"Tetap di rumah!" - Pep Guardiola melontarkan peringatan keras kepada para pemain Man City yang tidak yakin bisa membalikkan ketertinggalan dari Real Madrid di Liga Champions

Data statistik menunjukkan bahwa City jelas berada dalam posisi underdog saat menghadapi raksasa Spanyol tersebut. Madrid telah memenangkan tiga dari empat pertemuan terakhir mereka dengan City di Liga Champions dan bertekad untuk menyingkirkan klub asal Manchester itu dari babak gugur untuk kelima kalinya. Selain itu, Guardiola menghadapi 'kutukan leg pertama' pribadinya; ia gagal melaju ke babak selanjutnya setelah kalah pada leg pertama dalam lima upaya terakhirnya, termasuk ketiga kali saat ia masih melatih City. Meskipun demikian, Pep tetap teguh pada filosofinya, dengan menyatakan: "Saya menyukai tim saya. Saya tahu sepak bola modern saat ini tidak seperti itu, tapi saya tetap menyukainya."