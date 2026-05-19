Dalam wawancara dengan Sky Sports, Guardiola menanggapi spekulasi yang semakin menguat seputar masa jabatannya yang telah berlangsung selama 10 tahun, setelah hasil imbang 1-1 Manchester City melawan Bournemouth secara resmi mengakhiri harapan mereka untuk meraih gelar juara. Hasil tersebut membuat City mengoleksi 78 poin, sehingga Arsenal memastikan gelar juara dengan selisih empat poin yang tak terkejar (82 poin) menjelang pekan terakhir. Manajer berusia 55 tahun itu, yang telah memenangkan enam gelar liga selama masa jabatannya yang gemilang, mengklarifikasi situasi kontraknya. "Dengar, saya masih memiliki sisa kontrak satu tahun lagi. Saya tidak akan memberi tahu Anda [keputusan] di sini karena saya harus berbicara dengan ketua klub, para pemain, dan staf saya. Sebab, saat kami bertanding di Piala FA, kualifikasi Liga Champions, dan Liga Premier, hanya ada satu hal di pikiran dan fokus saya: berusaha membawa tim ini ke puncak tertinggi. Dan itulah yang telah kami lakukan," jelasnya.