasus ini mencakup pelanggaran yang mengharuskan kemungkinan pengusiran akibat perilaku kasar, meludah, menggigit, bertindak dengan cara yang sangat agresif, atau berbuat kasar dan menghina.

    Teknologi "VAR" juga dapat turun tangan jika pelanggaran berlanjut saat menendang bola atau setelah menendangnya.

    Turun tangan juga dimungkinkan jika pelanggaran terjadi setelah isyarat wasit, baik dengan tangan, lengan, maupun peluit wasit, untuk melaksanakan tendangan, dan pelanggaran itu memiliki pengaruh langsung serta seketika.

    Kasus-kasus yang memungkinkan turun tangan mencakup jika pelanggaran tersebut:

    Membantu tim yang menyerang untuk mencetak gol atau menciptakan peluang untuk mencetak gol.

    Mengurangi kemampuan tim yang bertahan untuk mencegah terciptanya gol.

    Menyebabkan tim yang bertahan melakukan pelanggaran yang mengharuskan tendangan penalti.

    Menyebabkan tim yang bertahan melakukan pelanggaran yang mengharuskan kartu merah akibat menggagalkan peluang jelas untuk mencetak gol.

    Menyebabkan seorang pemain dari tim yang bertahan mendapatkan kartu kuning kedua akibat menggagalkan peluang jelas untuk mencetak gol.

    Menyebabkan terhentinya atau terganggunya sebuah serangan yang menjanjikan.

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