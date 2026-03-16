AFP
"Tetap di rumah!" - Pep Guardiola melontarkan peringatan keras kepada para pemain Man City yang tidak yakin bisa membalikkan ketertinggalan dari Real Madrid di Liga Champions
Kota ini menghadapi tantangan yang sangat berat
City kini berada di ambang tersingkir dari kompetisi Eropa setelah menelan kekalahan telak 3-0 dari Real Madrid di Santiago Bernabeu pekan lalu. Raksasa Inggris ini tengah kesulitan menjaga konsistensi belakangan ini, hanya memenangkan satu dari empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi - rentetan hasil yang mencakup hasil imbang mengecewakan melawan Nottingham Forest dan West Ham. Kurangnya ketajaman di lini depan ini membuat mereka dihadapkan pada tugas berat menjelang leg kedua pada Selasa di Etihad Stadium. Untuk lolos, Guardiola harus memperbaiki tim yang kini tampil sangat boros di sepertiga akhir lapangan sekaligus semakin rentan terhadap kesalahan pertahanan yang sebenarnya bisa dihindari.
Tak ada tempat bagi para pesimis
Dalam penilaian blak-blakan menjelang pertandingan, Guardiola menegaskan bahwa ia tak akan mentolerir sikap pesimistis di dalam timnya. Menanggapi hambatan mental akibat ketertinggalan tiga gol, sang manajer menegaskan bahwa keyakinan adalah syarat mutlak bagi para pemain profesionalnya yang digaji tinggi. "Jika mereka tidak percaya, itu masalah mereka," kata Guardiola. “Mereka sudah dewasa; mereka mendapat gaji yang bagus. Jika mereka tidak percaya pada hal itu untuk Liga Champions, pulang saja, tinggal di rumah. Kita harus mencoba. Apa yang kita rugikan?”
Apakah Guardiola akhirnya bisa mematahkan kutukan leg pertama?
Data statistik menunjukkan bahwa City jelas berada dalam posisi underdog saat menghadapi raksasa Spanyol tersebut. Madrid telah memenangkan tiga dari empat pertemuan terakhir mereka dengan City di Liga Champions dan bertekad untuk menyingkirkan klub asal Manchester itu dari babak gugur untuk kelima kalinya. Selain itu, Guardiola menghadapi 'kutukan leg pertama' pribadinya; ia gagal melaju ke babak selanjutnya setelah kalah pada leg pertama dalam lima upaya terakhirnya, termasuk ketiga kali saat ia masih melatih City. Meskipun demikian, Pep tetap teguh pada filosofinya, dengan menyatakan: "Saya menyukai tim saya. Saya tahu sepak bola modern saat ini tidak seperti itu, tapi saya tetap menyukainya."
Pertandingan penentu musim di Etihad
Leg kedua di Manchester akan menjadi ujian besar bagi karakter City, dengan hasil pertandingan tersebut akan menentukan arah musim ini. Dengan hanya tersisa delapan pertandingan di kompetisi domestik, perbaikan segera sangatlah penting — tidak hanya untuk bertahan di kompetisi Eropa, tetapi juga untuk membangun momentum menjelang akhir musim. Jika City ingin menghindari berakhirnya perjalanan mereka di kompetisi Eropa tanpa trofi, mereka harus menemukan cara untuk mencetak gol melawan Real Madrid yang telah menguasai seni sepak bola sistem gugur. Terlepas dari hasilnya, fokus mereka kemudian akan beralih ke upaya memenangkan Carabao Cup melawan Arsenal di final pada hari Minggu.
