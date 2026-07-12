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England Norway winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

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Tetap semangat, Thomas - kamu sudah sampai di semifinal Piala Dunia! Ada yang menang, ada yang kalah: Pelatih Inggris Tuchel menolak untuk menikmati kejayaan atas penampilan gemilang Jude Bellingham yang kembali memukau, sementara Erling Haaland pulang dengan kecewa

Winners & losers
World Cup
England
T. Tuchel
J. Bellingham
E. Haaland
FEATURES
Norway vs England
Norway

Sorakan paling meriah malam itu terdengar saat Jude Bellingham tampil dalam pertandingan perpisahannya. Dia tak butuh waktu lama. Bahkan cara dia berlari meninggalkan lapangan pun terlihat penuh tekad — berlari lurus ke depan, mencium dua kali, dan melambaikan tangan kepada penonton. Hal itu sangat mirip dengan penampilannya sepanjang pertandingan. Bellingham telah menguasai pertandingan ini dan membentuknya sesuai keinginannya. Ia mencetak dua gol yang sangat menentukan, dan juga melakukan banyak hal penting lainnya — tekel, umpan, dribel, dan teriakan.

Inggris menang 2-1 pada babak perpanjangan waktu. Dan jika kemenangan pekan lalu di Azteca merupakan hasil kerja sama 11 pemain yang penuh dedikasi, kali ini hanya Bellingham dan 16 pemain lainnya. Namun, Thomas Tuchel tidak puas — hal yang ia sampaikan dengan jelas setelah pertandingan. Ia menyebutnya sebagai penampilan buruk dari Inggris, yang kurang dalam kualitas teknis. Mungkin itu benar, tetapi kini ada pertandingan semifinal Piala Dunia yang harus dilalui. Yang penting di sini adalah hasil, bukan cara.

Ada desas-desus yang beredar sebelum kick-off bahwa pertandingan ini bisa ditunda karena cuaca panas — dan memang terasa seperti itu di udara yang pengap di Florida Selatan. Inggris pun bermain seperti itu di awal-awal pertandingan, dan umpan-umpan mereka kurang tajam meskipun memiliki kendali yang hampir total.

Namun, Norwegia justru memimpin. Sejujurnya, hal itu membutuhkan sedikit keberuntungan. Andreas Schjelderup pasti bermaksud melakukan umpan silang saat ia melambungkan bola ke tiang jauh untuk Erling Haaland, dan mengangkat bahu dengan rasa puas saat bola memantul masuk ke gawang setelah mengenai tiang pada menit ke-36. Bellingham membangkitkan semangat Inggris tepat sebelum babak pertama berakhir. Anthony Gordon memotong bola ke dalam. Bellingham mengontrol, menerobos, dan mencetak gol ke sudut bawah gawang dengan kaki lemahnya. Skor bisa saja menjadi 2-1 pada babak pertama saat Bellingham mengoper bola kepada Harry Kane. Namun, kapten Inggris itu sedikit terlalu cepat melepaskan tendangan—dan tendangan chip halusnya dianulir.

Norwegia tampil lebih agresif pada awal babak kedua. Mereka nyaris mencetak gol kedua. Torbjorn Heggem menyundul bola ke atap gawang setelah tendangan sudut, tetapi VAR menganulirnya setelah Haaland mendorong Elliot Anderson saat umpan silang dilepaskan. Mereka kembali nyaris mencetak gol pada menit ke-75, saat sundulan Kristoffer Ajer membentur mistar gawang. Inggris memiliki beberapa peluang di akhir babak kedua, terutama lewat umpan menggoda dari Bukayo Saka yang tak ada yang mampu menyelesaikannya. Namun, secara keseluruhan, pertandingan ini tampaknya akan berlanjut ke babak tambahan.

Inggris langsung mencetak gol di babak tambahan. Tendangan menggoda Morgan Rogers gagal ditangkap dengan baik oleh kiper. Tiga pemain Norwegia hanya berdiri diam. Bellingham tidak, ia menyarangkan bola rebound ke gawang. Dan kemudian, yang tersisa hanyalah bertahan, sesuatu yang tampaknya tiba-tiba disukai oleh tim Inggris ini. Dan Burn menyundul beberapa bola menjauh. Jordan Pickford tidak perlu melakukan penyelamatan. Kini menuju semifinal — terlepas dari keluhan Tuchel.

GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari Miami Stadium saat Inggris sekali lagi berjuang keras untuk mengatur panggung pertarungan seru melawan Argentina di Atlanta pada hari Rabu...

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Jude Bellingham

    Berapa kali lagi hal ini akan terjadi? Bellingham sudah terbiasa menyelamatkan Inggris pada tahap ini. Itu terjadi saat melawan Kroasia. Itu terjadi saat melawan Panama. Itu terjadi saat melawan Meksiko. Dan itu terjadi lagi di sini. Dia sempat kesulitan menemukan ritme permainan selama 45 menit pertama, masuk dan keluar dari permainan—sesekali melakukan sentuhan aneh di sana-sini saat ia berjuang mencari ruang kosong.

    Kemudian, dia mendapat kesempatan. Gordon menemukannya di ruang kosong yang langka. Bellingham melaju, pada dasarnya hanya berlari dalam garis lurus yang sangat meyakinkan. Dia menyelesaikan dengan kaki kirinya, mengambil bola, dan membawanya kembali ke garis tengah lapangan. Dia hampir saja memberikan assist sebelum babak pertama berakhir, saat dia mengoper bola kepada Kane. Setelah jeda, ia bermain sedikit lebih ke dalam. Declan Rice ditarik keluar. Eze masuk menggantikan. Bellingham berpindah dari posisi No. 10 ke No. 8, dan tampil cukup baik.

    Jude bagian kedua muncul di babak tambahan. Kali ini murni insting. Morgan Rogers melepaskan tembakan. Kiper gagal menahannya. Bellingham langsung menyambar bola. Kini ia menjadi pemain termuda kedua yang mencetak dua gol dalam dua pertandingan gugur Piala Dunia berturut-turut. Yang pertama? Seorang remaja bernama Pele. Itu bukanlah perbandingan yang buruk. Bahkan Tuchel yang biasanya pemurung pun berhasil mengungkapkannya dengan cukup puitis: “Satukan Harry dan Jude, dan mereka akan mengurus sisanya.”

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  • Erling HaalandGetty

    PEMENANG: Erling Haaland

    Pertandingan ini seharusnya menjadi laga Haaland versus Kane. Setidaknya, itulah narasi yang berkembang menjelang pertandingan. Dan meski kedua pemain tampil kurang menonjol malam itu, sejujurnya, Haaland-lah yang paling mengecewakan. Timnas Inggris berhasil mengendalikannya sebaik mungkin. Ia hanya mencatatkan 21 sentuhan bola, lima di antaranya terjadi di kotak penalti Inggris. Ia memiliki dua peluang setengah matang—satu dihalau kiper, yang lain melebar. Ia juga tak pernah benar-benar menonjol dalam serangan balik. Haaland mungkin sempat memiliki momennya ketika Alex Sorloth memiliki peluang untuk mengoper bola kepadanya, tetapi penyerang Atletico Madrid itu memilih untuk melaju sendiri, dan gagal memanfaatkan peluangnya.

    Inggris juga layak mendapat pujian di sini, karena mereka berhasil mengendalikan Haaland dengan baik. John Stones melanjutkan penampilan apiknya di Azteca dan bermain penuh selama 120 menit. Marc Guehi juga turut berkontribusi. Haaland diganti pada pertengahan babak tambahan. Dengan demikian, berakhir sudah rentetan 14 pertandingan berturut-turut di mana ia mencetak gol, serta debut yang bagus—meski terlambat—di Piala Dunia. Ia menghilang di sini, tetapi ia pasti akan kembali.

    "Kami bermain sangat, sangat baik hari ini di lini pertahanan tengah. Mereka terus-menerus mengawasi Haaland... mereka bermain fisik, berani, dan sangat, sangat kuat sepanjang pertandingan," kata Tuchel.

  • Elliot AndersonGetty

    PEMENANG: Elliot Anderson

    Anderson tampil konsisten di Piala Dunia ini. Ia jelas termasuk di antara pemain favorit Tuchel, setelah sejak awal dimasukkan ke dalam skuad dan dipercaya bermain hampir di setiap menit. Tuchel jelas melihatnya sebagai penghubung di lini tengah ini, sosok yang menyatukan semuanya. Ini adalah peran yang cocok untuknya, namun belum ia kuasai sepenuhnya di Piala Dunia ini.

    Terkadang, jarak antar pemain terlihat tidak tepat, celah-celahnya terlalu lebar. Anderson terlalu sering mengoper bola ke samping. Tutup satu mata, miringkan kepala ke satu sisi, dan rasanya hampir seperti melihat Jordan Henderson di sana. Itu bukan hal yang buruk, tetapi kami diberitahu bahwa Anderson sedikit lebih maju. Ini adalah pemain yang bernilai lebih dari £100 juta. Di sinilah dia menunjukkannya.

    Rice ditarik keluar saat jeda. Eberechi Eze masuk menggantikannya. Formasi lini tengah pun berubah. Dan Anderson, yang kadang-kadang bermain sendirian, tetap mampu mengendalikan permainan. Saat pertandingan semakin tidak menentu, pemain baru Man City ini justru terlihat lebih tenang. Dia mencatatkan jumlah umpan terbanyak kedua dalam pertandingan tersebut, memberikan umpan ke depan terbanyak kedua, dan melakukan pemulihan bola di lini belakang lebih banyak daripada siapa pun. Dia juga memicu serangan yang berujung pada gol penyama kedudukan Inggris. Ini adalah penampilan lini tengah yang sempurna saat Inggris sangat membutuhkannya.

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  • Orjan NylandGetty

    PEMENANG: Orjan Nyland

    Dari pahlawan menjadi nol. Sejujurnya, ini adalah perkembangan yang disayangkan. Nyland tampil luar biasa saat Norwegia berjuang mengalahkan Brasil. Ia melakukan penyelamatan demi penyelamatan, dan menggagalkan tendangan penalti di awal pertandingan. Hari itu, ia adalah seorang pahlawan. Namun, hari ini, ia melakukan kesalahan fatal.

    Tendangan Morgan Rogers pada menit ke-93 itu sangat keras, dan Nyland berhasil menghentikannya. Namun, alih-alih menahannya dengan tubuhnya, kiper Norwegia itu justru membiarkan bola meluncur keluar dan jatuh ke jalur Bellingham — yang tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Dan itulah momen penentu dalam pertandingan tersebut.

    Nyland menangis saat pertandingan usai, dan perlu dihibur oleh rekan-rekan setimnya. Akhir yang menyedihkan bagi Piala Dunia yang sebetulnya indah.

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    PEMENANG: Thomas Tuchel

    Secara objektif, memang agak lucu bahwa Tuchel tidak puas. Tentu saja, dia berhak memiliki standar dan penyesuaian taktisnya sendiri. Dia jelas ingin tim Inggris ini tampil cukup baik. Namun, kenyataan yang memang menggembirakan adalah bahwa Inggris kini berada di semifinal Piala Dunia keempat sepanjang sejarah mereka, dan yang kedua dalam 36 tahun terakhir.

    Keluhannya setelah pertandingan — bahwa Inggris bermain ceroboh, tidak menggerakkan bola cukup cepat, dan kurang memiliki kualitas teknis — semuanya wajar. Dia memiliki gaya permainan yang diinginkannya untuk tim ini. “Saya seorang pelatih sepak bola. Saya pikir kami bisa bermain lebih baik. Secara umum, ini bukan pertandingan level tinggi. Pelatih sepak bola dalam diri saya masih berpikir bahwa kami bisa dan harus bermain sepak bola yang lebih baik,” kata Tuchel.

    Namun, ketika hal itu tidak sepenuhnya terwujud di tengah teriknya cuaca Miami, Tuchel mengambil langkah lain. Ia menunjukkan kualitas manajerialnya selama pertandingan. Pergantian pemainnya dilakukan tanpa ampun, tepat waktu, dan efektif. Rice ditarik keluar pada babak pertama ketika ia sudah tidak bisa memberikan yang terbaik; Eze semakin menemukan ritme permainannya dan menjadi kunci di babak perpanjangan waktu. Noni Madueke tak pernah bisa menemukan ritme permainannya di babak pertama; Bukayo Saka, yang masih meringis saat berlari, menunjukkan kualitas yang sedikit lebih baik. Mereka semua melakukan bagiannya: Reece James, Djed Spence, Morgan Rogers, Dan Burn.

    Pertandingan ini penuh keberanian, penuh peluang, dan penuh usaha. Ini mungkin bukan tim yang dibayangkan Tuchel, tetapi ia telah memanfaatkan skuadnya dengan sangat baik untuk menentukan hasil pertandingan. Apakah hal itu akan membawa Inggris ke Piala Dunia? Jika dilihat secara terpisah, tidak. Namun, ia sedang melatih Inggris untuk meraih kemenangan. Itu tentu saja hal yang baik.

    “Ini adalah momen-momen yang harus dinikmati sepenuhnya. Saya sangat bangga pada para pemain dan terkesan dengan mentalitas mereka. Jadi, pujian sepenuhnya untuk mereka,” kata Tuchel.

  • Declan RiceGetty

    PEMENANG: Declan Rice

    Tuchel mengungkapkan setelah pertandingan bahwa penarikan Rice merupakan semacam risiko yang telah diperhitungkan. Gelandang tengah itu telah menghabiskan sebagian besar waktu selama tiga hari sebelumnya di tempat tidur. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa mengandalkan salah satu pemain kuncinya selama 90 menit — terutama di cuaca yang panas. Itu berarti harus mengambil beberapa keputusan sulit. Rice ditarik keluar, pada dasarnya, lebih awal dari yang seharusnya — hanya untuk memastikan bahwa Tuchel dapat mempertahankan fleksibilitas di kemudian hari.

    “Kami memasukkan [Eze] dan [Saka] di sayap kanan, yang berarti kami harus menarik [Anderson] atau [Rice]… Saya tahu dia tidak akan mampu bertahan selama 90 menit, dan ada kemungkinan pertandingan bisa berlanjut hingga 120 menit. Jadi, saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan lain, sehingga keputusan yang diambil adalah menarik Rice lebih awal dari yang seharusnya agar bisa menyimpan satu pergantian pemain untuk nanti,” kata Tuchel.

    Namun, itu juga merupakan keputusan yang adil bagi Rice, yang kesulitan sepanjang 45 menit. Sejak awal, dia tampak jauh dari performa biasanya: kelelahan, lesu, dan terlalu sering membungkuk. Bahkan tendangan sudut andalannya pun tak mampu melewati pemain pertama. Untungnya baginya, rekan-rekan setimnya tampil lebih baik. Tuchel harus berharap dia sudah kembali ke performa terbaiknya — atau setidaknya siap bermain — pada hari Rabu.