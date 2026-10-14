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Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

“Terus lakukan hal yang sama”: Eberechi Eze ungkap pesan Mikel Arteta saat jeda dan puji dampak penting pemain pengganti Arsenal dalam kemenangan atas Lille di Liga Champions

E. Eze
M. Arteta
Arsenal vs Lille
Arsenal
Lille
Champions League
Premier League

Eberechi Eze mengungkap instruksi Mikel Arteta saat jeda setelah mencetak gol pertamanya musim ini dalam kemenangan meyakinkan Arsenal atas Lille di kompetisi Eropa. Gelandang serang itu juga memuji kontribusi menentukan para pemain pengganti Arsenal pada babak kedua, ketika tim asal London utara tersebut mempertahankan awal kiprah sempurnanya di kompetisi Eropa pada Selasa malam.

  • Gempuran babak kedua mematahkan perlawanan gigih

    Pemain timnas Inggris itu mengungkap isi pengarahan manajernya di ruang ganti dan menilai para pemain cadangan berperan mengubah jalannya laga dalam kemenangan 3-0 atas tamu mereka dari Ligue 1 pada Selasa di Stadion Emirates. Tuan rumah tertahan oleh pertahanan Lille yang disiplin selama satu jam pertama, sebelum Jurrien Timber akhirnya memecah kebuntuan lewat sepakan cungkil dari umpan Noni Madueke. Masuknya para pemain pengganti kemudian sepenuhnya mengubah momentum dan memicu periode tujuh menit yang membuat pertandingan praktis tuntas.

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    Pengatur serangan menikmati permainan menyerang yang mengalir

    Mendapat kesempatan langka untuk tampil sebagai starter, Eze menggandakan keunggulan tiga menit setelah gol pembuka lewat penyelesaian tenang menyambut umpan tarik Bukayo Saka, sebelum sang pemain sayap mencetak gol ketiga pada menit ke-71.

    Mengungkapkan kegembiraannya setelah mencetak gol di tengah penampilan tim yang padu, Eze mengatakan kepada situs resmi klub: "Menyenangkan! Anda tahu peluang bisa datang dari mana saja, jadi Anda hanya perlu siap, berada di posisi dan ruang yang tepat untuk menyambut bola. Bermain di tim ini menyenangkan!"

    Pemain berusia 28 tahun itu melanjutkan: "Ini penampilan yang menyenangkan bagi kami semua. Kami mendominasi pertandingan dan kami senang menang, jadi itulah yang terpenting," sebelum menambahkan: "Saya selalu ingin bermain, selalu ingin mencetak gol, dan itulah mentalitas saya. Saya akan terus berusaha dan bekerja keras."

  • Pemain pengganti memberi dorongan yang menentukan

    Meski skor masih imbang saat jeda setelah peluang Bruno Guimaraes dan Mikel Merino pada babak pertama gagal berbuah gol, Arteta tidak tergoda untuk merombak skema taktiknya. Kesabarannya terbayar selepas turun minum ketika penyesuaian taktis mulai membuahkan hasil. Masuknya Saka, Martin Odegaard, dan Kai Havertz pada babak kedua terbukti menjadi langkah jitu untuk membongkar lini belakang tim tamu.

    Mengenang pendekatan tenang sang manajer saat jeda dan dampak para pemain pengganti, Eze menjelaskan bahwa penyesuaian kecil, bukan perubahan drastis, menjadi kunci untuk memecah kebuntuan. "Saya rasa kami hanya melanjutkan apa yang sudah kami lakukan," kata Eze. "Ada beberapa detail kecil yang kami sesuaikan dan ubah agar kami bisa sedikit lebih dominan, tetapi pada dasarnya kami melanjutkan permainan yang sama. Kami juga sudah melakukan banyak hal pada babak pertama, dan saya rasa para pemain yang masuk sangat membantu kami untuk terus menekan. Dampak mereka penting."

    Peningkatan permainan pada babak kedua itu tidak hanya memastikan hasil akhir, tetapi juga memberi dorongan besar menjelang ujian mereka berikutnya di Liga Champions. Menatap kesempatan menguji kemampuan melawan tim-tim elite Eropa, Eze mengungkapkan antusiasmenya menghadapi laga besar di pentas Eropa: "[Bermain melawan klub besar seperti Bayern] selalu menyenangkan. Itu selalu menjadi sesuatu yang ingin Anda lakukan, Anda ingin bersaing, jadi tentu saja saya akan menikmatinya saat kesempatan itu tiba."

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    Duel kelas berat menguji rekor dominan

    Meraih kemenangan kesembilan dari 10 pertandingan di semua kompetisi musim ini juga memperpanjang rentetan kemenangan Arsenal pada fase liga Liga Champions menjadi 14 laga, sejak kekalahan mereka dari Inter Milan pada November 2024.

    Sebelum bertolak ke Jerman untuk laga besar melawan Bayern Munich pada Rabu depan, raksasa Liga Primer itu harus terlebih dahulu bertandang menghadapi Nottingham Forest dalam kompetisi domestik akhir pekan ini. Konsistensi dan kedalaman skuad tim asuhan Arteta akan mendapat ujian berat saat mereka berupaya menjaga rekor pertahanan tanpa cela di Eropa.

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