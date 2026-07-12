Inggris menang 2-1 pada babak perpanjangan waktu. Dan jika kemenangan pekan lalu di Azteca merupakan hasil kerja sama 11 pemain yang penuh dedikasi, kali ini hanya Bellingham dan 16 pemain lainnya. Namun, Thomas Tuchel tidak puas — hal yang ia sampaikan dengan jelas setelah pertandingan. Ia menyebutnya sebagai penampilan buruk dari Inggris, yang kurang dalam kualitas teknis. Mungkin itu benar, tetapi kini ada pertandingan semifinal Piala Dunia yang harus dilalui. Yang penting di sini adalah hasil, bukan cara.

Ada desas-desus yang beredar sebelum kick-off bahwa pertandingan ini bisa ditunda karena cuaca panas — dan memang terasa seperti itu di udara yang pengap di Florida Selatan. Inggris pun bermain seperti itu di awal-awal pertandingan, dan umpan-umpan mereka kurang tajam meskipun memiliki kendali yang hampir total.

Namun, Norwegia justru memimpin. Sejujurnya, hal itu membutuhkan sedikit keberuntungan. Andreas Schjelderup pasti bermaksud melakukan umpan silang saat ia melambungkan bola ke tiang jauh untuk Erling Haaland, dan mengangkat bahu dengan rasa puas saat bola memantul masuk ke gawang setelah mengenai tiang pada menit ke-36. Bellingham membangkitkan semangat Inggris tepat sebelum babak pertama berakhir. Anthony Gordon memotong bola ke dalam. Bellingham mengontrol, menerobos, dan mencetak gol ke sudut bawah gawang dengan kaki lemahnya. Skor bisa saja menjadi 2-1 pada babak pertama saat Bellingham mengoper bola kepada Harry Kane. Namun, kapten Inggris itu sedikit terlalu cepat melepaskan tendangan—dan tendangan chip halusnya dianulir.

Norwegia tampil lebih agresif pada awal babak kedua. Mereka nyaris mencetak gol kedua. Torbjorn Heggem menyundul bola ke atap gawang setelah tendangan sudut, tetapi VAR menganulirnya setelah Haaland mendorong Elliot Anderson saat umpan silang dilepaskan. Mereka kembali nyaris mencetak gol pada menit ke-75, saat sundulan Kristoffer Ajer membentur mistar gawang. Inggris memiliki beberapa peluang di akhir babak kedua, terutama lewat umpan menggoda dari Bukayo Saka yang tak ada yang mampu menyelesaikannya. Namun, secara keseluruhan, pertandingan ini tampaknya akan berlanjut ke babak tambahan.

Inggris langsung mencetak gol di babak tambahan. Tendangan menggoda Morgan Rogers gagal ditangkap dengan baik oleh kiper. Tiga pemain Norwegia hanya berdiri diam. Bellingham tidak, ia menyarangkan bola rebound ke gawang. Dan kemudian, yang tersisa hanyalah bertahan, sesuatu yang tampaknya tiba-tiba disukai oleh tim Inggris ini. Dan Burn menyundul beberapa bola menjauh. Jordan Pickford tidak perlu melakukan penyelamatan. Kini menuju semifinal — terlepas dari keluhan Tuchel.

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