“Terus lakukan hal yang sama”: Eberechi Eze ungkap pesan Mikel Arteta saat jeda dan puji dampak penting pemain pengganti Arsenal dalam kemenangan atas Lille di Liga Champions

Meski skor masih imbang saat jeda setelah peluang Bruno Guimaraes dan Mikel Merino pada babak pertama gagal berbuah gol, Arteta tidak tergoda untuk merombak skema taktiknya. Kesabarannya terbayar selepas turun minum ketika penyesuaian taktis mulai membuahkan hasil. Masuknya Saka, Martin Odegaard, dan Kai Havertz pada babak kedua terbukti menjadi langkah jitu untuk membongkar lini belakang tim tamu.

Mengenang pendekatan tenang sang manajer saat jeda dan dampak para pemain pengganti, Eze menjelaskan bahwa penyesuaian kecil, bukan perubahan drastis, menjadi kunci untuk memecah kebuntuan. "Saya rasa kami hanya melanjutkan apa yang sudah kami lakukan," kata Eze. "Ada beberapa detail kecil yang kami sesuaikan dan ubah agar kami bisa sedikit lebih dominan, tetapi pada dasarnya kami melanjutkan permainan yang sama. Kami juga sudah melakukan banyak hal pada babak pertama, dan saya rasa para pemain yang masuk sangat membantu kami untuk terus menekan. Dampak mereka penting."

Peningkatan permainan pada babak kedua itu tidak hanya memastikan hasil akhir, tetapi juga memberi dorongan besar menjelang ujian mereka berikutnya di Liga Champions. Menatap kesempatan menguji kemampuan melawan tim-tim elite Eropa, Eze mengungkapkan antusiasmenya menghadapi laga besar di pentas Eropa: "[Bermain melawan klub besar seperti Bayern] selalu menyenangkan. Itu selalu menjadi sesuatu yang ingin Anda lakukan, Anda ingin bersaing, jadi tentu saja saya akan menikmatinya saat kesempatan itu tiba."