Tetap atau pergi? Pep Guardiola enggan berkomentar soal masa depannya di Man City di tengah spekulasi tentang kepergiannya, namun ia mengakui ada ‘keputusan’ yang harus diambil setelah gagal meraih gelar juara Liga Premier
Guardiola menanggapi rumor kepergiannya
Dalam wawancara dengan Sky Sports, Guardiola menanggapi spekulasi yang semakin menguat seputar masa jabatannya yang telah berlangsung selama 10 tahun, setelah hasil imbang 1-1 Manchester City melawan Bournemouth secara resmi mengakhiri harapan mereka untuk meraih gelar juara. Hasil tersebut membuat City mengoleksi 78 poin, sehingga Arsenal memastikan gelar juara dengan selisih empat poin yang tak terkejar (82 poin) menjelang pekan terakhir. Manajer berusia 55 tahun itu, yang telah memenangkan enam gelar liga selama masa jabatannya yang gemilang, mengklarifikasi situasi kontraknya. "Dengar, saya masih memiliki sisa kontrak satu tahun lagi. Saya tidak akan memberi tahu Anda [keputusan] di sini karena saya harus berbicara dengan ketua klub, para pemain, dan staf saya. Sebab, saat kami bertanding di Piala FA, kualifikasi Liga Champions, dan Liga Premier, hanya ada satu hal di pikiran dan fokus saya: berusaha membawa tim ini ke puncak tertinggi. Dan itulah yang telah kami lakukan," jelasnya.
Pertemuan yang direncanakan dengan ketua
Guardiola menekankan bahwa membicarakan masa depannya di tengah-tengah musim kompetisi berdampak negatif bagi tim, sambil mencatat bahwa pertemuan resmi akan digelar setelah musim ini benar-benar berakhir. "Saya bisa mengatakan bahwa saya masih memiliki sisa kontrak satu tahun lagi, dan berdasarkan percakapan yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun, pengalaman saya menunjukkan bahwa mengumumkan apa pun selama musim kompetisi berlangsung akan berakibat sangat buruk," ujar Guardiola. Ia menambahkan: "Dan seperti yang Anda pahami, orang pertama yang harus saya ajak bicara adalah ketua saya [Khaldoon Al Mubarak], karena kami berdua telah memutuskan bahwa setelah musim ini berakhir, kami akan duduk bersama dan membicarakannya. Sesederhana itu, dan setelah itu kami akan mengambil keputusan."
Kebahagiaan di City dan Pujian untuk Arsenal
Meskipun gagal merebut gelar juara, pelatih asal Catalunya itu dengan lapang dada memberi selamat kepada tim asuhan Mikel Arteta sambil mengungkapkan rasa sayangnya yang mendalam kepada klub tempatnya berkarier saat ini. "Atas nama seluruh Man City dan tim saya, selamat kepada Arsenal, Mikel [Arteta], stafnya, tim pendukung, semua pemain, serta para penggemar atas gelar Liga Premier ini — mereka memang pantas mendapatkannya!" katanya. Merenungkan ikatan yang dalam dengan klub Manchester tersebut, ia menyatakan: "Saya adalah orang paling bahagia di dunia karena berada di klub ini! Klub ini sungguh luar biasa! Tentu saja, musim ini telah berakhir bagi kami. Kami ingin tiba di pertandingan terakhir dengan para penggemar kami [yang bersaing], tetapi saya tahu mereka akan datang karena mereka telah menyaksikan 10 musim yang sangat baik dalam banyak momen."
Pertandingan perpisahan terakhir melawan Aston Villa?
Manchester City akan menjamu Aston Villa pada hari Minggu dalam pertandingan yang diprediksi akan menjadi perpisahan yang penuh emosi bagi Guardiola. Di tengah beredarnya kabar bahwa pelatih asal Italia, Enzo Maresca, siap mengambil alih, City harus mempersiapkan diri untuk penampilan kandang terakhir mereka sebelum memasuki masa transisi yang signifikan pada musim panas ini.