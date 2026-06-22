"Kami sudah mengenal keluarga ini sejak lama, dan hal itu menjadi nilai tambah yang besar dalam pembicaraan. Mereka pernah berkunjung ke sini tahun lalu, mengikuti perkembangan Bayer 04 dengan cermat, dan telah menjalin hubungan yang baik dengan berbagai staf dari tim junior maupun tim profesional," jelas Rolfes kepada Bild. "Kami, sebagai klub secara keseluruhan, telah berupaya keras dan berjuang untuk mendapatkan Kennet. Hal itu sangat mengesankan. Orang tua Kennet mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat istimewa."

Peran Eichhorn di Leverkusen juga tampaknya akan menjadi hal yang istimewa, karena pemain muda ini tidak hanya pindah ke Rheinland sebagai pesepakbola aktif, tetapi kemungkinan besar juga akan menjalani magang di sana.

Rolfes kepada Bild: "Setelah lulus SMA kejuruan, Kennet harus menjalani satu tahun magang, yang kemungkinan besar akan dilakukannya di klub kami. Orang tuanya juga akan ikut pindah dari Berlin ke sini."