Teknologi "VAR" dapat melakukan intervensi apabila terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi identitas pemain ketika wasit mengeluarkan kartu kuning atau merah terhadap pemain yang salah dari salah satu tim, meskipun wasit sebelumnya telah menetapkan pelanggaran tersebut secara jelas terhadap pemain lain.
Dalam kasus ini, pelanggaran itu sendiri tidak dapat ditinjau, kecuali dalam kerangka kesalahan identifikasi identitas pemain.
Selama Piala Dunia 2026, penggunaan klausul kesalahan identifikasi identitas dalam menangani kasus-kasus diving mendapat sambutan baik, dan direncanakan untuk dimasukkan ke dalam tinjauan terperinci terhadap protokol teknologi "VAR" yang telah diumumkan dalam surat edaran nomor 32.
Meski demikian, klausul ini tidak dapat digunakan dengan cara tersebut hingga tinjauan yang dimaksud selesai dilakukan.
Kesalahan identifikasi identitas pemain merupakan kasus yang hanya dapat ditinjau oleh teknologi "VAR" ketika wasit menghukum pemain yang salah akibat pelanggaran yang telah ditetapkan oleh wasit itu sendiri.
Contoh-contoh dari hal tersebut:
- Seorang pemain menerima kartu kuning akibat sentuhan tangan yang dilakukan oleh pemain lain.
Seorang pemain menerima kartu kuning akibat tekel ceroboh yang dilakukan oleh pemain lain.
Setiap kasus serupa di mana wasit menetapkan sebuah pelanggaran, tetapi mengeluarkan hukuman disipliner terhadap pemain yang salah.
Dalam konteks ini, ketepatan keputusan wasit dalam menetapkan pelanggaran itu sendiri tidak dapat ditinjau, karena peninjauan hanya terbatas secara eksklusif pada identifikasi identitas pemain yang melakukan pelanggaran.
Satu-satunya pengecualian adalah kasus-kasus yang termasuk dalam kategori lain yang dapat ditinjau oleh teknologi "VAR", yaitu gol dan pelanggaran yang mendahului terciptanya gol, keputusan penalti, serta kasus-kasus kartu merah.