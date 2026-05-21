Diterjemahkan oleh
Tetap bertahan atau mencari alternatif? Danny Rohl menjadi sorotan dalam prediksi seputar ‘kepercayaan’ di tengah kabar bahwa Rangers mengikuti jejak rival Old Firm mereka, Celtic, dalam perburuan manajer baru
Pergantian manajer di bangku cadangan Old Firm
Libur musim panas tampaknya akan diwarnai dengan banyak pergerakan pemain yang datang dan pergi di Rangers, seiring dengan perubahan yang dilakukan pada skuad yang tersingkir dari persaingan gelar pada musim 2025-26 dan akhirnya finis di posisi ketiga klasemen Scottish Premiership — tertinggal 10 poin dari rival sekota mereka yang sengit.
Celtic, yang telah beberapa kali bekerja di bawah arahan manajer sementara Martin O’Neill musim ini, akan berupaya menunjuk pelatih kepala tetap baru dalam waktu dekat.
Apakah Rohl aman di Rangers atau apakah akan dipertimbangkan untuk melakukan perubahan?
Apakah Rangers akan tergoda untuk mengambil langkah serupa, meskipun baru saja menunjuk mantan manajer Sheffield Wednesday, Rohl, pada bulan Oktober setelah memutuskan untuk mengakhiri masa jabatan Russell Martin yang berantakan selama 17 pertandingan?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Hutton, mantan bek Gers tersebut mengatakan: "Tentu saja Celtic, 100 persen. Mereka membutuhkan seseorang dan menurut saya mereka membutuhkannya secepatnya, karena sedang ada proses pembangunan kembali di sana. Semakin cepat manajer baru ditunjuk, semakin cepat pula perekrutan pemain yang sesuai dengan filosofi dan rencana ke depannya dapat dimulai. Jadi, hal itu sudah pasti harus terjadi.
“Saya pikir Rangers akan tetap dengan Danny Rohl. Jelas, [ketua] Andrew Cavenagh baru-baru ini berbicara dan mengatakan dia adalah orang yang tepat untuk membawa mereka maju. Ada tanda-tanda yang jelas dan saya merasa sama.
“Dia mewarisi situasi yang berantakan, jujur saja, setelah Russell Martin. Dia memaksimalkan segala potensi yang ada dari skuad. Dia gagal. Saya rasa mereka tidak memiliki mentalitas yang tepat untuk melewati batas.
“Yang saya sukai darinya adalah pada jendela transfer Januari, dia memahami apa yang dibutuhkan tim. Tim membutuhkan pemimpin, membutuhkan pengalaman. Saya pikir rekrutan-rekrutannya pada jendela transfer itu pasti membantu tim bergerak maju. Jadi jika itu visinya dan begitulah dia melihat tim bergerak maju, saya pikir itu baik untuk jendela transfer musim panas.
“Jadi, tentu saja, saya pikir dia layak memulai musim dengan jendela transfer, menjalani pramusim penuh bersama tim, dan kemudian melanjutkan dari sana. Saya percaya padanya saat ini.”
McInnes diprediksi akan memimpin upaya perburuan gelar lagi di Hearts
Rangers mungkin tergoda untuk tetap mempercayai Rohl, mengingat sosok yang diperkirakan akan menjadi prioritas utama dalam daftar calon pelatih mereka—mantan bintang Ibrox Derek McInnes—kemungkinan besar belum akan tersedia dalam waktu dekat.
Ketika ditanya apakah pria berusia 54 tahun itu ingin mencoba lagi merebut gelar bersama Hearts setelah mengalami kekecewaan di hari terakhir musim ini, Hutton menjawab: “Ya, tentu saja. Saya pikir ini adalah musim yang luar biasa.
“Tony Bloom datang, dia berbicara tentang rencana 10 tahun untuk mengguncang Old Firm. Dia sudah melakukannya di tahun pertama, hampir memenangkan gelar. Jamestown Analytics kini terlibat, perekrutan pemainnya sangat bagus. Mereka merekrut pemain dari liga-liga yang kurang dikenal, dan para pemain ini datang dan memenangkan gelar Pemain Terbaik Tahun Ini.
“Menurut saya, masalah bagi mereka adalah ekspektasi kini ada untuk mengulang prestasi ini dan mungkin meraih hasil yang lebih baik lagi. Mereka akan merasa mampu melakukannya. Ini musim yang sangat penting bagi Derek McInnes dan dia pasti ingin mencoba peruntungannya di Liga Champions.”
Rohl terikat kontrak di Ibrox hingga tahun 2028
Rohl terikat kontrak hingga musim panas 2028, sehingga seharusnya diberi waktu untuk menanamkan ciri khasnya di Rangers dan memimpin upaya mengembalikan dominasi domestik bagi kubu biru Glasgow.
Namun, pria berusia 37 tahun ini tentu menyadari bahwa ia bekerja di bawah sorotan yang sangat terang dan tekanan yang tak henti-hentinya - artinya, ia perlu menunjukkan tanda-tanda kemajuan dan perbaikan dengan cepat pada musim 2026-27 agar terhindar dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih tidak nyaman.