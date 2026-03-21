"Tetap rendah hati!" - Bukayo Saka menggemakan peringatan Erling Haaland saat bintang Arsenal itu membongkar rahasia di balik upaya meraih empat gelar
"Kami memberi kesempatan kepada orang-orang untuk berbicara"
Dengan Arsenal yang masih bersaing di Liga Premier, Liga Champions, Piala FA, dan final hari Minggu di Wembley, antusiasme seputar klub ini telah mencapai puncaknya. Bagaimana tanggapan Saka terhadap semua itu? Dia memilih untuk mengabaikannya.
Saat berbicara dengan legenda klub Paul Merson menjelang pertandingan, ia mengatakan: "Saya rasa kami sudah mahir mengabaikan kebisingan dari luar, karena beberapa tahun terakhir, baik kami menang maupun tidak, orang-orang selalu banyak berkomentar, terutama tentang Arsenal, tentang cara kami bermain, tendangan bebas, dan sebagainya. Jadi, hal itu sudah tidak berpengaruh lagi bagi kami. Kami hanya ingin menyelesaikan tugas. Kami belum meraih apa pun. Kita sudah dekat, tapi belum berhasil. Jadi, kita tetap rendah hati dan tetap berpijak pada kenyataan. Kita biarkan orang-orang berbicara dan fokus pada setiap pertandingan mulai Minggu ini. Ayo kita berjuang."
Saka membicarakan konsistensi Arsenal
Penjelasan Saka mengenai mengapa tim Arsenal kali ini terasa berbeda dari tim-tim yang finis di posisi kedua selama tiga musim berturut-turut sangatlah sederhana. Ia menambahkan: "Percayalah, kami masih ingat hal itu. Kami finis di posisi kedua tiga kali berturut-turut, semua orang tahu itu. Namun bagi kami, saya merasa tahun ini kami memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa kami bisa melakukannya. Kami memiliki kualitas, kami memiliki skuad yang hebat. Saya rasa perpaduan itulah yang membuat saya yakin."
Setelah Februari yang goyah, Arsenal telah menemukan ritme mereka kembali. Keunggulan sembilan poin di puncak klasemen, kemenangan di Eropa dan Piala FA, serta final Piala Liga melawan tim yang telah tiga kali menghalangi mereka meraih gelar. Para pemain, menurut Saka, menangani tekanan dengan baik: "Para pemain santai, tapi tentu saja ini adalah fase krusial. Ini adalah bagian terpenting musim di mana trofi diraih. Ini pertandingan besar, taruhannya lebih tinggi, tapi saya merasa semua orang menghadapinya dengan baik."
Kesempatan lain untuk menebus kesalahan
Bagi Saka, final Piala Liga bukanlah sekadar pertandingan biasa. Pemain berusia 24 tahun itu baru saja menandatangani kontrak jangka panjang baru bersama klub pada awal bulan ini, sebuah komitmen yang membuat laga hari Minggu nanti terasa semakin istimewa. "Itu akan berarti segalanya bagi saya. Itu akan menjadi mimpi lain yang terwujud bagi saya. Ketika saya menandatangani kontrak beberapa hari yang lalu, saya mengatakan bahwa jelas saya ingin memenangkan segalanya bersama klub ini. Itu akan menjadi satu langkah lebih dekat untuk mewujudkannya. Dengan rahmat Tuhan, kami akan melakukannya."
Guardiola vs Arteta
Pertandingan hari Minggu ini lebih dari sekadar perebutan trofi. Ini adalah pertama kalinya dalam 66 tahun tim yang menduduki peringkat pertama dan kedua di Liga Premier bertemu di final Piala Liga, dan momen ini semakin menarik dengan adanya subplot tambahan berupa pertemuan Arteta dengan manajer yang telah membentuknya. Pengaruh Guardiola terlihat dalam segala hal yang dilakukan Arsenal, namun justru Guardiola-lah yang telah tiga kali berturut-turut menghalangi mereka meraih gelar juara.
Bagi Saka, mengalahkan City pada hari Minggu akan berarti lebih dari sekadar sebuah trofi. Pertanyaan apakah tim Arsenal ini benar-benar mampu menyelesaikan tugasnya telah menggantung selama tiga musim. Minggu ini adalah kesempatan nyata pertama untuk mulai menjawabnya.
