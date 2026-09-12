Kemenangan pada Sabtu sore itu memperpanjang catatan pribadi luar biasa Glasner melawan mantan bos Arsenal dan Paris Saint-Germain tersebut. Sepanjang masa kerjanya di Crystal Palace dan kini Nottingham Forest, pelatih kepala asal Austria itu sudah menghadapi Emery delapan kali tanpa pernah merasakan kekalahan, dengan catatan enam kemenangan dan dua hasil imbang.

Merefleksikan interaksi mereka sebelum pertandingan dan pencapaian pribadinya, Glasner mengungkapkan bahwa ia sangat menyadari perbedaan jumlah trofi yang mereka miliki. "Saya berbicara dengannya (Emery) sebelum pertandingan dan mengatakan kepadanya bahwa dia masih unggul 5-2 atas saya, dalam hal trofi Eropa yang dimenangi. Saya berkata kepada diri sendiri, 'Oliver Glasner, tetap rendah hati'," kata pelatih kepala Forest itu kepada wartawan dalam konferensi pers usai laga. "Saya akan tetap seperti itu. Setiap kemenangan itu hebat, tetapi saya tidak bermain sedetik pun hari ini. Para pemain pantas mendapatkan seluruh pujian, karena mereka tampil sangat baik. Suporter kami pantas mendapatkan pujian, karena mereka mendukung kami. Sekarang kami akan pulang dan menikmati Sabtu malam yang indah."