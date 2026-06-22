Kini terungkap detail mengenai bagaimana klub pabrik tersebut berhasil meyakinkan pemain berusia 16 tahun itu untuk bergabung, meskipun harus bersaing dengan pesaing-pesaing tangguh dari dalam dan luar negeri.
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Terungkapnya detail menarik: Apakah Kennet Eichhorn, sang talenta luar biasa, akan menjabat dua posisi sekaligus di Leverkusen?
Menurut surat kabar Bild, transfer Eichhorn merupakan “proyek kolaboratif yang berlangsung selama berbulan-bulan”, di mana beberapa pejabat Leverkusen menjalin kontak yang sangat erat dengan keluarga gelandang tersebut, yang dibina di Hertha BSC dan melakukan debut profesionalnya di 2. Bundesliga hanya beberapa hari setelah ulang tahun ke-16-nya pada Agustus 2025.
Beberapa nama yang disebutkan antara lain Kim Falkenberg, Direktur Sepak Bola Profesional; Bernd Korzynietz, Perencana Skuad Pemuda; dan Markus Daun, Pelatih Penghubung. Pertemuan pribadi dengan pelatih kepala baru Leverkusen, Carles Martinez, dan Simon Rolfes, Direktur Olahraga, menjadi faktor penentu yang membuat Bayer berhasil mendapatkan sang pemain.
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Pemain Profesional dan Peserta Magang: Eichhorn Kemungkinan Akan Memegang Dua Jabatan di Bayer
"Kami sudah mengenal keluarga ini sejak lama, dan hal itu menjadi nilai tambah yang besar dalam pembicaraan. Mereka pernah berkunjung ke sini tahun lalu, mengikuti perkembangan Bayer 04 dengan cermat, dan telah menjalin hubungan yang baik dengan berbagai staf dari tim junior maupun tim profesional," jelas Rolfes kepada Bild. "Kami, sebagai klub secara keseluruhan, telah berupaya keras dan berjuang untuk mendapatkan Kennet. Hal itu sangat mengesankan. Orang tua Kennet mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat istimewa."
Peran Eichhorn di Leverkusen juga tampaknya akan menjadi hal yang istimewa, karena pemain muda ini tidak hanya pindah ke Rheinland sebagai pesepakbola aktif, tetapi kemungkinan besar juga akan menjalani magang di sana.
Rolfes kepada Bild: "Setelah lulus SMA kejuruan, Kennet harus menjalani satu tahun magang, yang kemungkinan besar akan dilakukannya di klub kami. Orang tuanya juga akan ikut pindah dari Berlin ke sini."
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Para pemain bintang dari Liga Premier dan Bundesliga membidik Eichhorn
Klub-klub besar Inggris seperti Manchester City dan FC Liverpool, serta Bayern München, Borussia Dortmund, dan RB Leipzig, kabarnya juga tertarik pada pemain berbakat asal Berlin ini. Keputusan akhirnya konon jatuh pada Bayer dan RB.
Di Berlin, Eichhorn—yang musim lalu telah tampil dalam 17 pertandingan liga untuk Hertha dan menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah 2. Bundesliga—masih memiliki kontrak hingga tahun 2029.
Menurut Sky, kontraknya di Leverkusen berlaku hingga tahun 2031. Menurut Sport Bild, pemain berusia 16 tahun ini akan menerima gaji tahunan sekitar 2,5 juta euro pada awal kontraknya. Klausul pelepasan dalam kontrak Eichhorn di Berlin, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh Bayer, kabarnya bernilai sekitar sepuluh juta euro.