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'Tetap rendah hati!' - Oliver Glasner meremehkan rekor luar biasa delapan laga tanpa kalah melawan Unai Emery setelah kemenangan bersejarah Nottingham Forest di markas Aston Villa
Mempertahankan rekor taktis yang dominan
Kemenangan pada Sabtu sore itu memperpanjang catatan pribadi luar biasa Glasner melawan mantan bos Arsenal dan Paris Saint-Germain tersebut. Sepanjang masa kerjanya di Crystal Palace dan kini Nottingham Forest, pelatih kepala asal Austria itu sudah menghadapi Emery delapan kali tanpa pernah merasakan kekalahan, dengan catatan enam kemenangan dan dua hasil imbang.
Merefleksikan interaksi mereka sebelum pertandingan dan pencapaian pribadinya, Glasner mengungkapkan bahwa ia sangat menyadari perbedaan jumlah trofi yang mereka miliki. "Saya berbicara dengannya (Emery) sebelum pertandingan dan mengatakan kepadanya bahwa dia masih unggul 5-2 atas saya, dalam hal trofi Eropa yang dimenangi. Saya berkata kepada diri sendiri, 'Oliver Glasner, tetap rendah hati'," kata pelatih kepala Forest itu kepada wartawan dalam konferensi pers usai laga. "Saya akan tetap seperti itu. Setiap kemenangan itu hebat, tetapi saya tidak bermain sedetik pun hari ini. Para pemain pantas mendapatkan seluruh pujian, karena mereka tampil sangat baik. Suporter kami pantas mendapatkan pujian, karena mereka mendukung kami. Sekarang kami akan pulang dan menikmati Sabtu malam yang indah."
- Getty Images Sport
Mengatasi krisis cedera di lini pertahanan
Kemenangan itu menjadi semakin impresif karena rintangan besar yang dihadapi Forest pada jam-jam terakhir persiapan mereka. Glasner terpaksa melakukan perombakan taktik pada menit-menit akhir setelah kehilangan Nikola Milenkovic dan Jair Cunha akibat cedera hamstring usai sesi latihan terakhir pada Jumat.
Glasner menjelaskan situasi kacau dalam persiapan menuju pertandingan itu, seraya menyoroti keputusan larut malam yang harus diambil untuk menurunkan tim yang kompetitif. "Kami senang dengan kemenangan ini, tetapi jauh lebih senang dengan penampilannya dan paling senang dengan ketangguhan yang ditunjukkan hari ini," katanya. "Pukul 21.30 kami mendapatkan hasil pemindaian yang memberi tahu kami bahwa Jair Cunha dan Nikola tidak bisa bermain. Saya mengetuk pintu Ola dan Ousmane dan memberi tahu mereka bahwa mereka akan bermain. Saya berbicara sedikit dengan Ola tentang bermain di lini belakang bertiga. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya pikir dia bisa."
Ketangguhan dan keberanian di lini belakang
Semangat skuad itu semakin terlihat lewat bek Brasil Murillo, yang berjuang menahan ketidaknyamanan fisik demi memastikan dirinya tersedia untuk bentrokan di Villa Park. Dengan kedalaman lini belakang Forest berada di titik paling tipis, kesediaan sang bek tengah untuk tetap bermain meski menahan sakit terbukti krusial ketika gol dari Liam Delap dan Igor Jesus memastikan kemenangan 2-1 yang berkesan, menjadikannya kemenangan keenam bagi Glasner atas Emery, pada sore hari ketika Villa mengakhiri laga dengan sepuluh pemain setelah Ian Maatsen mengalami cedera.
Menanggapi komitmen yang ditunjukkan pilar-pilar pertahanannya, Glasner memuji tekad bintang Brasilnya itu untuk memimpin lini belakang. "Saya bisa memberi tahu Anda sekarang bahwa Murillo merasakan sakit di lututnya sebelum pertandingan, saat latihan. Tetapi dia berkata, 'tidak, Bos, saya akan bermain,'" tambah Glasner, menegaskan daya juang yang ada di ruang gantinya.
- Getty Images Sport
Menjelang daftar pertandingan
Sementara perayaan akan terus berlanjut di Nottingham sepanjang akhir pekan, Glasner sudah memantau kebugaran para pemain kuncinya menjelang laga berikutnya. The Reds dijadwalkan menghadapi Coventry City pada 19 September, tetapi kemungkinan harus melakukannya tanpa Milenkovic, yang akan menepi sebentar.
Memberikan kabar terbaru mengenai dua pemain yang cedera itu, Glasner menyampaikan nada kehati-hatian terkait tanggal kembalinya mereka. "Nikola sedikit lebih serius dan akan absen pada laga melawan Coventry. Kami berharap dia akan kembali setelah jeda internasional. Kami berharap Jair bisa kembali untuk laga melawan Coventry. Tetapi kami harus berhati-hati. Kita lihat saja," pungkas Glasner.
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