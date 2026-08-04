Sebuah aturan baru akan diterapkan yang bertujuan untuk menangani cedera yang diklaim oleh para penjaga gawang, yang mungkin dimanfaatkan untuk memutus ritme lawan, membuang-buang waktu, atau memberi kesempatan kepada pelatih untuk memberikan instruksi taktis kepada para pemainnya.

Untuk "uji coba" ini, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional "IFAB" memberikan izin kepada Komite Teknis Wasit Spanyol untuk turut serta dalam eksperimen tersebut, sebagaimana tertera dalam surat edaran nomor 34.

Aturan baru itu menyatakan bahwa jika pertandingan terhenti akibat cedera penjaga gawang, maka pelatih kepala harus segera menentukan salah satu pemain di lapangan untuk meninggalkan lapangan permainan, dengan ketentuan pemain tersebut tetap berada di luar lapangan selama minimal satu menit setelah permainan dilanjutkan.

Apabila pelatih tidak menentukan pemain mana pun dalam 10 detik pertama sejak wasit mengizinkan pemberian penanganan medis kepada penjaga gawang, maka kapten tim secara otomatis harus meninggalkan lapangan permainan.

Aturan ini mencakup tiga pengecualian yang jelas.

Pertama, ketika cedera penjaga gawang disebabkan oleh pelanggaran yang mengharuskan diberikannya tendangan bebas dan membutuhkan penanganan medis segera.

Kedua, ketika terjadi benturan antara penjaga gawang dan salah satu pemain di lapangan yang mengharuskan pemberian penanganan medis kepada kedua pemain tersebut.

Adapun pengecualian ketiga adalah ketika penjaga gawang mengalami pendarahan.

Apabila salah satu pemain di lapangan turut mengalami cedera, maka pemain yang cedera dan telah menerima penanganan di dalam lapangan harus meninggalkan lapangan permainan, serta tetap berada di luarnya selama satu menit penuh waktu permainan efektif setelah pertandingan dilanjutkan, dengan ketentuan ia kembali ke lapangan setelah mendapatkan izin wasit saat permainan berlangsung.